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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240717/وزير-الخارجية-الصيني-الصين-والمجر-مستعدتان-للمساهمة-في-التسوية-السياسية-بأوكرانيا-1090866043.html
وزير الخارجية الصيني: الصين والمجر مستعدتان للمساهمة في التسوية السياسية بأوكرانيا
وزير الخارجية الصيني: الصين والمجر مستعدتان للمساهمة في التسوية السياسية بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال محادثة هاتفية مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو أن الصين مستعدة للتعاون مع هنغاريا للمساهمة في الدفع بجهود تسوية الأزمة... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T02:31+0000
2024-07-17T02:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
المجر
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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بكين - سبوتنيك. ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله إن "الصين مستعدة للتعاون مع هنغاريا لحشد الجهود من أجل دعم السلام ورفع أصوات أكثر عقلانية والمساهمة في تطور الوضع (في أوكرانيا) نحو تسوية سياسية".وأضافت الوزارة أن سيارتو نقل وجهات نظره بشأن الأزمة الأوكرانية وجهود هنغاريا الأخيرة بشأن الأزمة الأوكرانية.في ذات السياق، ذكرت وسائل إعلام أن وزير الخارجية الهنغاري فيكتور أوربان بعث برسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، دعاه فيها إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية مع روسيا وبدء مفاوضات مع الصين بشأن عقد مؤتمر.وفي وقت سابق، لم يستبعد مصدر في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحافي، أن يبدأ أوربان مناقشة خطته لـ"السلام في أوكرانيا" خلال القمة الأوروبية المقررة في 17 و18 يوليو في بريطانيا.كما أشار المصدر إلى أن أوربان قد يقدم مقترحات علنية لمناقشة مبادرات أخرى إلى جانب ما يسمى "خطة زيلينسكي للسلام".وأفادت وسائل إعلام، في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء الهنغاري أرسل مقترحات إلى زعماء دول الاتحاد الأوروبي حول سبل حل النزاع في أوكرانيا.بدوره، أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال إحاطة إعلامية في وقت سابق، أن الكرملين على علم بالمواقف العامة لرئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، تجاه التسوية الأوكرانية، لكنه لا يعرف المحتوى الملموس لرسالته إلى قادة الاتحاد الأوروبي.وقد زار أوربان موسكو مع وفد مرافق في 5 يوليو، وأجرى لقاءً مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو.
https://sarabic.ae/20240716/المجر-تعتبر-وقف-إطلاق-النار-القضية-الأهم-في-تسوية-الصراع-الأوكراني-1090858883.html
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الصين, المجر, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الصين, المجر, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

وزير الخارجية الصيني: الصين والمجر مستعدتان للمساهمة في التسوية السياسية بأوكرانيا

02:31 GMT 17.07.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي ورئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس في نيجني نوفغورود
السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي ورئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال محادثة هاتفية مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو أن الصين مستعدة للتعاون مع هنغاريا للمساهمة في الدفع بجهود تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيًا.
بكين - سبوتنيك. ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله إن "الصين مستعدة للتعاون مع هنغاريا لحشد الجهود من أجل دعم السلام ورفع أصوات أكثر عقلانية والمساهمة في تطور الوضع (في أوكرانيا) نحو تسوية سياسية".
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
المجر تعتبر وقف إطلاق النار "القضية الأهم" في تسوية الصراع الأوكراني
أمس, 16:49 GMT
وأضافت الوزارة أن سيارتو نقل وجهات نظره بشأن الأزمة الأوكرانية وجهود هنغاريا الأخيرة بشأن الأزمة الأوكرانية.
في ذات السياق، ذكرت وسائل إعلام أن وزير الخارجية الهنغاري فيكتور أوربان بعث برسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، دعاه فيها إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية مع روسيا وبدء مفاوضات مع الصين بشأن عقد مؤتمر.
وفي وقت سابق، لم يستبعد مصدر في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحافي، أن يبدأ أوربان مناقشة خطته لـ"السلام في أوكرانيا" خلال القمة الأوروبية المقررة في 17 و18 يوليو في بريطانيا.
كما أشار المصدر إلى أن أوربان قد يقدم مقترحات علنية لمناقشة مبادرات أخرى إلى جانب ما يسمى "خطة زيلينسكي للسلام".
وأفادت وسائل إعلام، في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء الهنغاري أرسل مقترحات إلى زعماء دول الاتحاد الأوروبي حول سبل حل النزاع في أوكرانيا.
بدوره، أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال إحاطة إعلامية في وقت سابق، أن الكرملين على علم بالمواقف العامة لرئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، تجاه التسوية الأوكرانية، لكنه لا يعرف المحتوى الملموس لرسالته إلى قادة الاتحاد الأوروبي.
وقد زار أوربان موسكو مع وفد مرافق في 5 يوليو، وأجرى لقاءً مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو.
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