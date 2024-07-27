لافروف: دول رابطة جنوب شرق آسيا تعرب عن اهتمامها بمقترح روسيا لتشكيل هيكل أمني جديد في أوراسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
08:18 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
التمثيل والسينما تناغم وابداع
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:39 GMT
21 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزة "بأسرع وقت" ، "العفو" الدولية تدعو الأمم المتحدة لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
اجتماع جيبوتي حول السودان: لوقف الحرب أم تمهيدًا لمحادثات جنيف
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:29 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240727/لافروف-دول-رابطة-جنوب-شرق-آسيا-تعرب-عن-اهتمامها-بمقترح-روسيا-لتشكيل-هيكل-أمني-جديد-في-أوراسيا-1091166414.html
لافروف: دول رابطة جنوب شرق آسيا تعرب عن اهتمامها بمقترح روسيا لتشكيل هيكل أمني جديد في أوراسيا
لافروف: دول رابطة جنوب شرق آسيا تعرب عن اهتمامها بمقترح روسيا لتشكيل هيكل أمني جديد في أوراسيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) أعربت عن اهتمامها بمقترح روسيا لتشكيل هيكل أمني جديد في أوراسيا. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T08:03+0000
2024-07-27T08:05+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1b/1091166708_0:0:1227:690_1920x0_80_0_0_1d3a97fb032b5b4296aaa2a70b81887b.jpg
وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري لقمة شرق آسيا في لاوس، اليوم السبت، قال خلاله: "لا يزال الغرب يروج لاحتواء الصين وروسيا"، مضيفا أن "شركاء روسيا في رابطة دول جنوب شرق آسيا يدركون جيدا وأظهروا اهتماما بمبادرة الرئيس الروسي بوتين، التي ذكرتها بالفعل، بشأن نظام أمني أوراسي غير قابل للتجزئة ومتساو".وعن التحالف النووي بين سيئول وواشنطن، أردف لافروف بأن "ثمة عنصرا مقلقا آخر وهو أن الولايات المتحدة أبرمت مؤخرا اتفاقا مع كوريا الجنوبية بشأن التخطيط النووي المشترك". وأضاف الوزير: "في الوقت الحالي لا نستطيع حتى الحصول على تفسير لما يعنيه هذا، ولكن ليس لدينا شك في أن هذا يثير مخاوف إضافية".
https://sarabic.ae/20240726/روسيا-وآسيان-تتفقان-على-تطوير-التعاون-مع-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-ومنظمة-شنغهاي-1091141475.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لافروف
سبوتنيك عربي
لافروف
2024-07-27T08:03+0000
true
PT45M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1b/1091166708_0:0:1135:851_1920x0_80_0_0_23d982df13e992649e32e17dab842a64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف: دول رابطة جنوب شرق آسيا تعرب عن اهتمامها بمقترح روسيا لتشكيل هيكل أمني جديد في أوراسيا

08:03 GMT 27.07.2024 (تم التحديث: 08:05 GMT 27.07.2024)
© Ruptly
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) أعربت عن اهتمامها بمقترح روسيا لتشكيل هيكل أمني جديد في أوراسيا.
وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري لقمة شرق آسيا في لاوس، اليوم السبت، قال خلاله: "لا يزال الغرب يروج لاحتواء الصين وروسيا"، مضيفا أن "شركاء روسيا في رابطة دول جنوب شرق آسيا يدركون جيدا وأظهروا اهتماما بمبادرة الرئيس الروسي بوتين، التي ذكرتها بالفعل، بشأن نظام أمني أوراسي غير قابل للتجزئة ومتساو".
وأضاف لافروف أن "مسألة تحالف أوكوس تحفها المخاطر حيث يتطلب الوضع مراقبة كاملة ومستمرة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو الأمر الذي لم يستعد له أعضاء أوكوس تماما. نحن نحاول ضمان استخدام وكالة الطاقة الذرية لصلاحياتها إلى أقصى حد، بحيث يكون هناك شفافية كاملة هنا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع سلمان الفارسي، الأمين العام لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليميآسيان على هامش قمة شرق آسيا الـ43 (آسيان) في جاكارتا، إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
روسيا و"آسيان" تتفقان على تطوير التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي
أمس, 10:41 GMT
وعن التحالف النووي بين سيئول وواشنطن، أردف لافروف بأن "ثمة عنصرا مقلقا آخر وهو أن الولايات المتحدة أبرمت مؤخرا اتفاقا مع كوريا الجنوبية بشأن التخطيط النووي المشترك". وأضاف الوزير: "في الوقت الحالي لا نستطيع حتى الحصول على تفسير لما يعنيه هذا، ولكن ليس لدينا شك في أن هذا يثير مخاوف إضافية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. معارك خان يونس أجبرت 180 ألف فلسطيني على النزوح05:13 GMTОбстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزةأمس, 08:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала