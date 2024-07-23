https://sarabic.ae/20240723/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-هجوم-إرهابي-لاستخبارات-كييف-في-بيلغورود-1091043516.html

الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي لاستخبارات كييف في بيلغورود

الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي لاستخبارات كييف في بيلغورود

سبوتنيك عربي

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إحباط هجوم إرهابي في بيلغورود، حيث خطط اثنان من سكان ماريوبول، بناءً على تعليمات من الاستخبارات... 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T07:41+0000

2024-07-23T07:41+0000

2024-07-23T07:41+0000

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وجاء في تقرير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في ماريوبول، في جمهورية دونيتسك الشعبية، مواطنين روس، من مواليد 1986 و1993، كانا يخططان، بناء على توجيهات من الخدمات الخاصة الأوكرانية، لإشعال النار في مسجد في بيلغورود".ووفقًا لمسؤولي الأمن، تم تجنيد المتطرفين، في يونيو/حزيران الماضي، من قبل موظف في الخدمات الخاصة الأوكرانية، وبناءً على تعليماتهم خططا للذهاب إلى بيلغورود للحصول على المال وإشعال النار في مسجد المدينة هناك. ومع ذلك، تم إيقاف هذه المخطط.وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن "المعتقلين اعترفا، وفتحت هيئات التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضدهما بموجب الجزء 4 من المادة 205.1 (تنظيم عمل إرهابي) من القانون الجنائي لروسيا، وتم أخذ إجراء وقائي في شكل احتجاز. وهكذا، تم إيقاف محاولة أخرى من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية للتحريض على العداء بين الطوائف على أراضي روسيا الاتحادية".وفي وقت سابق، أيضا أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هجومًا إرهابيًا على كنيسة أرثوذكسية في مدينة مايكوب جنوبي روسيا.الداخلية التركية تلقي القبض على 34 أجنبيا يشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش"تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" في إسطنبول

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روسيا, العالم, ارهاب, عمل ارهابي, ارهابيون