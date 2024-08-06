https://sarabic.ae/20240806/حرس-الحدود-الروسي-يفشل-محاولة-أوكرانية-للتسلل-إلى-مقاطعة-كورسك-1091458827.html
حرس الحدود الروسي يفشل محاولة أوكرانية للتسلل إلى مقاطعة كورسك
حرس الحدود الروسي يفشل محاولة أوكرانية للتسلل إلى مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، اليوم الثلاثاء، أن قوات حرس الحدود الروسية أحبطت محاولة أوكرانية للتسلل إلى الحدود في المقاطعة. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T08:41+0000
2024-08-06T08:41+0000
2024-08-06T08:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090809856_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_9782f2c56e73fd095527aa000d193557.jpg
وأوضح بيان سميرنوف في قناته على "تلغرام": "اليوم، تأتي المعلومات من منطقتي سودجانسكي وكورينفسكي حول محاولات القوات الأوكرانية للتسلل إلى أراضي مقاطعة كورسك، لكن خدمة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي والقوات المسلحة لروسيا الاتحادية قامت بمنع اختراق الحدود".وحذر القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك من المعلومات المضللة، وطلب التحقق من مصادر المعلومات الرسمية فقط وعدم الانجرار وراء الاستفزازات.وفي شهر مارس/ آذار، حاولت مجموعات الاستطلاع والتخريب التابعة للقوات الأوكرانية، عدة مرات، التسلل إلى الأراضي الروسية في مناطق أودنوروبوفكا ونخوتيفكا وسبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود وفي قرية تيتكينو في مقاطعة كورسك، وسرعان ما اكتشفت المخابرات الروسية محاولاتهم، وشن الجيش الروسي ضربات صاروخية ومدفعية، ونتيجة لذلك لم يتمكن العدو من اختراق الحدود وتكبد خسائر فادحة في الأفراد والعتاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.اعتقال رجلي دين في مقاطعة تيومين الروسية قاما بتجنيد 19 شخصا شاركوا بنشاط إرهابي داخل سوريامشاهد لمدرعة روسية وهي تستهدف مواقع مخفية تابعة لقوات نظام كييف... فيديو
https://sarabic.ae/20240806/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-22-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورد--1091457351.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
حرس الحدود الروسي يفشل محاولة أوكرانية للتسلل إلى مقاطعة كورسك
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، اليوم الثلاثاء، أن قوات حرس الحدود الروسية أحبطت محاولة أوكرانية للتسلل إلى الحدود في المقاطعة.
وأوضح بيان سميرنوف في قناته على "تلغرام": "اليوم، تأتي المعلومات من منطقتي سودجانسكي وكورينفسكي حول محاولات القوات الأوكرانية للتسلل إلى أراضي مقاطعة كورسك
، لكن خدمة حرس الحدود
التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي والقوات المسلحة لروسيا الاتحادية قامت بمنع اختراق الحدود
".
وحذر القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك من المعلومات المضللة، وطلب التحقق من مصادر المعلومات الرسمية فقط وعدم الانجرار وراء الاستفزازات.
وفي شهر مارس/ آذار، حاولت مجموعات الاستطلاع
والتخريب التابعة للقوات الأوكرانية، عدة مرات، التسلل إلى الأراضي الروسية في مناطق أودنوروبوفكا ونخوتيفكا وسبوداريوشينو في مقاطعة بيلغورود وفي قرية تيتكينو في مقاطعة كورسك، وسرعان ما اكتشفت المخابرات الروسية محاولاتهم، وشن الجيش الروسي ضربات صاروخية ومدفعية، ونتيجة لذلك لم يتمكن العدو من اختراق الحدود وتكبد خسائر فادحة في الأفراد والعتاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.