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https://sarabic.ae/20240713/إعلام-أوكرانيا-تتلقى-أنباء-سلبية-عن-عضويتها-المستقبلية-في-الحلف-بعد-قمة-الناتو-1090748761.html
إعلام: أوكرانيا تتلقى أنباء سلبية عن عضويتها المستقبلية في الحلف بعد قمة الناتو
إعلام: أوكرانيا تتلقى أنباء سلبية عن عضويتها المستقبلية في الحلف بعد قمة الناتو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن نتائج قمة الناتو في واشنطن كشفت عن صعوبات جديدة تقف في طريق عضوية أوكرانيا في الحلف. 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T08:39+0000
2024-07-13T08:39+0000
العالم
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وذكرت مجلة "إيكونوميست" في تقريرها أن "وعود الناتو بشأن مستقبل أوكرانيا باتت ضعيفة وغير ممكنة بسبب المحاذير، مثل المطالبة بمزيد من الأمن والإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية. علاوة على ذلك، لن تتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو إلا "مع موافقة الحلفاء واستيفاء الشروط".وأضافت المجلة أن الحليف الرئيسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بات أكثر شكوكا بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف وتجلى ذلك من خلال تصريحاته التي لم يذكر فيها عضوية أوكرانيا على الإطلاق، مشيرة إلى أنه نظرا للضعف السياسي للرئيس الحالي للبيت الأبيض، فإن الجميع يعلم أن مسار أوكرانيا "الذي لا رجعة فيه" نحو العضوية هو في الواقع قابل للعكس تماما إذا عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.وخلصت الصحيفة في تقريرها أن "شبح ترامب طارد القمة وجميع دول الأعضاء فيها، بمن فيهم الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن". وعقدت قمة الناتو في واشنطن في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 يوليو/ تموز الماضي.
https://sarabic.ae/20240711/بايدن-يخطئ-في-تقديم-زيلينسكي-بقمة-الناتو-رحبوا-معي-بالرئيس-الأوكراني-بوتين-1090720358.html
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العالم
العالم

إعلام: أوكرانيا تتلقى أنباء سلبية عن عضويتها المستقبلية في الحلف بعد قمة الناتو

08:39 GMT 13.07.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENأعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)
أعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن نتائج قمة الناتو في واشنطن كشفت عن صعوبات جديدة تقف في طريق عضوية أوكرانيا في الحلف.
وذكرت مجلة "إيكونوميست" في تقريرها أن "وعود الناتو بشأن مستقبل أوكرانيا باتت ضعيفة وغير ممكنة بسبب المحاذير، مثل المطالبة بمزيد من الأمن والإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية. علاوة على ذلك، لن تتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو إلا "مع موافقة الحلفاء واستيفاء الشروط".
وأضافت المجلة أن الحليف الرئيسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بات أكثر شكوكا بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف وتجلى ذلك من خلال تصريحاته التي لم يذكر فيها عضوية أوكرانيا على الإطلاق، مشيرة إلى أنه نظرا للضعف السياسي للرئيس الحالي للبيت الأبيض، فإن الجميع يعلم أن مسار أوكرانيا "الذي لا رجعة فيه" نحو العضوية هو في الواقع قابل للعكس تماما إذا عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
بايدن يخطئ بتقديم زيلينسكي في قمة الناتو: "رحبوا معي بالرئيس الأوكراني.. بوتين"
11 يوليو, 23:49 GMT
وخلصت الصحيفة في تقريرها أن "شبح ترامب طارد القمة وجميع دول الأعضاء فيها، بمن فيهم الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن".
وعقدت قمة الناتو في واشنطن في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 يوليو/ تموز الماضي.
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