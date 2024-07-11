https://sarabic.ae/20240711/الأمن-الفيدرالي-يحبط-هجوما-إرهابيا-على-كنيسة-أرثوذكسية-في-مدينة-مايكوب-الروسية-1090699296.html
الأمن الفيدرالي يحبط هجوما إرهابيا على كنيسة أرثوذكسية في مدينة مايكوب الروسية
الأمن الفيدرالي يحبط هجوما إرهابيا على كنيسة أرثوذكسية في مدينة مايكوب الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أن قوات الجهاز أحبطت هجومًا إرهابيًا على كنيسة أرثوذكسية في مدينة مايكوب جنوبي روسيا. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T12:05+0000
2024-07-11T12:05+0000
2024-07-11T12:05+0000
روسيا
ارهاب
قتل ارهابيين
اعتداء ارهابي
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وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم إيقاف عمل إرهابي مخطط له في جمهورية أديغيا، من قبل عضو في منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا تعرف باسم "إم تي أو"، وهو مواطن من إحدى دول منطقة آسيا الوسطى، وكان الإرهابي يستعد لهجوم على مؤسسة دينية (كنيسة أرثوذكسية) في مدينة مايكوب، وقتل رجال دين فيها وحراسها وأحرق مبنى الكنيسة".وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي أنه وأثناء التحضير للعملية، أجرى المجرم استطلاعًا للمنطقة ووضع خطة للهجوم وحصل على المعدات اللازمة وصنّع عبوات حارقة محلية الصنع لفجر الكنيسة بها.بالإضافة إلى ذلك، كان الإرهابي يخطط لتصوير الهجوم الإرهابي من أجل نشره على الإنترنت، لغرض الترويج لأفكار المنظمة الإرهابية "إم تي أو" وبعد الهجوم الإرهابي، أراد الاختباء في الخارج.وأضاف البيان أنه "خلال الأنشطة التي تم تنفيذها، تم التعرف على أنشطته وإيقافها على الفور وتم العثور على مواد لوجستية محظورة، وعلم منظمة إرهابية وسكين ومكونات عبوة حارقة ومصادرتها من المجرم".و تم رفع قضية جنائية على الإرهابي الموقوف بموجب المادة 205 (العمل الإرهابي) من القانون الجنائي الروسي، وتستمر إجراءات التحقيق العاجلة معه وأنشطة البحث العملياتية.خبراء أمنيون: لجوء الغرب للعمليات الإرهابية يثبت فشل خطته العسكرية في مواجهة روسياتعليقا على هجومي "سيفاستوبول" و"داغستان"... خبير: الغرب لا يريد السلام وهذا جزء من الحرب المفتوحة
https://sarabic.ae/20240331/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحاصر-أفراد-مجموعة-إرهابية-في-جمهورية-داغستان-1087545426.html
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روسيا, ارهاب, قتل ارهابيين, اعتداء ارهابي
روسيا, ارهاب, قتل ارهابيين, اعتداء ارهابي
الأمن الفيدرالي يحبط هجوما إرهابيا على كنيسة أرثوذكسية في مدينة مايكوب الروسية
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أن قوات الجهاز أحبطت هجومًا إرهابيًا على كنيسة أرثوذكسية في مدينة مايكوب جنوبي روسيا.
وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم إيقاف عمل إرهابي مخطط له في جمهورية أديغيا، من قبل عضو في منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا تعرف باسم "إم تي أو"، وهو مواطن من إحدى دول منطقة آسيا الوسطى، وكان الإرهابي يستعد لهجوم على مؤسسة دينية (كنيسة أرثوذكسية) في مدينة مايكوب
، وقتل رجال دين فيها وحراسها وأحرق مبنى الكنيسة".
وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي أنه وأثناء التحضير للعملية، أجرى المجرم استطلاعًا للمنطقة ووضع خطة للهجوم وحصل على المعدات اللازمة وصنّع عبوات حارقة محلية الصنع لفجر الكنيسة بها.
بالإضافة إلى ذلك، كان الإرهابي يخطط لتصوير الهجوم الإرهابي من أجل نشره على الإنترنت،
لغرض الترويج لأفكار المنظمة الإرهابية "إم تي أو" وبعد الهجوم الإرهابي، أراد الاختباء في الخارج.
وأضاف البيان أنه "خلال الأنشطة التي تم تنفيذها، تم التعرف على أنشطته وإيقافها على الفور وتم العثور على مواد لوجستية محظورة، وعلم منظمة إرهابية وسكين ومكونات عبوة حارقة ومصادرتها من المجرم".
و تم رفع قضية جنائية على الإرهابي الموقوف بموجب المادة 205 (العمل الإرهابي) من القانون الجنائي الروسي، وتستمر إجراءات التحقيق العاجلة معه وأنشطة البحث العملياتية.