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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240806/جندي-أوكراني-يوجه-إشارة-استسلام-عبر-مسيرة-روسية-وينجو-بحياته-فيديو-1091465846.html
جندي أوكراني يوجه إشارة استسلام عبر مسيرة روسية وينجو بحياته... فيديو
جندي أوكراني يوجه إشارة استسلام عبر مسيرة روسية وينجو بحياته... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات توثق استسلام أحد أفراد القوات المسلحة الأوكرانية للقوات الروسية، بالقرب من بلدة فيربوفو، على محور أوريخوفسكي،... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T10:17+0000
2024-08-06T10:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال العمليات القتالية النشطة، تواصل وحدات قوات حرس نوفوروسيسك المحمولة جوا من قوات مجموعة "دنيبر" التقدم في القطاعات الواقعة في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها، وتحتل معاقل القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "خلال إحدى المعارك، اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار التابعة لفوج الحرس الجوي من فيودوسيا، جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية في مخبأ، كان يحاول الاختباء فيه من المدفعية، والطائرات دون طيار الهجومية لمظليي القرم. وبعد إسقاط الذخيرة في المخبأ، أصيب جندي القوات المسلحة الأوكرانية بارتجاج طفيف في المخ، وشعر بالإحباط وقرر رفع ذراعيه والاستسلام، ولجأ إلى مشغل المسيرة الرباعية الروسية".واصطحبه مشغلو الطائرات دون طيار إلى المواقع الروسية، بالقرب من بلدة فيربوفو على محور أوريخوفسكي، في مقاطعة زابوروجيه.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابات "تي-72" الروسية تدمر مقرات أوكرانية متخفية... فيديومشاهد لمروحية "كا-52" الروسية وهي تستهدف معقلا لقوات نظام كييف بصواريخ "إس-8"... فيديو
https://sarabic.ae/20240806/حرس-الحدود-الروسي-يفشل-محاولة-أوكرانية-للتسلل-إلى-مقاطعة-كورسك-1091458827.html
https://sarabic.ae/20240806/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-22-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورد--1091457351.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

جندي أوكراني يوجه إشارة استسلام عبر مسيرة روسية وينجو بحياته... فيديو

10:17 GMT 06.08.2024
© Photo / Russian Ministry of Defenseصورة لاستسلام أحد الجنود الأوكران
صورة لاستسلام أحد الجنود الأوكران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Photo / Russian Ministry of Defense
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات توثق استسلام أحد أفراد القوات المسلحة الأوكرانية للقوات الروسية، بالقرب من بلدة فيربوفو، على محور أوريخوفسكي، في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال العمليات القتالية النشطة، تواصل وحدات قوات حرس نوفوروسيسك المحمولة جوا من قوات مجموعة "دنيبر" التقدم في القطاعات الواقعة في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها، وتحتل معاقل القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "خلال إحدى المعارك، اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار التابعة لفوج الحرس الجوي من فيودوسيا، جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية في مخبأ، كان يحاول الاختباء فيه من المدفعية، والطائرات دون طيار الهجومية لمظليي القرم. وبعد إسقاط الذخيرة في المخبأ، أصيب جندي القوات المسلحة الأوكرانية بارتجاج طفيف في المخ، وشعر بالإحباط وقرر رفع ذراعيه والاستسلام، ولجأ إلى مشغل المسيرة الرباعية الروسية".

وحلقت المسيرة الرباعية، المجهزة بحمولة "فوغ-25"، مباشرة فوق جندي القوات المسلحة الأوكرانية وسيطرت على حركته، مما منعه من محاولة الهروب. ونتيجة لذلك، تم إرسال الجندي الأوكراني نحو المواقع الأمامية لمظليي القرم، حيث استقبلته الوحدات القتالية هناك.

طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حرس الحدود الروسي يفشل محاولة أوكرانية للتسلل إلى مقاطعة كورسك
08:41 GMT
واصطحبه مشغلو الطائرات دون طيار إلى المواقع الروسية، بالقرب من بلدة فيربوفو على محور أوريخوفسكي، في مقاطعة زابوروجيه.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 22 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورد
07:49 GMT

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
دبابات "تي-72" الروسية تدمر مقرات أوكرانية متخفية... فيديو
مشاهد لمروحية "كا-52" الروسية وهي تستهدف معقلا لقوات نظام كييف بصواريخ "إس-8"... فيديو
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