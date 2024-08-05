https://sarabic.ae/20240805/مشاهد-لمدرعة-روسية-وهي-تستهدف-مواقع-مخفية-تابعة-لقوات-نظام-كييف-فيديو--1091444406.html
مشاهد لمدرعة روسية وهي تستهدف مواقع مخفية تابعة لقوات نظام كييف... فيديو
مشاهد لمدرعة روسية وهي تستهدف مواقع مخفية تابعة لقوات نظام كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لقيام مركبة المشاة الروسية "بي إم بي-2 إم" التابعة لوحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، المزودة بحجرة قتال... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T15:26+0000
2024-08-05T15:26+0000
2024-08-05T15:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/05/1087722708_0:255:3187:2048_1920x0_80_0_0_5e0f09ce12a2eba764d5f49205bf8354.jpg
وتبين المشاهد قيام المدرعة الروسية، بتدمير مواقع مخفية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحقيق إصابات مباشرة فيها.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 صواريخ "سكالب" فرنسية، و6 صواريخ "أتاكمز" أمريكية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت تشكيلات لواء الهجوم الأرضي 128، ولواء المشاة 141 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع البحري 39، في مناطق مالي شيرباكي، ونيستيريانكا، في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، وثماني مركبات، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، مستودعين للوقود، ومواد للتشحيم، وتجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 132 منطقة.
https://sarabic.ae/20240805/مصدر-استهداف-مطار-نيكولاييف-العسكري-الذي-ستصل-إليه-مقاتلات-إف-16--1091443757.html
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روسيا
مشاهد لمدرعة روسية وهي تستهدف مواقع مخفية تابعة لقوات نظام كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لقيام مركبة المشاة الروسية "بي إم بي-2 إم" التابعة لوحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، المزودة بحجرة قتال "بيريجوك"، بتدمير مواقع مخفية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتبين المشاهد قيام المدرعة الروسية، بتدمير مواقع مخفية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحقيق إصابات مباشرة فيها.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 صواريخ "سكالب" فرنسية، و6 صواريخ "أتاكمز" أمريكية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت تشكيلات لواء الهجوم الأرضي 128، ولواء المشاة 141 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع البحري 39، في مناطق مالي شيرباكي، ونيستيريانكا، في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، وثماني مركبات، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية،
ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية،
والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، مستودعين للوقود، ومواد للتشحيم، وتجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 132 منطقة.