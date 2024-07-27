https://sarabic.ae/20240727/لافروف-دول-رابطة-جنوب-شرق-آسيا-تعرب-عن-اهتمامها-بمقترح-روسيا-لتشكيل-هيكل-أمني-جديد-في-أوراسيا-1091166414.html
لافروف: دول رابطة جنوب شرق آسيا تعرب عن اهتمامها بمقترح روسيا لتشكيل هيكل أمني جديد في أوراسيا
لافروف: دول رابطة جنوب شرق آسيا تعرب عن اهتمامها بمقترح روسيا لتشكيل هيكل أمني جديد في أوراسيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) أعربت عن اهتمامها بمقترح روسيا لتشكيل هيكل أمني جديد في أوراسيا. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
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وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري لقمة شرق آسيا في لاوس، اليوم السبت، قال خلاله: "لا يزال الغرب يروج لاحتواء الصين وروسيا"، مضيفا أن "شركاء روسيا في رابطة دول جنوب شرق آسيا يدركون جيدا وأظهروا اهتماما بمبادرة الرئيس الروسي بوتين، التي ذكرتها بالفعل، بشأن نظام أمني أوراسي غير قابل للتجزئة ومتساو".وعن التحالف النووي بين سيئول وواشنطن، أردف لافروف بأن "ثمة عنصرا مقلقا آخر وهو أن الولايات المتحدة أبرمت مؤخرا اتفاقا مع كوريا الجنوبية بشأن التخطيط النووي المشترك". وأضاف الوزير: "في الوقت الحالي لا نستطيع حتى الحصول على تفسير لما يعنيه هذا، ولكن ليس لدينا شك في أن هذا يثير مخاوف إضافية".
https://sarabic.ae/20240726/روسيا-وآسيان-تتفقان-على-تطوير-التعاون-مع-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-ومنظمة-شنغهاي-1091141475.html
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لافروف: دول رابطة جنوب شرق آسيا تعرب عن اهتمامها بمقترح روسيا لتشكيل هيكل أمني جديد في أوراسيا
08:03 GMT 27.07.2024 (تم التحديث: 08:05 GMT 27.07.2024)
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) أعربت عن اهتمامها بمقترح روسيا لتشكيل هيكل أمني جديد في أوراسيا.
وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري لقمة شرق آسيا في لاوس، اليوم السبت، قال خلاله: "لا يزال الغرب يروج لاحتواء الصين وروسيا"، مضيفا أن "شركاء روسيا في رابطة دول جنوب شرق آسيا يدركون جيدا وأظهروا اهتماما بمبادرة الرئيس الروسي بوتين، التي ذكرتها بالفعل، بشأن نظام أمني أوراسي غير قابل للتجزئة ومتساو".
وأضاف لافروف أن "مسألة تحالف أوكوس تحفها المخاطر حيث يتطلب الوضع مراقبة كاملة ومستمرة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو الأمر الذي لم يستعد له أعضاء أوكوس تماما. نحن نحاول ضمان استخدام وكالة الطاقة الذرية لصلاحياتها إلى أقصى حد، بحيث يكون هناك شفافية كاملة هنا".
وعن التحالف النووي بين سيئول وواشنطن، أردف لافروف بأن "ثمة عنصرا مقلقا آخر وهو أن الولايات المتحدة أبرمت مؤخرا اتفاقا مع كوريا الجنوبية بشأن التخطيط النووي المشترك". وأضاف الوزير: "في الوقت الحالي لا نستطيع حتى الحصول على تفسير لما يعنيه هذا، ولكن ليس لدينا شك في أن هذا يثير مخاوف إضافية".