بمشاركة 4 أساطيل... روسيا تبدأ تدريبات للقوات البحرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مصطفى حمدان: لا يمكن أن يكون هناك خطأ تقني من المقاومة في لبنان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240730/روسيا-تبدأ-تدريبات-للقوات-البحرية-بمشاركة-4-أساطيل-1091237607.html
بمشاركة 4 أساطيل... روسيا تبدأ تدريبات للقوات البحرية
بمشاركة 4 أساطيل... روسيا تبدأ تدريبات للقوات البحرية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن البحرية الروسية بدأت تدريبات مخطط لها لاستخدام قوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وبحر قزوين. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T08:08+0000
2024-07-30T08:31+0000
الأسطول الشمالي الروسي
أسطول المحيط الهادئ
روسيا
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080114512_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_117287e756b8d19b6c2783ebea1be588.jpg
وأوضح بيان الوزارة: "بدأت وحدات وتشكيلات البحرية الروسية إجراء تدريبات مجدولة في مناطق العمليات لأساطيل الشمال والمحيط الهادئ ومنطقة البلطيق، وكذلك في المنطقة الخاضعة لمسؤولية أسطول بحر قزوين".وعلى مدى عدة أيام، ستقوم أطقم السفن ووحدات الطيران البحري والقوات الساحلية المتألفة من ثلاثة أساطيل وأسطول بحر قزوين بإجراء أكثر من 300 تدريب قتالي مع الاستخدام العملي للأسلحة بما في ذلك إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات، وإطلاق قذائف المدفعية على أهداف التدريب البحرية والجوية، والتدريبات القتالية على إعداد التشويش السلبي لسحب القوات من هجوم عدو مفترض، وكذلك على استخدام الأسلحة المضادة للغواصات من قبل القوارب والطيران البحري.وتزامن بدء التدريبات مع يوم البحرية الروسية (يوم الأسطول البحري الحربي الروسي)، وهو عيد وطني في روسيا مكرس لذكرى إنشاء البحرية الروسية ومجدها العسكري.ووفقا للدفاع الروسية فحاليا تبدأ المرحلة التالية في تطوير القوات البحرية، إذ تحتاج الدولة إلى التأكد من أن جودة أسطولها ستسمح لها بالتفوق على القدرات التقنية للدول الأخرى. وروسيا، باعتبارها قوة بحرية عظمى، يجب أن تمتلك قوة بحرية كبيرة، تشمل سفنًا مصممة للقيام بمهام في المناطق البحرية القريبة والبعيدة ومناطق المحيطات، وأن يكون لديها قواعد ونظام دعم متطور.وقد حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتجاهات لإنشاء أنظمة وأنواع واعدة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك الأنظمة والتقنيات الروبوتية البحرية التي تتصدى للزوارق المسيرة.
https://sarabic.ae/20240729/1091217853.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080114512_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c11ee11ea0db48f484edaafd9afd74d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأسطول الشمالي الروسي, أسطول المحيط الهادئ, روسيا, الجيش الروسي
الأسطول الشمالي الروسي, أسطول المحيط الهادئ, روسيا, الجيش الروسي

بمشاركة 4 أساطيل... روسيا تبدأ تدريبات للقوات البحرية

08:08 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 08:31 GMT 30.07.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالأسطول الروسي
الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن البحرية الروسية بدأت تدريبات مخطط لها لاستخدام قوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وبحر قزوين.
وأوضح بيان الوزارة: "بدأت وحدات وتشكيلات البحرية الروسية إجراء تدريبات مجدولة في مناطق العمليات لأساطيل الشمال والمحيط الهادئ ومنطقة البلطيق، وكذلك في المنطقة الخاضعة لمسؤولية أسطول بحر قزوين".

وشارك في أنشطة التدريب القتالي نحو 300 سفينة وزوارق وغواصات وسفن دعم ونحو 50 طائرة، وأكثر من 200 وحدة من المعدات العسكرية الخاصة، وأكثر من 20 ألف عسكري وموظف مدني.

وعلى مدى عدة أيام، ستقوم أطقم السفن ووحدات الطيران البحري والقوات الساحلية المتألفة من ثلاثة أساطيل وأسطول بحر قزوين بإجراء أكثر من 300 تدريب قتالي مع الاستخدام العملي للأسلحة بما في ذلك إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات، وإطلاق قذائف المدفعية على أهداف التدريب البحرية والجوية، والتدريبات القتالية على إعداد التشويش السلبي لسحب القوات من هجوم عدو مفترض، وكذلك على استخدام الأسلحة المضادة للغواصات من قبل القوارب والطيران البحري.

ونوهت الوزارة إلى أن الهدف الرئيسي من التدريبات هو اختبار أداء هيئات القيادة العسكرية للبحرية على جميع المستويات، فضلا عن جاهزية أطقم السفن ووحدات الطيران البحري والقوات البحرية الساحلية لتنفيذ المهام.

Отряд кораблей Балтийского флота прибыли на Кубу - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
وسائط متعددة
سفن أسطول البلطيق الروسي في كوبا
أمس, 07:43 GMT
وتزامن بدء التدريبات مع يوم البحرية الروسية (يوم الأسطول البحري الحربي الروسي)، وهو عيد وطني في روسيا مكرس لذكرى إنشاء البحرية الروسية ومجدها العسكري.
ووفقا للدفاع الروسية فحاليا تبدأ المرحلة التالية في تطوير القوات البحرية، إذ تحتاج الدولة إلى التأكد من أن جودة أسطولها ستسمح لها بالتفوق على القدرات التقنية للدول الأخرى.
وروسيا، باعتبارها قوة بحرية عظمى، يجب أن تمتلك قوة بحرية كبيرة، تشمل سفنًا مصممة للقيام بمهام في المناطق البحرية القريبة والبعيدة ومناطق المحيطات، وأن يكون لديها قواعد ونظام دعم متطور.
وقد حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتجاهات لإنشاء أنظمة وأنواع واعدة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك الأنظمة والتقنيات الروبوتية البحرية التي تتصدى للزوارق المسيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. فوضى وصدامات في معسكر "سديه تيمان" الإسرائيلي07:16 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اقتحام معسكر "سديه تيمان" الإسرائيليأمس, 14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала