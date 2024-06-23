https://sarabic.ae/20240623/قديروف-يعلق-على-الهجمات-الإرهابية-في-داغستان-1090111328.html
قديروف يعلق على الهجمات الإرهابية في داغستان
قديروف يعلق على الهجمات الإرهابية في داغستان
سبوتنيك عربي
وصف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي في داغستان بأنه استفزاز حقير ومحاولة لإثارة الفتنة بين الأديان. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T18:30+0000
2024-06-23T18:30+0000
2024-06-23T18:30+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/17/1068145674_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_8535075c613c37c962abf0f330e7689f.jpg
وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "لقد أظهر الإرهابيون مرة أخرى طبيعتهم الخسيسة والجبانة، وفي الوقت نفسه، كما هو الحال دائمًا، اختاروا أشخاصًا عزلًا كضحايا، لقد قتلوا الكاهن العجوز"، متابعا:وأعرب رئيس الشيشان، نيابة عن شعبه، عن تعازيه؛ مؤكدا أن الجمهورية مستعدة لتقديم أي مساعدة في البحث عن المجرمين في داغستان والقبض عليهم.وأضاف: "أولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم الدنيئة ليس لديهم إيمان ولا أمة ولا رجولة أساسية، هم من غير البشر ويجب قتلهم على الفور".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الداخلية الداغستانية، أن 6 من أفراد الشرطة قتلوا، بينما أصيب 12 آخرون في هجمات إرهابية استهدفت دور عبادة ونقطة شرطة في جمهورية داغستان الروسية.وقالت المتحدثة باسم الشرطة الداغستانية، في حديث مع "سبوتنيك": "إجمالاً، في محج قلعة وديربنت، حتى هذه اللحظة، قُتل 6 من ضباط إنفاذ القانون وأصيب 12 آخرون".خبير في الشأن الروسي: الهجوم على سيفاستوبول إفلاس عسكري وسياسي لأمريكا والغربالخارجية الروسية تدعو الأمم المتحدة لإدانة الهجوم الإرهابي الأوكراني على سيفاستوبول
https://sarabic.ae/20240623/مقتل-6-من-أفراد-الشرطة-وإصابة-12-آخرين-بهجمات-إرهابية-في-داغستان-الروسية-1090110561.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/17/1068145674_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_73344e97c34d98685dad5acbe2cdb884.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قديروف يعلق على الهجمات الإرهابية في داغستان
وصف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي في داغستان بأنه استفزاز حقير ومحاولة لإثارة الفتنة بين الأديان.
وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "لقد أظهر الإرهابيون مرة أخرى طبيعتهم الخسيسة والجبانة، وفي الوقت نفسه، كما هو الحال دائمًا، اختاروا أشخاصًا عزلًا كضحايا، لقد قتلوا الكاهن العجوز"، متابعا:
"ما حدث يبدو استفزازا خسيسا ومحاولة لإثارة الفتنة بين الأديان".
وأعرب رئيس الشيشان، نيابة عن شعبه، عن تعازيه؛ مؤكدا أن الجمهورية مستعدة لتقديم أي مساعدة في البحث عن المجرمين في داغستان والقبض عليهم.
وأضاف: "أولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم الدنيئة ليس لديهم إيمان ولا أمة ولا رجولة أساسية، هم من غير البشر ويجب قتلهم على الفور".
وتابع: "أنا متأكد من أن قوات الأمن الداغستانية سوف تجد كل مذنب وتجبر الإرهابيين على أن ينالوا العقاب المستحق".
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الداخلية الداغستانية، أن 6 من أفراد الشرطة قتلوا
، بينما أصيب 12 آخرون في هجمات إرهابية استهدفت دور عبادة ونقطة شرطة في جمهورية داغستان الروسية.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الداغستانية، في حديث مع "سبوتنيك": "إجمالاً، في محج قلعة وديربنت، حتى هذه اللحظة، قُتل 6 من ضباط إنفاذ القانون وأصيب 12 آخرون".