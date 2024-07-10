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الاتحاد الأوروبي: إذا توقفنا عن دعم أوكرانيا ستنتهي الحرب بسرعة
الاتحاد الأوروبي: إذا توقفنا عن دعم أوكرانيا ستنتهي الحرب بسرعة
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي "يأسف" لمقتل الناس في أوكرانيا، لكنه يرى أنه من الضروري مواصلة الدعم العسكري... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T08:55+0000
2024-07-10T08:55+0000
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وقال بوريل، خلال فعاليات قمة الناتو بالولايات المتحدة الأمريكية: "من خلال دعمنا لأوكرانيا، نحمي أمننا، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام... كلنا نريد السلام، وقبل كل الأوكرانيين... ولكن أي نوع من السلام نريد؟ أعرف كيف ننهي الحرب. إذا توقفنا عن دعم أوكرانيا، ستنتهي الحرب بسرعة، لأن أوكرانيا لا تستطيع الدفاع عن نفسها دون دعمنا".وأضاف: "نحن نريد السلام، ولكن فقط السلام الذي يحترم سيادة أوكرانيا ويوفر ضمانات أمنية".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشترك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات بشأن أوكرانيا، وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20240710/إعلام-دول-الناتو-تعترف-بأنها-لا-تنتج-ما-يكفي-من-الأسلحة-لتلبية-احتياجات-كييف-1090647807.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, روسيا

الاتحاد الأوروبي: إذا توقفنا عن دعم أوكرانيا ستنتهي الحرب بسرعة

08:55 GMT 10.07.2024
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي "يأسف" لمقتل الناس في أوكرانيا، لكنه يرى أنه من الضروري مواصلة الدعم العسكري للصراع لمواجهة روسيا.
وقال بوريل، خلال فعاليات قمة الناتو بالولايات المتحدة الأمريكية: "من خلال دعمنا لأوكرانيا، نحمي أمننا، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام... كلنا نريد السلام، وقبل كل الأوكرانيين... ولكن أي نوع من السلام نريد؟ أعرف كيف ننهي الحرب. إذا توقفنا عن دعم أوكرانيا، ستنتهي الحرب بسرعة، لأن أوكرانيا لا تستطيع الدفاع عن نفسها دون دعمنا".

وأضاف: "ستنتهي الحرب، نعم، ولكن بأي نتيجة؟ ماذا سيكون مصير الشعب الأوكراني؟ نحن بالتأكيد نأسف لأن الناس يموتون، لكن الجنود الأوكرانيين يقاتلون ويموتون".

وأضاف: "نحن نريد السلام، ولكن فقط السلام الذي يحترم سيادة أوكرانيا ويوفر ضمانات أمنية".
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
إعلام: دول الناتو تعترف بأنها لا تنتج ما يكفي من الأسلحة لتلبية احتياجات كييف
05:04 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشترك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".

وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات بشأن أوكرانيا، وسيكون له تأثير سلبي.
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