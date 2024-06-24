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خبراء أمنيون: لجوء الغرب للعمليات الإرهابية يثبت فشل خطته العسكرية في مواجهة روسيا
خبراء أمنيون: لجوء الغرب للعمليات الإرهابية يثبت فشل خطته العسكرية في مواجهة روسيا
سبوتنيك عربي
قال خبراء أمنيون إن لجوء الغرب للعمليات الإرهابية يثبت فشل خطته العكسرية في مواجهة الصمود والتفوق الروسي. 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T12:40+0000
2024-06-24T12:40+0000
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، مقتل 15 عنصرا من قوات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى 4 مدنيين بينهم كاهن في الهجمات الإرهابية في داغستان.وصرحت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة "سبوتنيك"، أن مسلحين هاجموا، أمس الأحد، كنيستين أرثوذكسيتين، ومعبدًا يهوديًا، ونقطة لشرطة المرور، في ديربنت، ومحج قلعة في داغستان.وفق الخدمة الصحفية لرئيس داغستان، أعلن الحداد في الجمهورية أيام 24 و25 و26 يونيو/حزيران الجاري.في الإطار، قال الخبير الاستراتيجي العراقي عبد الكريم الوزان، إن صمود روسيا في وجه الغرب في أوكرانيا وكذلك الزيارة الأخيرة لكوريا الشمالية، دفعت الدول الغربية إلى الأعمال الإرهابية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن كافة الأعمال المسلحة والميليشياوية وغير المنظمة والإرهابية، تمثل عجزا وحاجة للتغير من قبل بعض الأطراف، بعد فشلها في المواجهة.وتابع: "بعد التفاهمات الروسية الكورية الصينية، وصمود موسكو على الساحة الأوكرانية في مواجهة الغرب، وجد الأخير حاجة لاختصار الطريق، خاصة مع نزيفه في غزة، حيث لا تعد الحرب في أوكرانيا أو غزة إسرائيلية أو أوكرانية، بل هي غربية بامتياز برعاية أمريكا وبريطانيا".واستطرد: "رسائل الإرهاب الغربي شاهدناها في فلسطين، كما هو الحال بالنسبة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وهو عمل ميليشياوي استخباراتي غربي، ما يعني أن هناك قلة في الحيلة والتفكير في مواجهة التفوق الروسي، وهيمنة الصين، وخسارة إسرائيل عبر الإرهاب، ومن المتوقع تغيرات وأحداث هامة الفترة المقبلة برعاية أمريكية".في الإطار، قال الخبير الأمني الجزائري أكرم خريف، إن الهجمات الإرهابية تخدم الغرب، حيث أنها تحاول تشتيت قوى روسيا، وتنشر الرعب في المجتمع الذي تعامل مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بهدوء.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن جانب آخر من الهجمات يتمثل في العامل النفسي، خاصة أن روسيا تعتمد على نسبة كبيرة من اليد العاملة من دول آسيا الوسطى.وتابع: "إذا كان الغرب وراء تلك العمليات الإرهابية، فإن ذلك يثبت فشل خطته العسكرية لاستنزاف الدولة الروسية، ويعتبر انتقام ضد الحكومة والشعب الروسي".ونشر مركز العمليات التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، تقارير تفيد بمشاركة الأجانب المحتجزين في داغستان في تمويل وتوفير منفذي العملية الإرهابية في قاعة "كروكوس سيتي"، كما أعدوا لتنفيذ هجوم إرهابي في كاسبيسك.وأضافت التقارير أنه "في 31 مارس 2024، قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية داغستان بقمع أنشطة خلية إرهابية مكونة من أربعة مواطنين أجانب قاموا بالتحضير لعمل إرهابي في كاسبيسك في أماكن مكتظة بالناس، وقام المجرمون باستطلاع المنطقة، وتجهيز عبوة ناسفة، ووجدت لديهم أسلحة أوتوماتيكية".وجاء في التقرير: "لقد ثبت أيضًا أن المسلحين المحتجزين متورطون بشكل مباشر في تمويل وتوفير الأموال لمرتكبي العمل الإرهابي الذي وقع في 22 مارس 2024، في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي" في موسكو".وتم التأكيد أنهم كانوا يعتزمون مغادرة روسيا مباشرة بعد الهجوم الإرهابي.واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/آذار الماضي، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
https://sarabic.ae/20240624/مقتل-15-عنصرا-من-قوات-إنفاذ-القانون-و4-مدنيين-بالهجمات-الإرهابية-في-داغستان-1090121549.html
https://sarabic.ae/20240624/الخارجية-الصينية-ندين-الهجوم-الإرهابي-على-ضباط-الشرطة-والمدنيين-في-داغستان-1090118641.html
https://sarabic.ae/20240624/رئيس-كازاخستان-يعرب-عن-تعازيه-الخالصة-لبوتين-في-ضحايا-الهجمات-الإرهابية-في-داغستان-1090116212.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, موسكو, أخبار روسيا اليوم, أخبار الشرق الأوسط
حصري, تقارير سبوتنيك, موسكو, أخبار روسيا اليوم, أخبار الشرق الأوسط

