https://sarabic.ae/20240715/روسيا-أوروبا-تدرك-مخاطر-تورط-الناتو-بالصراع-في-أوكرانيا-1090826884.html

روسيا: أوروبا تدرك مخاطر تورط الناتو بالصراع في أوكرانيا

روسيا: أوروبا تدرك مخاطر تورط الناتو بالصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، كونستانتين غافريلوف، أن القوى العاقلة في أوروبا تدرك العواقب المترتبة على تورط حلف... 15.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-15T16:50+0000

2024-07-15T16:50+0000

2024-07-15T16:50+0000

روسيا

العالم

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061220392_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_95eab46b97b3777949fa46e2263aa518.jpg

وأشار غافريلوف لوكالة "سبوتنيك" عقب نتائج قمة الناتو، أن حلف شمال الأطلسي فشل في إظهار الوحدة عبر الأطلسي بشأن القضية الأوكرانية.وقال غافريلوف: "لم تنضم عشر دول، أي ما يقرب من ثلث أعضاء الناتو بالكامل، إلى ما يسمى بـ"ميثاق أوكرانيا" على هامش القمة، والذي يدعو إلى دعم كييف "حتى النهاية".وتابع غافريلوف: "تشمل هذه الدول ألبانيا وبلغاريا والمجر واليونان ومقدونيا الشمالية ورومانيا وسلوفاكيا وتركيا وكرواتيا والجبل الأسود، وهذا الانقسام سوف يزداد سوءا".وأضاف غافريلوف: "أولاً، تدرك القوى العاقلة في أوروبا مخاطر المزيد من تورط الكتلة في الصراع الأوكراني، بل والأكثر من ذلك مغازلة مسألة عضوية كييف في حلف شمال الأطلسي، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لروسيا".وتابع غافريلوف: "ثانياً، لقد أصبح واضحاً للجميع أن واشنطن تنقل المخاطر الأمنية في حال التصعيد إلى أكتاف الأوروبيين.وأشار غافريلوف إلى أن الناتو بدأ الاستعداد مسبقًا و"بضجة كبيرة" لاجتماع رؤساء الدول والحكومات في واشنطن بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للحلف.وقال: "لم يكن لدى الكتلة ما تحتفل به، حيث تظهر نتائج القمة أن الولايات المتحدة وحلفائها سيستمرون في القضاء على البنية الأمنية في أوروبا، وإلقاء المزيد من أعواد الثقاب في "برميل البارود" الأوكراني، والانخراط في تفاقم الرهاب الروسي الصيني".وأكد غافريلوف أن الناتو سيواصل استخدام أوكرانيا كمواد مستهلكة في المواجهة الجيوسياسية مع روسيا.وقال غافريلوف: "القرارات المتفق عليها في القمة تهدف إلى تشجيع الأوكرانيين على مواصلة الأعمال العدائية.وأوضح أن أعضاء الناتو يخادعون من خلال وضع كييف على قائمة الانضمام إلى الحلف ويستخدم ذلك كأداة للتحكم فيها من الخارج.انعقدت قمة الذكرى السنوية لحلف شمال الأطلسي في واشنطن في الفترة، من 9 إلى 11 يوليو/تموز، وكانت هناك ثلاثة مواضيع على جدول أعمال القمة، تعزيز دور الكتلة في تنسيق وتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وتعزيز الدفاع الجماعي والردع لمواجهة روسيا، فضلا عن توسيع الشراكات مع الدول الآسيوية على خلفية المواجهة المتزايدة بين الغرب والصين.

https://sarabic.ae/20240713/إعلام-بسبب-تخلف-الناتو-عسكريا-الحلف-يرد-على-روسيا-1090750984.html

https://sarabic.ae/20240713/إعلام-أوكرانيا-تتلقى-أنباء-سلبية-عن-عضويتها-المستقبلية-في-الحلف-بعد-قمة-الناتو-1090748761.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الناتو