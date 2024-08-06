https://sarabic.ae/20240806/جندي-أوكراني-يوجه-إشارة-استسلام-عبر-مسيرة-روسية-وينجو-بحياته-فيديو-1091465846.html

جندي أوكراني يوجه إشارة استسلام عبر مسيرة روسية وينجو بحياته... فيديو

جندي أوكراني يوجه إشارة استسلام عبر مسيرة روسية وينجو بحياته... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات توثق استسلام أحد أفراد القوات المسلحة الأوكرانية للقوات الروسية، بالقرب من بلدة فيربوفو، على محور أوريخوفسكي،... 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T10:17+0000

2024-08-06T10:17+0000

2024-08-06T10:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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رصد عسكري

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال العمليات القتالية النشطة، تواصل وحدات قوات حرس نوفوروسيسك المحمولة جوا من قوات مجموعة "دنيبر" التقدم في القطاعات الواقعة في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها، وتحتل معاقل القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "خلال إحدى المعارك، اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار التابعة لفوج الحرس الجوي من فيودوسيا، جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية في مخبأ، كان يحاول الاختباء فيه من المدفعية، والطائرات دون طيار الهجومية لمظليي القرم. وبعد إسقاط الذخيرة في المخبأ، أصيب جندي القوات المسلحة الأوكرانية بارتجاج طفيف في المخ، وشعر بالإحباط وقرر رفع ذراعيه والاستسلام، ولجأ إلى مشغل المسيرة الرباعية الروسية".واصطحبه مشغلو الطائرات دون طيار إلى المواقع الروسية، بالقرب من بلدة فيربوفو على محور أوريخوفسكي، في مقاطعة زابوروجيه.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابات "تي-72" الروسية تدمر مقرات أوكرانية متخفية... فيديومشاهد لمروحية "كا-52" الروسية وهي تستهدف معقلا لقوات نظام كييف بصواريخ "إس-8"... فيديو

https://sarabic.ae/20240806/حرس-الحدود-الروسي-يفشل-محاولة-أوكرانية-للتسلل-إلى-مقاطعة-كورسك-1091458827.html

https://sarabic.ae/20240806/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-22-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورد--1091457351.html

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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري