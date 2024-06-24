مقتل 15 عنصرا من قوات إنفاذ القانون و4 مدنيين بالهجمات الإرهابية في داغستان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:09 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:27 GMT
25 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
12:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
روسيا تؤكد أن أوكرانيا تعرض أمن أوروبا النووي للخطر.. والجيش الإسرائيلي يعلن أن عملية رفح ستنتهي بعد أسابيع
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الاخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240624/مقتل-15-عنصرا-من-قوات-إنفاذ-القانون-و4-مدنيين-بالهجمات-الإرهابية-في-داغستان-1090121549.html
مقتل 15 عنصرا من قوات إنفاذ القانون و4 مدنيين بالهجمات الإرهابية في داغستان
مقتل 15 عنصرا من قوات إنفاذ القانون و4 مدنيين بالهجمات الإرهابية في داغستان
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الإثنين، مقتل 15 عنصرا من قوات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى 4 مدنيين بينهم كاهن في الهجمات الإرهابية بداغستان. 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T08:27+0000
2024-06-24T08:27+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101811/56/1018115628_0:191:2962:1857_1920x0_80_0_0_e7f9deb34a44ca86d9e302aa157bd22a.jpg
وجاء في بيان اللجنة الذي نشر عبر تطبيق "تيلغرام"، أنه "وفقا للبيانات الأولية، قُتل 15 عنصرًا من قوات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى 4 مدنيين بينهم كاهن في الهجمات الإرهابية بجمهورية داغستان".وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في الجمهورية إلى أكثر من 15 شرطيا، كما قتل عدد من المدنيين.وقال في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تلغرام": "وقع أكثر من 15 ضابط شرطة ضحايا للهجوم الإرهابي اليوم، وهم يدافعون عن السلام والهدوء في داغستان ويحملون السلاح في أيديهم". وأضاف، "كما قُتل العديد من المدنيين خلال الاشتباكات والهجمات الإرهابية على أهداف سلمية تماما". كان مصدر في وكالات إنفاذ القانون في جمهورية داغستان الروسية،، أعلن اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا ضباط إنفاذ القانون إثر العمل الإرهابي في الجمهورية إلى سبعة قتلى . سلطات: مقتل 6 مسلحين على الأقل في هجوم داغستان الإرهابيوأعلنت الخدمة الصحفية لرئيس داغستان، أنه تم إعلان الحداد في الجمهورية أيام 24 و25 و26 يونيو/حزيران الجاري.ووصف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، الأحد، الهجوم الإرهابي في داغستان بأنه استفزاز حقير ومحاولة لإثارة الفتنة بين الأديان.وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "لقد أظهر الإرهابيون مرة أخرى طبيعتهم الخسيسة والجبانة، وفي الوقت نفسه، كما هو الحال دائمًا، اختاروا أشخاصًا عزلًا كضحايا، لقد قتلوا الكاهن العجوز".
https://sarabic.ae/20240624/ميليكوف-سقوط-أكثر-15-شرطيا-وعدد-من-المدنيين-ضحايا-بهجمات-إرهابية-في-داغستان-1090115471.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101811/56/1018115628_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_e1a74a699876b50fb9edca6097826e06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مقتل 15 عنصرا من قوات إنفاذ القانون و4 مدنيين بالهجمات الإرهابية في داغستان

08:27 GMT 24.06.2024
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصورداغستان
داغستان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الإثنين، مقتل 15 عنصرا من قوات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى 4 مدنيين بينهم كاهن في الهجمات الإرهابية بداغستان.
وجاء في بيان اللجنة الذي نشر عبر تطبيق "تيلغرام"، أنه "وفقا للبيانات الأولية، قُتل 15 عنصرًا من قوات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى 4 مدنيين بينهم كاهن في الهجمات الإرهابية بجمهورية داغستان".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في الجمهورية إلى أكثر من 15 شرطيا، كما قتل عدد من المدنيين.
وقال في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تلغرام": "وقع أكثر من 15 ضابط شرطة ضحايا للهجوم الإرهابي اليوم، وهم يدافعون عن السلام والهدوء في داغستان ويحملون السلاح في أيديهم". وأضاف، "كما قُتل العديد من المدنيين خلال الاشتباكات والهجمات الإرهابية على أهداف سلمية تماما".
رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
ميليكوف: سقوط أكثر 15 شرطيا وعدد من المدنيين ضحايا بهجمات إرهابية في داغستان
00:30 GMT
كان مصدر في وكالات إنفاذ القانون في جمهورية داغستان الروسية،، أعلن اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا ضباط إنفاذ القانون إثر العمل الإرهابي في الجمهورية إلى سبعة قتلى .
سلطات: مقتل 6 مسلحين على الأقل في هجوم داغستان الإرهابي
وأعلنت الخدمة الصحفية لرئيس داغستان، أنه تم إعلان الحداد في الجمهورية أيام 24 و25 و26 يونيو/حزيران الجاري.
ووصف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، الأحد، الهجوم الإرهابي في داغستان بأنه استفزاز حقير ومحاولة لإثارة الفتنة بين الأديان.
وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "لقد أظهر الإرهابيون مرة أخرى طبيعتهم الخسيسة والجبانة، وفي الوقت نفسه، كما هو الحال دائمًا، اختاروا أشخاصًا عزلًا كضحايا، لقد قتلوا الكاهن العجوز".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:45 GMTМестные друзы наблюдают за пожаром после падения ливанских ракет в районе Баниас, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس: موقف نتنياهو يؤكد رفضه مقترحات بايدن على عكس المزاعم الأمريكية05:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала