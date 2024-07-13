https://sarabic.ae/20240713/إعلام-بسبب-تخلف-الناتو-عسكريا-الحلف-يرد-على-روسيا-1090750984.html
إعلام: بسبب تخلف الناتو عسكريا.. الحلف يرد على روسيا
إعلام: بسبب تخلف الناتو عسكريا.. الحلف يرد على روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، بأن خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ بعيدة المدى في أوروبا هي إشارة موجهة إلى روسيا، وذلك على خلفية تخلف الحلف في مجال... 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T11:20+0000
2024-07-13T11:20+0000
2024-07-13T11:20+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682218_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_556196c1dc64972d761d3edf14fafd60.jpg
ونقلت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية تصريحات الخبير العسكري والباحث في جامعة هيلموت شميدت في هامبورج، سيفرين بلاير، الذي قال إن "خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ بعيدة المدى في أوروبا، بما فيها صواريخ "توماهوك" و"إسم 6" في أوروبا التي تم رصدهما أيضًا هذا العام، على سبيل المثال في الدنمارك. وبالتالي، يسعى الناتو إلى إرسال إشارة قوة".وتابع بلاير بالقول إن حلف الناتو بخطوته أقر بالفجوة الهائلة بين روسيا من الناحية التكتيكية والعملياتية النووية.وفي وقت سابق، أعلن البنتاغون أنه سيبدأ اعتبارًا، من عام 2026، في نشر صواريخ هجومية بعيدة المدى في ألمانيا والتي ستتجاوز بشكل كبير تلك المتوفرة في أوروبا.الخارجية الروسية: قرار نشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا لن يجلب لهذه الدول سوى المشاكلوكما أوضح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، سيتم نشر هذه الصواريخ بشكل متناوب، مما سيمنح برلين الوقت الكافي لتطوير نظائرها الخاصة.ورد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على ذلك بأن روسيا ستضع ردا عسكريا على مثل هذه الخطط بطريقة هادئة ودون انفعالات.الاتحاد الأوروبي: إذا توقفنا عن دعم أوكرانيا ستنتهي الحرب بسرعةأمريكا تعلن عزمها نشر أسلحة فرط صوتية في ألمانيا عام 2026
https://sarabic.ae/20240713/إعلام-أوكرانيا-تتلقى-أنباء-سلبية-عن-عضويتها-المستقبلية-في-الحلف-بعد-قمة-الناتو-1090748761.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682218_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_29ed95b198a8243b8c0d25550546f277.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
إعلام: بسبب تخلف الناتو عسكريا.. الحلف يرد على روسيا
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، بأن خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ بعيدة المدى في أوروبا هي إشارة موجهة إلى روسيا، وذلك على خلفية تخلف الحلف في مجال الأسلحة النووية.
ونقلت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية تصريحات الخبير العسكري والباحث في جامعة هيلموت شميدت في هامبورج، سيفرين بلاير، الذي قال إن "خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ بعيدة المدى في أوروبا، بما فيها صواريخ "توماهوك" و"إسم 6" في أوروبا التي تم رصدهما أيضًا هذا العام، على سبيل المثال في الدنمارك. وبالتالي، يسعى الناتو إلى إرسال إشارة قوة".
وتابع بلاير بالقول إن حلف الناتو بخطوته أقر بالفجوة الهائلة بين روسيا من الناحية التكتيكية والعملياتية النووية.
وفي وقت سابق، أعلن البنتاغون أنه سيبدأ اعتبارًا، من عام 2026، في نشر صواريخ هجومية بعيدة المدى في ألمانيا
والتي ستتجاوز بشكل كبير تلك المتوفرة في أوروبا.
ورد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على ذلك بأن روسيا ستضع ردا عسكريا على مثل هذه الخطط بطريقة هادئة ودون انفعالات.