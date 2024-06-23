https://sarabic.ae/20240623/سلطات-مقتل-6-مسلحين-على-الأقل-في-هجو-داغستان-الإرهابي-1090114010.html

سلطات: مقتل 6 مسلحين على الأقل في هجو داغستان الإرهابي

سلطات: مقتل 6 مسلحين على الأقل في هجو داغستان الإرهابي

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر في قوات الأمن لوكالة "سبوتنيك"، إن ستة مسلحين على الأقل قتلوا، في الهجوم الذي استهدف مواقع دينية وضباط شرطة في داغستان الروسية. 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T21:53+0000

2024-06-23T21:53+0000

2024-06-23T22:16+0000

داغستان

أخبار داغستان

روسيا

هجوم إرهابي

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وأضاف المصدر، أن "ستة إرهابيين على الأقل قتلوا في المنطقة".هذا وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية، مساء اليوم الأحد، عن وقوع هجمات مسلحة على كنيستين أرثوذكسيتين ومعبد يهودي ونقطة لشرطة المرور في مدينتي ديربنت ومحج قلعة بجمهورية داغستان جنوبي روسيا، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم كاهن وعدد من ضباط الشرطة ومدنيين.من جانبها، قالت الناطقة باسم الشرطة الداغستانية، غايانا غارييفا، في حديث مع سبوتنيك بوقت سابق، إنه "إجمالاً، في محج قلعة وديربنت، حتى هذه اللحظة، قُتل 6 من ضباط إنفاذ القانون وأصيب 12 آخرون".من ناحية أخرى، قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية في سيفاستوبول يؤكد جوهرها كتشكيل قطاع طرق وجبان وخسيس.وكتب قديروف على قناة تليغرام: "مثل هذه الأعمال الإرهابية تؤكد فقط على جوهرها كتشكيل عصابات وجبان وخسيس، وأنا مقتنع بأن الانتقام من هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها نظام كييف سيأتي قريبًا جدًا".وأشار قديروف إلى أنه بدلا من إظهار نفسها في ساحة المعركة، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، كما هو الحال دائما، "تفضل قصف وإراقة دماء الأبرياء بلا رحمة".

https://sarabic.ae/20240623/قديروف-يعلق-على-الهجمات-الإرهابية-في-داغستان-1090111328.html

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داغستان, أخبار داغستان, روسيا, هجوم إرهابي