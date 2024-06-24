https://sarabic.ae/20240624/مقتل-15-عنصرا-من-قوات-إنفاذ-القانون-و4-مدنيين-بالهجمات-الإرهابية-في-داغستان-1090121549.html

مقتل 15 عنصرا من قوات إنفاذ القانون و4 مدنيين بالهجمات الإرهابية في داغستان

مقتل 15 عنصرا من قوات إنفاذ القانون و4 مدنيين بالهجمات الإرهابية في داغستان

سبوتنيك عربي

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الإثنين، مقتل 15 عنصرا من قوات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى 4 مدنيين بينهم كاهن في الهجمات الإرهابية بداغستان. 24.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-24T08:27+0000

2024-06-24T08:27+0000

2024-06-24T08:27+0000

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101811/56/1018115628_0:191:2962:1857_1920x0_80_0_0_e7f9deb34a44ca86d9e302aa157bd22a.jpg

وجاء في بيان اللجنة الذي نشر عبر تطبيق "تيلغرام"، أنه "وفقا للبيانات الأولية، قُتل 15 عنصرًا من قوات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى 4 مدنيين بينهم كاهن في الهجمات الإرهابية بجمهورية داغستان".وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في الجمهورية إلى أكثر من 15 شرطيا، كما قتل عدد من المدنيين.وقال في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تلغرام": "وقع أكثر من 15 ضابط شرطة ضحايا للهجوم الإرهابي اليوم، وهم يدافعون عن السلام والهدوء في داغستان ويحملون السلاح في أيديهم". وأضاف، "كما قُتل العديد من المدنيين خلال الاشتباكات والهجمات الإرهابية على أهداف سلمية تماما". كان مصدر في وكالات إنفاذ القانون في جمهورية داغستان الروسية،، أعلن اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا ضباط إنفاذ القانون إثر العمل الإرهابي في الجمهورية إلى سبعة قتلى . سلطات: مقتل 6 مسلحين على الأقل في هجوم داغستان الإرهابيوأعلنت الخدمة الصحفية لرئيس داغستان، أنه تم إعلان الحداد في الجمهورية أيام 24 و25 و26 يونيو/حزيران الجاري.ووصف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، الأحد، الهجوم الإرهابي في داغستان بأنه استفزاز حقير ومحاولة لإثارة الفتنة بين الأديان.وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "لقد أظهر الإرهابيون مرة أخرى طبيعتهم الخسيسة والجبانة، وفي الوقت نفسه، كما هو الحال دائمًا، اختاروا أشخاصًا عزلًا كضحايا، لقد قتلوا الكاهن العجوز".

https://sarabic.ae/20240624/ميليكوف-سقوط-أكثر-15-شرطيا-وعدد-من-المدنيين-ضحايا-بهجمات-إرهابية-في-داغستان-1090115471.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا