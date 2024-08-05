مسؤول أوكراني سابق يكشف عن معسكرات اعتقال أنشأها زيلينسكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
12:09 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وبريطانيا وفرنسا يطلبون من رعاياهم مغادرة لبنان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
29 د
شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240805/مسؤول-أوكراني-سابق-يكشف-عن-معسكرات-اعتقال-أنشأها-زيلينسكي--1091449559.html
مسؤول أوكراني سابق يكشف عن معسكرات اعتقال أنشأها زيلينسكي
مسؤول أوكراني سابق يكشف عن معسكرات اعتقال أنشأها زيلينسكي
سبوتنيك عربي
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن فلاديمير زيلينسكي، أنشأ نوعًا خاصًا من معسكرات الاعتقال في البلاد. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T19:32+0000
2024-08-05T19:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وأضاف سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "قام حرس الحدود بمطاردة الرجال الأوكرانيين، وتساءلوا من المسؤول عما يحدث"، ويرى المستشار السابق أنه "إذا لم يتغير الوضع، فقد تتحول المدن إلى مقابر".في الوقت نفسه، أشار الخبير إلى أن "نظام كييف غير دستوري، لأن جميع المواعيد النهائية المحتملة للانتخابات قد انقضت بالفعل".يذكر أنه الآن يتم تعبئة المواطنين في أوكرانيا، بدءًا من سن الـ25 عامًا، يما في ذلك الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة والمعاقين.وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع "قانون التعبئة"، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، الذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول "القانون" حيز التنفيذ، ولذلك بالحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، وتم تمديد فترات صلاحيتها، أكثر من مرة.
https://sarabic.ae/20240805/ضابط-سابق-في-البحرية-الأمريكية-أوكرانيا-تعرضت-للخيانة-من-قبل-واشنطن-1091448386.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مسؤول أوكراني سابق يكشف عن معسكرات اعتقال أنشأها زيلينسكي

19:32 GMT 05.08.2024
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن فلاديمير زيلينسكي، أنشأ نوعًا خاصًا من معسكرات الاعتقال في البلاد.
وأضاف سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "قام حرس الحدود بمطاردة الرجال الأوكرانيين، وتساءلوا من المسؤول عما يحدث"، ويرى المستشار السابق أنه "إذا لم يتغير الوضع، فقد تتحول المدن إلى مقابر".

وأشار سوسكين أيضًا إلى أن التخلف عن سداد الديون والإفلاس بدأ بالفعل في أوكرانيا.

جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط سابق في البحرية الأمريكية: أوكرانيا تعرضت للخيانة من قبل واشنطن
18:35 GMT

وقبل ذلك، قال سوسكين إن زيلينسكي يجب أن يستقيل من منصبه، وأشار أيضًا إلى أنه في الجبهة، تواصل القوات الروسية اختراقها، وأن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، لا حول له ولا قوة.

في الوقت نفسه، أشار الخبير إلى أن "نظام كييف غير دستوري، لأن جميع المواعيد النهائية المحتملة للانتخابات قد انقضت بالفعل".
يذكر أنه الآن يتم تعبئة المواطنين في أوكرانيا، بدءًا من سن الـ25 عامًا، يما في ذلك الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة والمعاقين.
وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع "قانون التعبئة"، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، الذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول "القانون" حيز التنفيذ، ولذلك بالحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، وتم تمديد فترات صلاحيتها، أكثر من مرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:26 GMTСилы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إصابة ضابط وجندي إسرائيلي إثر قصف من الأراضي اللبنانية05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала