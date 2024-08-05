مصدر: استهداف مطار نيكولاييف العسكري الذي ستصل إليه مقاتلات "إف-16"
14:41 GMT 05.08.2024 (تم التحديث: 14:43 GMT 05.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية نفذت هجوما على مطار عسكري أوكراني مخصص لمقاتلات "إف-16" الأمريكية الصنع، التي استقبلتها أوكرانيا، في مقاطعة نيكولاييف.
وأضاف ليبيديف لـ"سبوتنيك": "كان هناك رعد قوي من اتجاه مارتينوفكا... حدث انفجار ثانوي آخر دوري، وتبين أنهم أصابوا الهدف الآن".
ووفقا له، فإنه تم إعداد مارتينوفكا كمطار عسكري لطائرات "إف-16"، حيث توجد هناك صواريخ للطائرات المقاتلة وطيارون، بما في ذلك الأجانب.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 صواريخ "سكالب" فرنسية، و6 صواريخ "أتاكمز" أمريكية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت تشكيلات لواء الهجوم الأرضي 128، ولواء المشاة 141 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع البحري 39، في مناطق مالي شيرباكي، ونيستيريانكا، في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، وثماني مركبات، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، وثماني مركبات، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، مستودعين للوقود، ومواد للتشحيم، وتجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 132 منطقة.