https://sarabic.ae/20240710/إعلام-دول-الناتو-تعترف-بأنها-لا-تنتج-ما-يكفي-من-الأسلحة-لتلبية-احتياجات-كييف-1090647807.html

إعلام: دول الناتو تعترف بأنها لا تنتج ما يكفي من الأسلحة لتلبية احتياجات كييف

إعلام: دول الناتو تعترف بأنها لا تنتج ما يكفي من الأسلحة لتلبية احتياجات كييف

سبوتنيك عربي

اعترف مسؤولون في دول حلف الناتو، بأن الولايات المتحدة وأوروبا غير قادرين على إنتاج أسلحة بكميات كافية لتلبية مطالب نظام كييف. 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T05:04+0000

2024-07-10T05:04+0000

2024-07-10T05:04+0000

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وقالت تقارير إعلامية: "استهل كبار القادة الأوروبيين والأمريكيين قمة الناتو الجارية، هذا الأسبوع، بتعهدهم بزيادة مساهمات الحلف في الصناعة العسكرية، لكنهم أقروا في الوقت نفسه بأن... الحلفاء لا يزالون يكافحون من أجل إنتاج ما يكفي من الأسلحة والمعدات لمساعدة كييف على الانتصار في الصراع".وأوضحت التقارير أن المشاكل ليست فقط في ما يتعلق بالتمويل، ولكن أيضا مع "التعقيدات البيروقراطية".وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال": "اضطرابات سلسلة التوريد ونقص العمالة تعني أن الأمر سيستغرق 4 سنوات لمضاعفة إنتاج الصواريخ الأمريكية الموجّهة المضادة للدبابات من طراز "جافلين"، وهذا ضعف المدة المتوقعة في البداية".وفي وقت سابق، أعلنت دول حلف الناتو أن أوكرانيا ستحصل على أنظمة دفاع جوي استراتيجية جديدة من الغرب، بما في ذلك أنظمة "باتريوت" الأمريكية و "سامب - تي" الإيطالية، بالإضافة إلى الأنظمة التكتيكية "ناسماس"و"هاوك" و"IRIS "تي -إس إل إم" و"آيريس- تي" و"إس إل إس" و"جيبارد".

https://sarabic.ae/20240709/أمين-عام-حلف-الناتو-الحلف-لا-يستطيع-تحمل-السماح-لروسيا-بالفوز-في-الصراع-الأوكراني-1090646243.html

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