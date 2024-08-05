https://sarabic.ae/20240805/اعتقال-رجلي-دين-في-مقاطعة-تيومين-الروسية-قاما-بتجنيد-19-شخصا-شاركوا-بنشاط-إرهابي-داخل-سوريا--1091429549.html
اعتقال رجلي دين في مقاطعة تيومين الروسية قاما بتجنيد 19 شخصا شاركوا بنشاط إرهابي داخل سوريا
اعتقال رجلي دين في مقاطعة تيومين الروسية قاما بتجنيد 19 شخصا شاركوا بنشاط إرهابي داخل سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عن قيامه باعتقال رجلي دين في مقاطعة تيومين، بسبب قيامهما بتجنيد 19 شخصا شاركوا في أنشطة إرهابية في سوريا. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T08:53+0000
2024-08-05T08:53+0000
2024-08-05T09:12+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
إرهاب
هيئة الأمن الفيدرالية الروسية
أخبار روسيا اليوم
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وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، ووزارة الداخلية الروسية، في مقاطعة تيومين، بإحباط أنشطة قناة إمداد للموارد، لمنظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا".وأضاف البيان أنه، نتيجة للتدابير التي تم تنفيذها في تيومين، "تم القبض على رجلي دين واحتجازهما"، وهما مواطنان روسيان، "قاما بناء على تعليمات من مبعوثي الهياكل الإرهابية، بتجنيد 19 شخصا من السكان المحليين، الذين لاحقا توجهوا من روسيا إلى سوريا، للمشاركة في الأنشطة الإرهابية".كما قام هذان الشخصان بإنشاء قناة لتمويل منظمة إرهابية دولية، ونشر أيديولوجية الإرهاب على الإنترنت، لإلحاق الضرر بأمن روسيا.واستنادًا إلى المعلومات والمواد المتوفرة، فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا في قضايا جنائية، بموجب المادة 205.1 (الترويج للأنشطة الإرهابية)، والمادة 205.2 (الدعوات العامة للأنشطة الإرهابية، أو التبرير العلني للإرهاب، أو الترويج للإرهاب)، من القانون الجنائي الروسي، وتواصل اللجنة التحريات وإجراءات التحقيق.الأمن الفيدرالي الروسي: نقل المتهم بتفجير السيارة المفخخة في موسكو من تركيا إلى روسياالأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي لاستخبارات كييف في بيلغورود
https://sarabic.ae/20240801/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إعادة-8-روس-كانوا-معتقلين-ومسجونين-في-عدد-من-دول-الناتو-إلى-وطنهم-1091329259.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, إرهاب, هيئة الأمن الفيدرالية الروسية, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم, إرهاب, هيئة الأمن الفيدرالية الروسية, أخبار روسيا اليوم
اعتقال رجلي دين في مقاطعة تيومين الروسية قاما بتجنيد 19 شخصا شاركوا بنشاط إرهابي داخل سوريا
08:53 GMT 05.08.2024 (تم التحديث: 09:12 GMT 05.08.2024)
أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عن قيامه باعتقال رجلي دين في مقاطعة تيومين، بسبب قيامهما بتجنيد 19 شخصا شاركوا في أنشطة إرهابية في سوريا.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، ووزارة الداخلية الروسية، في مقاطعة تيومين، بإحباط أنشطة قناة إمداد للموارد، لمنظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا".
وأضاف البيان أنه، نتيجة للتدابير التي تم تنفيذها في تيومين، "تم القبض على رجلي دين واحتجازهما"، وهما مواطنان روسيان، "قاما بناء على تعليمات من مبعوثي الهياكل الإرهابية،
بتجنيد 19 شخصا من السكان المحليين، الذين لاحقا توجهوا من روسيا إلى سوريا، للمشاركة في الأنشطة الإرهابية".
واستنادًا إلى المعلومات والمواد المتوفرة، فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا في قضايا جنائية، بموجب المادة 205.1 (الترويج للأنشطة الإرهابية)، والمادة 205.2 (الدعوات العامة للأنشطة الإرهابية، أو التبرير العلني للإرهاب، أو الترويج للإرهاب)،
من القانون الجنائي الروسي، وتواصل اللجنة التحريات وإجراءات التحقيق.