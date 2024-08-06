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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
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تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240806/حرس-الحدود-الروسي-يفشل-محاولة-أوكرانية-للتسلل-إلى-مقاطعة-كورسك-1091458827.html
حرس الحدود الروسي يفشل محاولة أوكرانية للتسلل إلى مقاطعة كورسك
حرس الحدود الروسي يفشل محاولة أوكرانية للتسلل إلى مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، اليوم الثلاثاء، أن قوات حرس الحدود الروسية أحبطت محاولة أوكرانية للتسلل إلى الحدود في المقاطعة. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T08:41+0000
2024-08-06T08:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأوضح بيان سميرنوف في قناته على "تلغرام": "اليوم، تأتي المعلومات من منطقتي سودجانسكي وكورينفسكي حول محاولات القوات الأوكرانية للتسلل إلى أراضي مقاطعة كورسك، لكن خدمة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي والقوات المسلحة لروسيا الاتحادية قامت بمنع اختراق الحدود".وحذر القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك من المعلومات المضللة، وطلب التحقق من مصادر المعلومات الرسمية فقط وعدم الانجرار وراء الاستفزازات.وفي شهر مارس/ آذار، حاولت مجموعات الاستطلاع والتخريب التابعة للقوات الأوكرانية، عدة مرات، التسلل إلى الأراضي الروسية في مناطق أودنوروبوفكا ونخوتيفكا وسبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود وفي قرية تيتكينو في مقاطعة كورسك، وسرعان ما اكتشفت المخابرات الروسية محاولاتهم، وشن الجيش الروسي ضربات صاروخية ومدفعية، ونتيجة لذلك لم يتمكن العدو من اختراق الحدود وتكبد خسائر فادحة في الأفراد والعتاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.اعتقال رجلي دين في مقاطعة تيومين الروسية قاما بتجنيد 19 شخصا شاركوا بنشاط إرهابي داخل سوريامشاهد لمدرعة روسية وهي تستهدف مواقع مخفية تابعة لقوات نظام كييف... فيديو
https://sarabic.ae/20240806/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-22-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورد--1091457351.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

حرس الحدود الروسي يفشل محاولة أوكرانية للتسلل إلى مقاطعة كورسك

08:41 GMT 06.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، اليوم الثلاثاء، أن قوات حرس الحدود الروسية أحبطت محاولة أوكرانية للتسلل إلى الحدود في المقاطعة.
وأوضح بيان سميرنوف في قناته على "تلغرام": "اليوم، تأتي المعلومات من منطقتي سودجانسكي وكورينفسكي حول محاولات القوات الأوكرانية للتسلل إلى أراضي مقاطعة كورسك، لكن خدمة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي والقوات المسلحة لروسيا الاتحادية قامت بمنع اختراق الحدود".
وحذر القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك من المعلومات المضللة، وطلب التحقق من مصادر المعلومات الرسمية فقط وعدم الانجرار وراء الاستفزازات.
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
وفي شهر مارس/ آذار، حاولت مجموعات الاستطلاع والتخريب التابعة للقوات الأوكرانية، عدة مرات، التسلل إلى الأراضي الروسية في مناطق أودنوروبوفكا ونخوتيفكا وسبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود وفي قرية تيتكينو في مقاطعة كورسك، وسرعان ما اكتشفت المخابرات الروسية محاولاتهم، وشن الجيش الروسي ضربات صاروخية ومدفعية، ونتيجة لذلك لم يتمكن العدو من اختراق الحدود وتكبد خسائر فادحة في الأفراد والعتاد.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 22 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورد
07:49 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
اعتقال رجلي دين في مقاطعة تيومين الروسية قاما بتجنيد 19 شخصا شاركوا بنشاط إرهابي داخل سوريا
مشاهد لمدرعة روسية وهي تستهدف مواقع مخفية تابعة لقوات نظام كييف... فيديو
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