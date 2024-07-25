https://sarabic.ae/20240725/بداية-المرحلة-الجديدة-من-تطوير-القوات-البحرية-الروسية-1091126091.html
بداية المرحلة الجديدة من تطوير القوات البحرية الروسية
بداية المرحلة الجديدة من تطوير القوات البحرية الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي يشرف على قضايا السياسة البحرية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد حدد في تعليماته بشأن بناء... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T14:33+0000
2024-07-25T14:33+0000
2024-07-25T14:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسطول المحيط الهادئ
أسطول البحر الأسود
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وعقد بوتين اجتماعا بشأن بناء السفن في نهاية حزيران/ يونيو.وقال باتروشيف خلال مقابلته لصحيفة "روسيسكايا غازيتا":وأشار إلى أنه "في الواقع، تبدأ المرحلة التالية في تطوير القوات البحرية الروسية، إذ تحتاج الدولة إلى التأكيد من أن جودة أسطولنا ستسمح لنا بتفوق القدرات التقنية للدول البحرية الأخرى. روسيا، باعتبارها قوة بحرية عظمى، يجب أن تمتلك قوة بحرية قوية، والتي ستشمل سفنًا مصممة للقيام بمهام في المناطق البحرية القريبة والبعيدة ومناطق المحيطات، وأن يكون لديها قواعد ونظام دعم متطور".
https://sarabic.ae/20240717/دخول-طراد-صاروخي-وفرقاطة-تابعين-لأسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-إلى-البحر-الأحمر-1090886845.html
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أسطول المحيط الهادئ, أسطول البحر الأسود
أسطول المحيط الهادئ, أسطول البحر الأسود
بداية المرحلة الجديدة من تطوير القوات البحرية الروسية
أفاد مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي يشرف على قضايا السياسة البحرية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد حدد في تعليماته بشأن بناء السفن، اتجاهات لإنشاء أنظمة روبوتية بحرية واعدة لمكافحة السفن غير المأهولة.
وعقد بوتين اجتماعا بشأن بناء السفن في نهاية حزيران/ يونيو.
وقال باتروشيف خلال مقابلته لصحيفة "روسيسكايا غازيتا":
لقد حدد الرئيس الاتجاهات لإنشاء أنظمة وأنواع واعدة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك الأنظمة والتقنيات الروبوتية البحرية التي تتصدى للزوارق المسيرة.
وأشار إلى أنه "في الواقع، تبدأ المرحلة التالية في تطوير القوات البحرية الروسية، إذ تحتاج الدولة إلى التأكيد من أن جودة أسطولنا ستسمح لنا بتفوق القدرات التقنية للدول البحرية الأخرى. روسيا، باعتبارها قوة بحرية عظمى، يجب أن تمتلك قوة بحرية قوية، والتي ستشمل سفنًا مصممة للقيام بمهام في المناطق البحرية القريبة والبعيدة ومناطق المحيطات، وأن يكون لديها قواعد ونظام دعم متطور".