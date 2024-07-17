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وزير الخارجية الصيني: الصين والمجر مستعدتان للمساهمة في التسوية السياسية بأوكرانيا

وزير الخارجية الصيني: الصين والمجر مستعدتان للمساهمة في التسوية السياسية بأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال محادثة هاتفية مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو أن الصين مستعدة للتعاون مع هنغاريا للمساهمة في الدفع بجهود تسوية الأزمة... 17.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-17T02:31+0000

2024-07-17T02:31+0000

2024-07-17T02:31+0000

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بكين - سبوتنيك. ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله إن "الصين مستعدة للتعاون مع هنغاريا لحشد الجهود من أجل دعم السلام ورفع أصوات أكثر عقلانية والمساهمة في تطور الوضع (في أوكرانيا) نحو تسوية سياسية".وأضافت الوزارة أن سيارتو نقل وجهات نظره بشأن الأزمة الأوكرانية وجهود هنغاريا الأخيرة بشأن الأزمة الأوكرانية.في ذات السياق، ذكرت وسائل إعلام أن وزير الخارجية الهنغاري فيكتور أوربان بعث برسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، دعاه فيها إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية مع روسيا وبدء مفاوضات مع الصين بشأن عقد مؤتمر.وفي وقت سابق، لم يستبعد مصدر في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحافي، أن يبدأ أوربان مناقشة خطته لـ"السلام في أوكرانيا" خلال القمة الأوروبية المقررة في 17 و18 يوليو في بريطانيا.كما أشار المصدر إلى أن أوربان قد يقدم مقترحات علنية لمناقشة مبادرات أخرى إلى جانب ما يسمى "خطة زيلينسكي للسلام".وأفادت وسائل إعلام، في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء الهنغاري أرسل مقترحات إلى زعماء دول الاتحاد الأوروبي حول سبل حل النزاع في أوكرانيا.بدوره، أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال إحاطة إعلامية في وقت سابق، أن الكرملين على علم بالمواقف العامة لرئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، تجاه التسوية الأوكرانية، لكنه لا يعرف المحتوى الملموس لرسالته إلى قادة الاتحاد الأوروبي.وقد زار أوربان موسكو مع وفد مرافق في 5 يوليو، وأجرى لقاءً مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو.

https://sarabic.ae/20240716/المجر-تعتبر-وقف-إطلاق-النار-القضية-الأهم-في-تسوية-الصراع-الأوكراني-1090858883.html

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