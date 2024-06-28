https://sarabic.ae/20240628/انتهاء-التدريبات-الثنائية-لمجموعات-قوات-أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-1090255145.html
انتهاء التدريبات الثنائية لمجموعات قوات أسطول المحيط الهادئ الروسي... فيديو
انتهاء التدريبات الثنائية لمجموعات قوات أسطول المحيط الهادئ الروسي... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أسطول المحيط الهادئ أكمل التدريبات الثنائية لأسطول "بريمورسكي" من قوات مختلفة تابعة للأسطول والقيادة المشتركة... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T07:56+0000
2024-06-28T07:56+0000
2024-06-28T08:17+0000
روسيا
أسطول المحيط الهادئ
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وقالت الدفاع الروسية: "أكمل أسطول المحيط الهادئ مناورة ثنائية لمجموعات القوة، والتي أجريت، في الفترة من 18 إلى 28 يونيو (حزيران الجاري)، في المحيط الهادئ وبحر اليابان وبحر أوخوتسك، تحت إشراف القيادة العامة لقائد أسطول المحيط الهادئ، الأدميرال فيكتور ليينا".وأوضح بيان الدفاع أنه "في المرحلة الأخيرة من التدريبات، قامت قوات الأسطول والقوات المتمركزة في شمال شرق روسيا، بمحاكاة شن هجوم برمائي على جزر سلسلة جبال الكوريل. لم تسمح المجموعات التكتيكية البحرية لأسطول "بريمورسكي" للقوات التابعة لأسطول المحيط الهادئ من الجانب المنافس بتنفيذ خططه".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "لاستطلاع موقع قوة الإنزال المعادية وشن غارة جوية، استخدمت قيادة المجموعة الساحلية الطيران البحرية لأسطول المحيط الهادئ".ووفقا للدفاع، فإنه "تم التدرب أيضا على صد هجمات الطائرات المسيرة والزوارق غير المأهولة، وتم تنفيذ مجموعة من التدريبات العملية على القتال".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أنه في المجمل "تشارك نحو 40 سفينة وقارب ونحو 20 طائرة بحرية ومروحية في التدريبات الثنائية"، مضيفة أن "طائرات مروحية من طراز "كا 29" و"كا 27"، وطائرات من طراز "إل 38" و"تو 142إم ز" و"إل 38" المضادة للغواصات تعتزم المشاركة في المناورات. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك أطقم قتالية من أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" و"بال" في المناورات العسكرية".
https://sarabic.ae/20240618/انتشار-نحو-40-سفينة-روسية-في-أقصى-الشرق-ضمن-مناورات-ضخمة-ينفذها-أسطول-المحيط-الهادئ-1089948491.html
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روسيا, أسطول المحيط الهادئ
روسيا, أسطول المحيط الهادئ
انتهاء التدريبات الثنائية لمجموعات قوات أسطول المحيط الهادئ الروسي... فيديو
07:56 GMT 28.06.2024 (تم التحديث: 08:17 GMT 28.06.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أسطول المحيط الهادئ أكمل التدريبات الثنائية لأسطول "بريمورسكي" من قوات مختلفة تابعة للأسطول والقيادة المشتركة للقوات الروسية في شمال شرق روسيا.
وقالت الدفاع الروسية: "أكمل أسطول المحيط الهادئ مناورة ثنائية لمجموعات القوة، والتي أجريت، في الفترة من 18 إلى 28 يونيو (حزيران الجاري)، في المحيط الهادئ وبحر اليابان وبحر أوخوتسك، تحت إشراف القيادة العامة لقائد أسطول المحيط الهادئ، الأدميرال فيكتور ليينا".
وأضافت: "وفي هذا العام، ولأول مرة، أُجري التمرين بصيغة ثنائية، وقد تم إجراؤه بين أسطول "بريمورسكي" من قوات مختلفة تابعة لأسطول المحيط الهادئ والقيادة المشتركة للقوات في شمال شرق روسيا".
وأوضح بيان الدفاع أنه "في المرحلة الأخيرة من التدريبات، قامت قوات الأسطول والقوات المتمركزة في شمال شرق روسيا، بمحاكاة شن هجوم برمائي على جزر سلسلة جبال الكوريل. لم تسمح المجموعات التكتيكية البحرية لأسطول "بريمورسكي" للقوات التابعة لأسطول المحيط الهادئ من الجانب المنافس بتنفيذ خططه".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "لاستطلاع موقع قوة الإنزال المعادية وشن غارة جوية، استخدمت قيادة المجموعة الساحلية الطيران البحرية لأسطول المحيط الهادئ".
وقالت الدفاع الروسية: "إجمالاً، وخلال العمليات في البحر، أجرت قوات أسطول المحيط الهادئ أكثر من 800 مناورة قتالية، منها نحو 650 تمريناً باستخدام الأسلحة، عملياً. وفي مختلف المراحل، تم التدرب على العمليات المضادة للغواصات، وتنظيم جميع أنواع الدفاع عن مجموعات السفن أثناء عمليات العبور البحري، والضربات الصاروخية المشتركة ضد مجموعات سفن العدو الوهمي".
ووفقا للدفاع، فإنه "تم التدرب أيضا على صد هجمات الطائرات المسيرة والزوارق غير المأهولة، وتم تنفيذ مجموعة من التدريبات العملية على القتال".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أنه في المجمل "تشارك نحو 40 سفينة وقارب ونحو 20 طائرة بحرية ومروحية في التدريبات الثنائية"، مضيفة أن "طائرات مروحية من طراز "كا 29" و"كا 27"، وطائرات من طراز "إل 38" و"تو 142إم ز" و"إل 38" المضادة للغواصات تعتزم المشاركة في المناورات. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك أطقم قتالية من أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" و"بال" في المناورات العسكرية".