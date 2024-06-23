https://sarabic.ae/20240623/مقتل-6-من-أفراد-الشرطة-وإصابة-12-آخرين-بهجمات-إرهابية-في-داغستان-الروسية-1090110561.html
مقتل 6 من أفراد الشرطة وإصابة 12 آخرين بهجمات إرهابية في داغستان الروسية
مقتل 6 من أفراد الشرطة وإصابة 12 آخرين بهجمات إرهابية في داغستان الروسية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الداخلية الداغستانية، اليوم الأحد، أن 6 من أفراد الشرطة قتلوا، بينما أصيب 12 آخرون في هجمات إرهابية استهدفت دور عبادة ونقطة شرطة في جمهورية داغستان... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T18:01+0000
2024-06-23T18:01+0000
2024-06-23T18:20+0000
روسيا
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وقالت المتحدثة باسم الشرطة الداغستانية، في حديث مع "سبوتنيك": "إجمالاً، في محج قلعة وديربنت، حتى هذه اللحظة، قُتل 6 من ضباط إنفاذ القانون وأصيب 12 آخرون".وذكرت لجنة التحقيق الروسية في داغستان، عبر "تلغرام": "فتح قسم التحقيق التابع للجنة التحقيق الروسية لجمهورية داغستان قضايا جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي الروسي (عمل إرهابي) بشأن الهجمات المسلحة في ديربنت ومحج قلعة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة والمدنيين".وأضافت: "يجري الآن تحديد كافة ملابسات الحادث والأشخاص المتورطين في الهجمات الإرهابية، وسيتم تقييم أفعالهم قانونيًا".وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية، مساء اليوم الأحد، عن وقوع هجمات مسلحة على كنيستين أرثوذكسيتين ومعبد يهودي ونقطة لشرطة المرور في مدينتي ديربنت ومحج قلعة بجمهورية داغستان جنوبي روسيا.وقالت اللجنة، في تصريح لـ"سبوتنيك": "هذا المساء في مدينتي ديربنت ومحج قلعة، تم تنفيذ هجمات مسلحة على كنيستين أرثوذكسيتين ومعبد يهودي ونقطة لشرطة المرور، ونتيجة للهجمات الإرهابية، وفقا للبيانات الأولية، قُتل كاهن بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية وضباط الشرطة، وتتخذ وكالات إنفاذ القانون كافة الإجراءات اللازمة للبحث عن المجرمين واعتقالهم".خبير في الشأن الروسي: الهجوم على سيفاستوبول إفلاس عسكري وسياسي لأمريكا والغربالخارجية الروسية تدعو الأمم المتحدة لإدانة الهجوم الإرهابي الأوكراني على سيفاستوبول
https://sarabic.ae/20240623/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-4-صواريخ-من-طراز-أتاكمز-فوق-أراضي-سيفاستوبول-1090099869.html
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روسيا
مقتل 6 من أفراد الشرطة وإصابة 12 آخرين بهجمات إرهابية في داغستان الروسية
18:01 GMT 23.06.2024 (تم التحديث: 18:20 GMT 23.06.2024)
أكدت وزارة الداخلية الداغستانية، اليوم الأحد، أن 6 من أفراد الشرطة قتلوا، بينما أصيب 12 آخرون في هجمات إرهابية استهدفت دور عبادة ونقطة شرطة في جمهورية داغستان الروسية.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الداغستانية، في حديث مع "سبوتنيك": "إجمالاً، في محج قلعة وديربنت، حتى هذه اللحظة، قُتل 6 من ضباط إنفاذ القانون وأصيب 12 آخرون".
وفي وقت سابق، قررت لجنة التحقيق الروسية في داغستان فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب بعد الهجمات المسلحة على كنيستين أرثوذكسيتين ومعبد يهودي ونقطة لشرطة المرور في مدينتي ديربنت ومحج قلعة بجمهورية داغستان جنوبي روسيا.
وذكرت لجنة التحقيق الروسية في داغستان، عبر "تلغرام": "فتح قسم التحقيق التابع للجنة التحقيق الروسية لجمهورية داغستان قضايا جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي الروسي (عمل إرهابي) بشأن الهجمات المسلحة في ديربنت ومحج قلعة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة والمدنيين".
وأضافت: "يجري الآن تحديد كافة ملابسات الحادث والأشخاص المتورطين في الهجمات الإرهابية، وسيتم تقييم أفعالهم قانونيًا".
وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية
، مساء اليوم الأحد، عن وقوع هجمات مسلحة على كنيستين أرثوذكسيتين ومعبد يهودي ونقطة لشرطة المرور في مدينتي ديربنت ومحج قلعة بجمهورية داغستان جنوبي روسيا.
وقالت اللجنة، في تصريح لـ"سبوتنيك": "هذا المساء في مدينتي ديربنت ومحج قلعة، تم تنفيذ هجمات مسلحة على كنيستين أرثوذكسيتين ومعبد يهودي ونقطة لشرطة المرور، ونتيجة للهجمات الإرهابية، وفقا للبيانات الأولية، قُتل كاهن بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية وضباط الشرطة، وتتخذ وكالات إنفاذ القانون كافة الإجراءات اللازمة للبحث عن المجرمين واعتقالهم".