بداية المرحلة الجديدة من تطوير القوات البحرية الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
10:31 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب طلب كييف التفاوض مع موسكو
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله : نحضر لرد كبير جدا على إسرائيل يحمل مفاجآت هائلة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
ليفربول الجريح يحافظ على الصدارة وفضيحة تحكيمية في اسبانيا
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
دبلوماسي سابق: لقاء بوتين والأسد هو لقاء المستقبل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
اجتماع جيبوتي حول السودان: لوقف الحرب أم تمهيدًا لمحادثات جنيف
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240725/بداية-المرحلة-الجديدة-من-تطوير-القوات-البحرية-الروسية-1091126091.html
بداية المرحلة الجديدة من تطوير القوات البحرية الروسية
بداية المرحلة الجديدة من تطوير القوات البحرية الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي يشرف على قضايا السياسة البحرية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد حدد في تعليماته بشأن بناء... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T14:33+0000
2024-07-25T14:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسطول المحيط الهادئ
أسطول البحر الأسود
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079615444_0:0:2675:1506_1920x0_80_0_0_2d7a515dc1015da3b652cc9f2c47fd18.jpg
وعقد بوتين اجتماعا بشأن بناء السفن في نهاية حزيران/ يونيو.وقال باتروشيف خلال مقابلته لصحيفة "روسيسكايا غازيتا":وأشار إلى أنه "في الواقع، تبدأ المرحلة التالية في تطوير القوات البحرية الروسية، إذ تحتاج الدولة إلى التأكيد من أن جودة أسطولنا ستسمح لنا بتفوق القدرات التقنية للدول البحرية الأخرى. روسيا، باعتبارها قوة بحرية عظمى، يجب أن تمتلك قوة بحرية قوية، والتي ستشمل سفنًا مصممة للقيام بمهام في المناطق البحرية القريبة والبعيدة ومناطق المحيطات، وأن يكون لديها قواعد ونظام دعم متطور".
https://sarabic.ae/20240717/دخول-طراد-صاروخي-وفرقاطة-تابعين-لأسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-إلى-البحر-الأحمر-1090886845.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079615444_0:0:2675:2006_1920x0_80_0_0_3df0c5113d6fd12999f78fca39627d3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أسطول المحيط الهادئ, أسطول البحر الأسود
أسطول المحيط الهادئ, أسطول البحر الأسود

بداية المرحلة الجديدة من تطوير القوات البحرية الروسية

14:33 GMT 25.07.2024
© Sputnik . Vitaly Ankovسفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية
سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Sputnik . Vitaly Ankov
تابعنا عبر
أفاد مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي يشرف على قضايا السياسة البحرية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد حدد في تعليماته بشأن بناء السفن، اتجاهات لإنشاء أنظمة روبوتية بحرية واعدة لمكافحة السفن غير المأهولة.
وعقد بوتين اجتماعا بشأن بناء السفن في نهاية حزيران/ يونيو.
وقال باتروشيف خلال مقابلته لصحيفة "روسيسكايا غازيتا":

لقد حدد الرئيس الاتجاهات لإنشاء أنظمة وأنواع واعدة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك الأنظمة والتقنيات الروبوتية البحرية التي تتصدى للزوارق المسيرة.

سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي خلال عرض بحري في خليج بيتر الأكبر كجزء من استكمال التدريبات البحرية الروسية-الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
دخول طراد صاروخي وفرقاطة لأسطول المحيط الهادئ الروسي إلى البحر الأحمر
17 يوليو, 14:54 GMT
وأشار إلى أنه "في الواقع، تبدأ المرحلة التالية في تطوير القوات البحرية الروسية، إذ تحتاج الدولة إلى التأكيد من أن جودة أسطولنا ستسمح لنا بتفوق القدرات التقنية للدول البحرية الأخرى. روسيا، باعتبارها قوة بحرية عظمى، يجب أن تمتلك قوة بحرية قوية، والتي ستشمل سفنًا مصممة للقيام بمهام في المناطق البحرية القريبة والبعيدة ومناطق المحيطات، وأن يكون لديها قواعد ونظام دعم متطور".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستخدم سلاحا جديدا للتصدي للطائرات الإسرائيلية06:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала