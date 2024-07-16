https://sarabic.ae/20240716/المجر-تعتبر-وقف-إطلاق-النار-القضية-الأهم-في-تسوية-الصراع-الأوكراني-1090858883.html

المجر تعتبر وقف إطلاق النار "القضية الأهم" في تسوية الصراع الأوكراني

المجر تعتبر وقف إطلاق النار "القضية الأهم" في تسوية الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

أفاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، أن موقف بودابست بشأن الأزمة الأوكرانية، هو التوصل إلى وقف مبكر لإطلاق النار. 16.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-16T16:49+0000

2024-07-16T16:49+0000

2024-07-16T16:49+0000

المجر

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار أوكرانيا

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086228339_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_80f67289151e751fc194498e7beb3ee1.jpg

وقال سيارتو لصحفيين في مقر الأمم المتحدة: "موقفنا واضح تماما، من الضروري التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وهذا سيجعل من الممكن بدء مفاوضات السلام".وأردف قائلا: "تقع على عاتق الأمم المتحدة مسؤولية كبيرة للغاية، ويجب عليها أن تتحدث علنًا وتلعب دورها. لا يجوز للأمم المتحدة أن تختبئ هنا في مكتب مريح في نيويورك، ويجب أن نطالب بوضوح باستئناف القنوات الدبلوماسية".وتابع سيارتو: "الأمم المتحدة ليست ناديًا للأشخاص ذوي التفكير المماثل، بل تم إنشاؤها لتوفير منصة لإحلال السلام في حالة الحرب وضمان الحوار بين الأطراف المتحاربة".وأكد سيارتو أن "المجر ستواصل مهمتها لحفظ السلام ولإيجاد حلول للصراع في أوكرانيا".وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قد وصل إلى موسكو مع وفد مرافق له، في 5 يوليو/تموز الجاري، وعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووصف الزيارة لموسكو بأنها "مرحلة من مهمة السلام".

https://sarabic.ae/20240716/إعلام-البرلمان-الأوروبي-يطالب-بحرمان-المجر-من-التصويت-في-الاتحاد-بعد-زيارات-أوربان--1090842748.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المجر, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, العالم العربي