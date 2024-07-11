https://sarabic.ae/20240711/الخارجية-الروسية-قرار-نشر-الصواريخ-الأمريكية-في-ألمانيا-لن-يجلب-لهذه-الدول-سوى-المشاكل-1090701103.html

الخارجية الروسية: قرار نشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا لن يجلب لهذه الدول سوى المشاكل

الخارجية الروسية: قرار نشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا لن يجلب لهذه الدول سوى المشاكل

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن قرار نشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا، لن يعزز أمن الجزء الغربي من القارة الأوروبية ولن يجلب... 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T12:48+0000

2024-07-11T12:48+0000

2024-07-11T12:48+0000

روسيا

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وقال ريابكوف خلال مقابلة له: "إنها فكرة فاشلة، فهي لن تجلب سوى مشاكل جديدة لواشنطن وبرلين، لن يعزز أمن الجزء الغربي من القارة الأوروبية، بل على العكس تمامًا".وتابع ريابكوف: "تحقيق بعض التأثيرات المرغوبة لخصومنا من وجهة نظر محاولة تخويف موسكو أو فرض شيء علينا أو إملاء شيء ما، لن يكون هناك بالتأكيد أي آثار من هذا القبيل".تصويت... برأيك هل تزرع أمريكا بذور حرب عالمية ثالثة بنشرها صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا؟وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستبدأ من العام المقبل نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.بوتين: روسيا يجب أن تبدأ بإنتاج صواريخ متوسطة وقصيرة المدىوأوضح البنتاغون أن وحدات النيران التقليدية البعيدة المدى ستشمل صواريخ "إس إم-6"، وصواريخ "توماهوك"، والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، التي يجري تطويرها.

https://sarabic.ae/20240711/نائب-ألماني-نشر-صواريخ-بعيدة-المدى-في-البلاد-يجعل-منها-هدفا-1090700373.html

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