https://sarabic.ae/20240713/إعلام-بسبب-تخلف-الناتو-عسكريا-الحلف-يرد-على-روسيا-1090750984.html

إعلام: بسبب تخلف الناتو عسكريا.. الحلف يرد على روسيا

إعلام: بسبب تخلف الناتو عسكريا.. الحلف يرد على روسيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، بأن خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ بعيدة المدى في أوروبا هي إشارة موجهة إلى روسيا، وذلك على خلفية تخلف الحلف في مجال... 13.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-13T11:20+0000

2024-07-13T11:20+0000

2024-07-13T11:20+0000

العالم

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ونقلت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية تصريحات الخبير العسكري والباحث في جامعة هيلموت شميدت في هامبورج، سيفرين بلاير، الذي قال إن "خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ بعيدة المدى في أوروبا، بما فيها صواريخ "توماهوك" و"إسم 6" في أوروبا التي تم رصدهما أيضًا هذا العام، على سبيل المثال في الدنمارك. وبالتالي، يسعى الناتو إلى إرسال إشارة قوة".وتابع بلاير بالقول إن حلف الناتو بخطوته أقر بالفجوة الهائلة بين روسيا من الناحية التكتيكية والعملياتية النووية.وفي وقت سابق، أعلن البنتاغون أنه سيبدأ اعتبارًا، من عام 2026، في نشر صواريخ هجومية بعيدة المدى في ألمانيا والتي ستتجاوز بشكل كبير تلك المتوفرة في أوروبا.الخارجية الروسية: قرار نشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا لن يجلب لهذه الدول سوى المشاكلوكما أوضح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، سيتم نشر هذه الصواريخ بشكل متناوب، مما سيمنح برلين الوقت الكافي لتطوير نظائرها الخاصة.ورد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على ذلك بأن روسيا ستضع ردا عسكريا على مثل هذه الخطط بطريقة هادئة ودون انفعالات.الاتحاد الأوروبي: إذا توقفنا عن دعم أوكرانيا ستنتهي الحرب بسرعةأمريكا تعلن عزمها نشر أسلحة فرط صوتية في ألمانيا عام 2026

https://sarabic.ae/20240713/إعلام-أوكرانيا-تتلقى-أنباء-سلبية-عن-عضويتها-المستقبلية-في-الحلف-بعد-قمة-الناتو-1090748761.html

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