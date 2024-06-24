https://sarabic.ae/20240624/ميليكوف-سقوط-أكثر-15-شرطيا-وعدد-من-المدنيين-ضحايا-بهجمات-إرهابية-في-داغستان-1090115471.html
ميليكوف: سقوط أكثر 15 شرطيا وعدد من المدنيين ضحايا بهجمات إرهابية في داغستان
ميليكوف: سقوط أكثر 15 شرطيا وعدد من المدنيين ضحايا بهجمات إرهابية في داغستان
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف، فجر اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في الجمهورية إلى أكثر من 15 شرطيا، كما قتل عدد من... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T00:30+0000
2024-06-24T00:30+0000
2024-06-24T00:30+0000
داغستان
أخبار داغستان
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تلغرام": "وقع أكثر من 15 ضابط شرطة ضحايا للهجوم الإرهابي اليوم، وهم يدافعون عن السلام والهدوء في داغستان ويحملون السلاح في أيديهم".كان مصدر في وكالات إنفاذ القانون في جمهورية داغستان الروسية،، أعلن اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا ضباط إنفاذ القانون إثر العمل الإرهابي في الجمهورية إلى سبعة قتلى .من ناحية أخرى، قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية في سيفاستوبول يؤكد جوهرها كتشكيل قطاع طرق وجبان وخسيس.وكتب قديروف على قناة تليغرام: "مثل هذه الأعمال الإرهابية تؤكد فقط على جوهرها كتشكيل عصابات جبان خسيس، وأنا مقتنع بأن الانتقام من هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها نظام كييف سيأتي قريبًا جدًا".وأشار قديروف إلى أنه بدلا من إظهار نفسها في ساحة المعركة، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، كما هو الحال دائما، "تفضل قصف وإراقة دماء الأبرياء بلا رحمة".وأعلنت الخدمة الصحفية لرئيس داغستان، أنه تم إعلان الحداد في الجمهورية أيام 24 و25 و26 يونيو/حزيران الجاري.
https://sarabic.ae/20240623/ارتفاع-عدد-ضحايا-العمل-الإرهابي-في-داغستان-إلى7-قتلى-1090114770.html
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داغستان, أخبار داغستان, روسيا
داغستان, أخبار داغستان, روسيا
ميليكوف: سقوط أكثر 15 شرطيا وعدد من المدنيين ضحايا بهجمات إرهابية في داغستان
أعلن رئيس جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف، فجر اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في الجمهورية إلى أكثر من 15 شرطيا، كما قتل عدد من المدنيين.
موسكو - سبوتنيك. وقال في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تلغرام": "وقع أكثر من 15 ضابط شرطة ضحايا للهجوم الإرهابي اليوم، وهم يدافعون عن السلام والهدوء في داغستان
ويحملون السلاح في أيديهم".
وأضاف، "كما قُتل العديد من المدنيين خلال الاشتباكات والهجمات الإرهابية على أهداف سلمية تماما".
كان مصدر في وكالات إنفاذ القانون في جمهورية داغستان الروسية،، أعلن اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا ضباط إنفاذ القانون إثر العمل الإرهابي في الجمهورية إلى سبعة قتلى .
من ناحية أخرى، قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية في سيفاستوبول يؤكد جوهرها كتشكيل قطاع طرق وجبان وخسيس.
وكتب قديروف على قناة تليغرام: "مثل هذه الأعمال الإرهابية تؤكد فقط على جوهرها كتشكيل عصابات جبان خسيس، وأنا مقتنع بأن الانتقام من هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها نظام كييف سيأتي قريبًا جدًا".
وأشار قديروف إلى أنه بدلا من إظهار نفسها في ساحة المعركة، فإن القوات المسلحة الأوكرانية، كما هو الحال دائما، "تفضل قصف وإراقة دماء الأبرياء بلا رحمة".
وأعلنت الخدمة الصحفية لرئيس داغستان، أنه تم إعلان الحداد في الجمهورية أيام 24 و25 و26 يونيو/حزيران الجاري.