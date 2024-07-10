https://sarabic.ae/20240710/إعلام-ساسة-الاتحاد-الأوروبي-في-قمة-الناتو-يتفاوضون-مع-شركاء-ترامب-1090655091.html

إعلام: ساسة الاتحاد الأوروبي في قمة الناتو يتفاوضون مع شركاء ترامب

إعلام: ساسة الاتحاد الأوروبي في قمة الناتو يتفاوضون مع شركاء ترامب

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير صحفية، بأنه وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، نظم سياسيون أوروبيون رفيعو المستوى لقاءات مع أشخاص مقربين من الرئيس الأمريكي السابق دونالد... 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T09:35+0000

2024-07-10T09:35+0000

2024-07-10T09:35+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقالت التقارير: "نظّم قادة ووزراء ومسؤولون كبار من العديد من الحكومات الأوروبية، وخاصة تلك الواقعة شرق وشمالي أوروبا، اجتماعات هذا الأسبوع مع أفراد مرتبطين بترامب، مثل كيث كيلوغ، رئيس الأركان السابق لمجلس الأمن القومي، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو".وفي الوقت نفسه، وفي محادثات خاصة أثناء قمة الحلف، أعرب العديد من المسؤولين الأوروبيين عن انزعاجهم إزاء الكيفية، التي طغت بها الحملة الانتخابية الأمريكية على طموحات حلف شمال الأطلسي الأمنية.وقال أحد كبار الدبلوماسيين الأوروبيين، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، في إشارة إلى صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وترشحه لإعادة انتخابه: "لقد طغى على مستقبله طوال الأسبوع...إنها فوضى عارمة".وانطلقت أمس الثلاثاء، قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن، والتي ستكون الأخيرة للأمين العام الحالي للحلف ينس ستولتنبرغ. وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سيتم استبداله برئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته، الذي تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل الممثلين الدائمين لدول الناتو.

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