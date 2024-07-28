https://sarabic.ae/20240728/لافروف-نشر-أسلحة-نووية-في-جنوب-شرق-آسيا-يزيد-المخاطر-الأمنية-في-المنطقة-1091186426.html
لافروف: نشر أسلحة نووية في جنوب شرق آسيا يزيد المخاطر الأمنية في المنطقة
لافروف: نشر أسلحة نووية في جنوب شرق آسيا يزيد المخاطر الأمنية في المنطقة
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن احتمال إعادة الولايات المتحدة الأمريكية لنشر أسلحتها النووية في جنوب شرق آسيا سيزيد المخاطر الأمنية... 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T05:04+0000
2024-07-28T05:04+0000
2024-07-28T05:04+0000
روسيا
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وصرح لافروف عقب محادثات مع نظيره الماليزي في كوالالمبور: "إذا أعيدت هذه التجربة الحزينة والمحفوفة بالمخاطر (نشر الولايات المتحدة للأسلحة النووية في بلدان أخرى) في جنوب شرق آسيا، أعتقد أنها لن تجعل أي شخص أفضل حالا، وسيكون هناك المزيد من المخاطر".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.روسيا و"آسيان" تتفقان على تطوير التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهايودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240727/لافروف-دول-رابطة-جنوب-شرق-آسيا-تعرب-عن-اهتمامها-بمقترح-روسيا-لتشكيل-هيكل-أمني-جديد-في-أوراسيا-1091166414.html
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روسيا
لافروف: نشر أسلحة نووية في جنوب شرق آسيا يزيد المخاطر الأمنية في المنطقة
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن احتمال إعادة الولايات المتحدة الأمريكية لنشر أسلحتها النووية في جنوب شرق آسيا سيزيد المخاطر الأمنية في المنطقة.
وصرح لافروف عقب محادثات مع نظيره الماليزي في كوالالمبور: "إذا أعيدت هذه التجربة الحزينة والمحفوفة بالمخاطر (نشر الولايات المتحدة للأسلحة النووية في بلدان أخرى) في جنوب شرق آسيا، أعتقد أنها لن تجعل أي شخص أفضل حالا، وسيكون هناك المزيد من المخاطر".
وأشار لافروف في السياق إلى أن دول جنوب شرق آسيا ترى أن روسيا بوسعها لعب دور متوازن في المنطقة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.