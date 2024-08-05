https://sarabic.ae/20240805/مسؤول-أوكراني-سابق-يكشف-عن-معسكرات-اعتقال-أنشأها-زيلينسكي--1091449559.html

مسؤول أوكراني سابق يكشف عن معسكرات اعتقال أنشأها زيلينسكي

مسؤول أوكراني سابق يكشف عن معسكرات اعتقال أنشأها زيلينسكي

سبوتنيك عربي

صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن فلاديمير زيلينسكي، أنشأ نوعًا خاصًا من معسكرات الاعتقال في البلاد. 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T19:32+0000

2024-08-05T19:32+0000

2024-08-05T19:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "قام حرس الحدود بمطاردة الرجال الأوكرانيين، وتساءلوا من المسؤول عما يحدث"، ويرى المستشار السابق أنه "إذا لم يتغير الوضع، فقد تتحول المدن إلى مقابر".في الوقت نفسه، أشار الخبير إلى أن "نظام كييف غير دستوري، لأن جميع المواعيد النهائية المحتملة للانتخابات قد انقضت بالفعل".يذكر أنه الآن يتم تعبئة المواطنين في أوكرانيا، بدءًا من سن الـ25 عامًا، يما في ذلك الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة والمعاقين.وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع "قانون التعبئة"، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، الذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول "القانون" حيز التنفيذ، ولذلك بالحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، وتم تمديد فترات صلاحيتها، أكثر من مرة.

https://sarabic.ae/20240805/ضابط-سابق-في-البحرية-الأمريكية-أوكرانيا-تعرضت-للخيانة-من-قبل-واشنطن-1091448386.html

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