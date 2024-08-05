https://sarabic.ae/20240805/ضابط-سابق-في-البحرية-الأمريكية-أوكرانيا-تعرضت-للخيانة-من-قبل-واشنطن-1091448386.html
ضابط سابق في البحرية الأمريكية: أوكرانيا تعرضت للخيانة من قبل واشنطن
ضابط سابق في البحرية الأمريكية: أوكرانيا تعرضت للخيانة من قبل واشنطن
سبوتنيك عربي
صرح هاري تاباتش، الضابط السابق في القوات البحرية الأمريكية، أن الولايات المتحدة أطلقت العنان للأعمال العدائية في أوكرانيا، لتحقيق أهداف سياسية ثم خانتها. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T18:35+0000
2024-08-05T18:35+0000
2024-08-05T18:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف تاباتش في مقابلة مع قناة "بوليتيكا" الأوكرانية على "يوتيوب": "تعرضت أوكرانيا للخيانة من قبل سلطات الولايات المتحدة الأمريكية. لقد تم بيع أوكرانيا، وهم يستخدمونها لتحقيق أهدافهم السياسية التي حددوها".وتواصل القوات الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240805/مصدر-استهداف-مطار-نيكولاييف-العسكري-الذي-ستصل-إليه-مقاتلات-إف-16--1091443757.html
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روسيا
ضابط سابق في البحرية الأمريكية: أوكرانيا تعرضت للخيانة من قبل واشنطن
صرح هاري تاباتش، الضابط السابق في القوات البحرية الأمريكية، أن الولايات المتحدة أطلقت العنان للأعمال العدائية في أوكرانيا، لتحقيق أهداف سياسية ثم خانتها.
وأضاف تاباتش في مقابلة مع قناة "بوليتيكا" الأوكرانية على "يوتيوب": "تعرضت أوكرانيا للخيانة من قبل سلطات الولايات المتحدة الأمريكية. لقد تم بيع أوكرانيا، وهم يستخدمونها لتحقيق أهدافهم السياسية التي حددوها".
وكما أشار الخبير إلى هناك الآن "وضع صعب" في أوكرانيا، والقوات المسلحة الأوكرانية لديها الكثير من الخسائر، ولا تملك الأسلحة اللازمة.
وأشار الضابط الأمريكي السابق، بالقول: "لقد تجمعت كل هذه التحالفات، لا قذائف ولا طائرات ولا مركبات مدرعة. هذه خيانة خالصة وتضحية لأوكرانيا من أجل طموحات سياسية".
وتواصل القوات الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.