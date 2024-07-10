https://sarabic.ae/20240710/الاتحاد-الأوروبي-إذا-توقفنا-عن-دعم-أوكرانيا-ستنتهي-الحرب-بسرعة-1090653479.html

الاتحاد الأوروبي: إذا توقفنا عن دعم أوكرانيا ستنتهي الحرب بسرعة

الاتحاد الأوروبي: إذا توقفنا عن دعم أوكرانيا ستنتهي الحرب بسرعة

سبوتنيك عربي

صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي "يأسف" لمقتل الناس في أوكرانيا، لكنه يرى أنه من الضروري مواصلة الدعم العسكري... 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T08:55+0000

2024-07-10T08:55+0000

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وقال بوريل، خلال فعاليات قمة الناتو بالولايات المتحدة الأمريكية: "من خلال دعمنا لأوكرانيا، نحمي أمننا، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام... كلنا نريد السلام، وقبل كل الأوكرانيين... ولكن أي نوع من السلام نريد؟ أعرف كيف ننهي الحرب. إذا توقفنا عن دعم أوكرانيا، ستنتهي الحرب بسرعة، لأن أوكرانيا لا تستطيع الدفاع عن نفسها دون دعمنا".وأضاف: "نحن نريد السلام، ولكن فقط السلام الذي يحترم سيادة أوكرانيا ويوفر ضمانات أمنية".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشترك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات بشأن أوكرانيا، وسيكون له تأثير سلبي.

https://sarabic.ae/20240710/إعلام-دول-الناتو-تعترف-بأنها-لا-تنتج-ما-يكفي-من-الأسلحة-لتلبية-احتياجات-كييف-1090647807.html

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