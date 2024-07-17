https://sarabic.ae/20240717/دخول-طراد-صاروخي-وفرقاطة-تابعين-لأسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-إلى-البحر-الأحمر-1090886845.html
دخول طراد صاروخي وفرقاطة لأسطول المحيط الهادئ الروسي إلى البحر الأحمر
دخول طراد صاروخي وفرقاطة لأسطول المحيط الهادئ الروسي إلى البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي لأسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الأربعاء، بأن طراد "فارياغ" الصاروخي وفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" عبرا قناة السويس ودخلا البحر الأحمر. 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T14:54+0000
2024-07-17T14:54+0000
2024-07-17T14:59+0000
أسطول المحيط الهادئ
الجيش الروسي
البحر الأحمر
قناة السويس
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وأوضح المكتب أن "طراد "فارياغ" الصاروخي وفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" أتما عبور قناة السويس ووصلا إلى البحر الأحمر من البحر الأبيض المتوسط".وتجدر الإشارة إلى أن طاقمي السفينتين ما زالا ينفذان المهام في إطار رحلة طويلة، ولا سيما أن البحارين كانوا قد أتموا تنفيذ مهام التدريب العسكري كجزء من التشكيل الدائم لسفن الأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط.وكانت الرحلة الطويلة لسفينتي الأسطول للمحيط الهادئ الروسي، قد بدأت في 22 يناير/ كانون الثاني عام 2024. ومنذ ذلك الحين، أجرى أسطول المحيط الهادئ عشرات الدورات التدريبية للتدريب القتالي وتنظيم الأنشطة اليومية للسفن في البحر. كما أجرى طاقما السفينتين مكالمات عمل مع موانئ الهند وسريلانكا وإيران وقطر وإريتريا.
https://sarabic.ae/20240628/انتهاء-التدريبات-الثنائية-لمجموعات-قوات-أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-1090255145.html
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أسطول المحيط الهادئ, الجيش الروسي, البحر الأحمر, قناة السويس
أسطول المحيط الهادئ, الجيش الروسي, البحر الأحمر, قناة السويس
دخول طراد صاروخي وفرقاطة لأسطول المحيط الهادئ الروسي إلى البحر الأحمر
14:54 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 14:59 GMT 17.07.2024)
أفاد المكتب الإعلامي لأسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الأربعاء، بأن طراد "فارياغ" الصاروخي وفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" عبرا قناة السويس ودخلا البحر الأحمر.
وأوضح المكتب أن "طراد "فارياغ" الصاروخي وفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" أتما عبور قناة السويس ووصلا إلى البحر الأحمر من البحر الأبيض المتوسط".
وتجدر الإشارة إلى أن طاقمي السفينتين ما زالا ينفذان المهام في إطار رحلة طويلة، ولا سيما أن البحارين كانوا قد أتموا تنفيذ مهام التدريب العسكري كجزء من التشكيل الدائم لسفن الأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط.
وكانت الرحلة الطويلة لسفينتي الأسطول للمحيط الهادئ الروسي، قد بدأت في 22 يناير/ كانون الثاني عام 2024. ومنذ ذلك الحين، أجرى أسطول المحيط الهادئ عشرات الدورات التدريبية للتدريب القتالي وتنظيم الأنشطة اليومية للسفن في البحر. كما أجرى طاقما السفينتين مكالمات عمل مع موانئ الهند وسريلانكا وإيران وقطر وإريتريا.