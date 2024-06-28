https://sarabic.ae/20240628/عضو-في-الكونغرس-لـسبوتنيك-بايدن-ظهر-غير-مؤهل-عقليا-خلال-مناظرته-مع-ترامب-1090255979.html
عضو في الكونغرس لـ"سبوتنيك": بايدن ظهر غير مؤهل عقليا خلال مناظرته مع ترامب
عضو في الكونغرس لـ"سبوتنيك": بايدن ظهر غير مؤهل عقليا خلال مناظرته مع ترامب
سبوتنيك عربي
أكد عضو الكونغرس الأمريكي، بول غوسار، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، أظهر خلال مناظرة مع سلفه دونالد ترامب، أنه غير مؤهل عقليا لتولي أعلى منصب حكومي". 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T07:59+0000
2024-06-28T07:59+0000
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وقال غوسار لوكالة "سبوتنيك": "في مناظرة اليوم، تلعثم جو بايدن، بصوت عالٍ وبقي لوقت طويل صامتًا. إنه غير مؤهل عقليًا ليكون رئيسًا للولايات المتحدة".وانتهت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، إذ أثيرت تكهنات وآراء حول هوية المنتصر، الذي قدم أفضل أداء خلالها.ونظم الحدث شبكة "CNN" الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الـ"ستوديو"، حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط المصورون والمحاورون، والمشاركين.ووفقًا لتقارير، أعرب عدد كبير من الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن أداء بايدن، السيئ وتأثيراته على مستقبل حملته الانتخابية.وجاءت نسبة المتابعين الذين أشاروا إلى أن أداء ترامب كان أفضل بنحو 67% مقابل 33% لبايدن، بحسب الاستطلاع.
https://sarabic.ae/20240628/بايدن-أم-ترامب؟-برأيك-من-انتصر-في-المناظرة-الرئاسية؟-1090253771.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
عضو في الكونغرس لـ"سبوتنيك": بايدن ظهر غير مؤهل عقليا خلال مناظرته مع ترامب
07:59 GMT 28.06.2024 (تم التحديث: 08:01 GMT 28.06.2024)
أكد عضو الكونغرس الأمريكي، بول غوسار، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، أظهر خلال مناظرة مع سلفه دونالد ترامب، أنه غير مؤهل عقليا لتولي أعلى منصب حكومي".
وقال غوسار لوكالة "سبوتنيك": "في مناظرة اليوم، تلعثم جو بايدن، بصوت عالٍ وبقي لوقت طويل صامتًا. إنه غير مؤهل عقليًا ليكون رئيسًا للولايات المتحدة".
وانتهت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، إذ أثيرت تكهنات وآراء حول هوية المنتصر، الذي قدم أفضل أداء خلالها.
وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية والصراع في أوكرانيا، ومشاكل الاقتصاد الأمريكي، ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات.
ونظم الحدث شبكة "CNN" الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الـ"ستوديو"، حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط المصورون والمحاورون، والمشاركين.
ووفقًا لتقارير، أعرب عدد كبير من الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن أداء بايدن، السيئ وتأثيراته على مستقبل حملته الانتخابية.
وجاءت نسبة المتابعين الذين أشاروا إلى أن أداء ترامب كان أفضل بنحو 67% مقابل 33% لبايدن، بحسب الاستطلاع.