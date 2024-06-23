https://sarabic.ae/20240623/ارتفاع-عدد-ضحايا-العمل-الإرهابي-في-داغستان-إلى7-قتلى-1090114770.html
ارتفاع عدد ضحايا العمل الإرهابي في داغستان إلى 7 قتلى
ارتفاع عدد ضحايا العمل الإرهابي في داغستان إلى 7 قتلى
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر في وكالات إنفاذ القانون في جمهورية داغستان الروسية،، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا ضباط إنفاذ القانون إثر العمل الإرهابي في الجمهورية إلى سبعة... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T23:38+0000
2024-06-23T23:38+0000
2024-06-23T23:46+0000
روسيا
داغستان
أخبار داغستان
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محج قلعة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "من المعروف أن سبعة من ضباط إنفاذ القانون على الأقل لقوا حتفهم".من جانبها، قالت الناطقة باسم الشرطة الداغستانية، غايانا غارييفا، في حديث مع سبوتنيك بوقت سابق، إنه "إجمالاً، في محج قلعة وديربنت، حتى هذه اللحظة، قُتل 6 من ضباط إنفاذ القانون وأصيب 12 آخرون".من ناحية أخرى، قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية في سيفاستوبول يؤكد جوهرها كتشكيل قطاع طرق وجبان وخسيس.وكتب قديروف على قناة تليغرام: "مثل هذه الأعمال الإرهابية تؤكد فقط على جوهرها كتشكيل عصابات وجبان وخسيس، وأنا مقتنع بأن الانتقام من هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها نظام كييف سيأتي قريبًا جدًا".وأشار قديروف إلى أنه بدلا من إظهار نفسها في ساحة المعركة، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، كما هو الحال دائما، "تفضل قصف وإراقة دماء الأبرياء بلا رحمة".
https://sarabic.ae/20240623/سلطات-مقتل-6-مسلحين-على-الأقل-في-هجو-داغستان-الإرهابي-1090114010.html
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روسيا, داغستان, أخبار داغستان
روسيا, داغستان, أخبار داغستان
ارتفاع عدد ضحايا العمل الإرهابي في داغستان إلى 7 قتلى
23:38 GMT 23.06.2024 (تم التحديث: 23:46 GMT 23.06.2024)
أعلن مصدر في وكالات إنفاذ القانون في جمهورية داغستان الروسية،، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا ضباط إنفاذ القانون إثر العمل الإرهابي في الجمهورية إلى سبعة قتلى.
محج قلعة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "من المعروف أن سبعة من ضباط إنفاذ القانون
على الأقل لقوا حتفهم".
من جانبها، قالت الناطقة باسم الشرطة الداغستانية، غايانا غارييفا، في حديث مع سبوتنيك بوقت سابق، إنه "إجمالاً، في محج قلعة وديربنت، حتى هذه اللحظة، قُتل 6 من ضباط إنفاذ القانون وأصيب 12 آخرون".
من ناحية أخرى، قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية في سيفاستوبول يؤكد جوهرها كتشكيل قطاع طرق وجبان وخسيس.
وكتب قديروف على قناة تليغرام: "مثل هذه الأعمال الإرهابية تؤكد فقط على جوهرها كتشكيل عصابات وجبان وخسيس، وأنا مقتنع بأن الانتقام من هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها نظام كييف سيأتي قريبًا جدًا".
وأشار قديروف إلى أنه بدلا من إظهار نفسها في ساحة المعركة، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، كما هو الحال دائما، "تفضل قصف وإراقة دماء الأبرياء بلا رحمة".