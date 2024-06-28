https://sarabic.ae/20240628/انتهاء-التدريبات-الثنائية-لمجموعات-قوات-أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-1090255145.html

انتهاء التدريبات الثنائية لمجموعات قوات أسطول المحيط الهادئ الروسي... فيديو

انتهاء التدريبات الثنائية لمجموعات قوات أسطول المحيط الهادئ الروسي... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أسطول المحيط الهادئ أكمل التدريبات الثنائية لأسطول "بريمورسكي" من قوات مختلفة تابعة للأسطول والقيادة المشتركة... 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T07:56+0000

2024-06-28T07:56+0000

2024-06-28T08:17+0000

روسيا

أسطول المحيط الهادئ

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وقالت الدفاع الروسية: "أكمل أسطول المحيط الهادئ مناورة ثنائية لمجموعات القوة، والتي أجريت، في الفترة من 18 إلى 28 يونيو (حزيران الجاري)، في المحيط الهادئ وبحر اليابان وبحر أوخوتسك، تحت إشراف القيادة العامة لقائد أسطول المحيط الهادئ، الأدميرال فيكتور ليينا".وأوضح بيان الدفاع أنه "في المرحلة الأخيرة من التدريبات، قامت قوات الأسطول والقوات المتمركزة في شمال شرق روسيا، بمحاكاة شن هجوم برمائي على جزر سلسلة جبال الكوريل. لم تسمح المجموعات التكتيكية البحرية لأسطول "بريمورسكي" للقوات التابعة لأسطول المحيط الهادئ من الجانب المنافس بتنفيذ خططه".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "لاستطلاع موقع قوة الإنزال المعادية وشن غارة جوية، استخدمت قيادة المجموعة الساحلية الطيران البحرية لأسطول المحيط الهادئ".ووفقا للدفاع، فإنه "تم التدرب أيضا على صد هجمات الطائرات المسيرة والزوارق غير المأهولة، وتم تنفيذ مجموعة من التدريبات العملية على القتال".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أنه في المجمل "تشارك نحو 40 سفينة وقارب ونحو 20 طائرة بحرية ومروحية في التدريبات الثنائية"، مضيفة أن "طائرات مروحية من طراز "كا 29" و"كا 27"، وطائرات من طراز "إل 38" و"تو 142إم ز" و"إل 38" المضادة للغواصات تعتزم المشاركة في المناورات. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك أطقم قتالية من أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" و"بال" في المناورات العسكرية".

https://sarabic.ae/20240618/انتشار-نحو-40-سفينة-روسية-في-أقصى-الشرق-ضمن-مناورات-ضخمة-ينفذها-أسطول-المحيط-الهادئ-1089948491.html

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روسيا, أسطول المحيط الهادئ