خبراء أمنيون: لجوء الغرب للعمليات الإرهابية يثبت فشل خطته العسكرية في مواجهة روسيا

12:40 GMT 24.06.2024
© Photo / Пресс-служба МЧС РФ / الانتقال إلى بنك الصورانفجار محطة وقود في داغستان
انفجار محطة وقود في داغستان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© Photo / Пресс-служба МЧС РФ
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قال خبراء أمنيون إن لجوء الغرب للعمليات الإرهابية يثبت فشل خطته العكسرية في مواجهة الصمود والتفوق الروسي.
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، مقتل 15 عنصرا من قوات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى 4 مدنيين بينهم كاهن في الهجمات الإرهابية في داغستان.
وصرحت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة "سبوتنيك"، أن مسلحين هاجموا، أمس الأحد، كنيستين أرثوذكسيتين، ومعبدًا يهوديًا، ونقطة لشرطة المرور، في ديربنت، ومحج قلعة في داغستان.
وفق الخدمة الصحفية لرئيس داغستان، أعلن الحداد في الجمهورية أيام 24 و25 و26 يونيو/حزيران الجاري.
داغستان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
مقتل 15 عنصرا من قوات إنفاذ القانون و4 مدنيين بالهجمات الإرهابية في داغستان
08:27 GMT
في الإطار، قال الخبير الاستراتيجي العراقي عبد الكريم الوزان، إن صمود روسيا في وجه الغرب في أوكرانيا وكذلك الزيارة الأخيرة لكوريا الشمالية، دفعت الدول الغربية إلى الأعمال الإرهابية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن كافة الأعمال المسلحة والميليشياوية وغير المنظمة والإرهابية، تمثل عجزا وحاجة للتغير من قبل بعض الأطراف، بعد فشلها في المواجهة.
وتابع: "بعد التفاهمات الروسية الكورية الصينية، وصمود موسكو على الساحة الأوكرانية في مواجهة الغرب، وجد الأخير حاجة لاختصار الطريق، خاصة مع نزيفه في غزة، حيث لا تعد الحرب في أوكرانيا أو غزة إسرائيلية أو أوكرانية، بل هي غربية بامتياز برعاية أمريكا وبريطانيا".
واستطرد: "رسائل الإرهاب الغربي شاهدناها في فلسطين، كما هو الحال بالنسبة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وهو عمل ميليشياوي استخباراتي غربي، ما يعني أن هناك قلة في الحيلة والتفكير في مواجهة التفوق الروسي، وهيمنة الصين، وخسارة إسرائيل عبر الإرهاب، ومن المتوقع تغيرات وأحداث هامة الفترة المقبلة برعاية أمريكية".
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
الخارجية الصينية: ندين الهجوم الإرهابي على ضباط الشرطة والمدنيين في داغستان
08:11 GMT
في الإطار، قال الخبير الأمني الجزائري أكرم خريف، إن الهجمات الإرهابية تخدم الغرب، حيث أنها تحاول تشتيت قوى روسيا، وتنشر الرعب في المجتمع الذي تعامل مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بهدوء.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن جانب آخر من الهجمات يتمثل في العامل النفسي، خاصة أن روسيا تعتمد على نسبة كبيرة من اليد العاملة من دول آسيا الوسطى.

وتابع: "إذا كان الغرب وراء تلك العمليات الإرهابية، فإن ذلك يثبت فشل خطته العسكرية لاستنزاف الدولة الروسية، ويعتبر انتقام ضد الحكومة والشعب الروسي".

ونشر مركز العمليات التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، تقارير تفيد بمشاركة الأجانب المحتجزين في داغستان في تمويل وتوفير منفذي العملية الإرهابية في قاعة "كروكوس سيتي"، كما أعدوا لتنفيذ هجوم إرهابي في كاسبيسك.
وأضافت التقارير أنه "في 31 مارس 2024، قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية داغستان بقمع أنشطة خلية إرهابية مكونة من أربعة مواطنين أجانب قاموا بالتحضير لعمل إرهابي في كاسبيسك في أماكن مكتظة بالناس، وقام المجرمون باستطلاع المنطقة، وتجهيز عبوة ناسفة، ووجدت لديهم أسلحة أوتوماتيكية".
المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
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03:41 GMT
وجاء في التقرير: "لقد ثبت أيضًا أن المسلحين المحتجزين متورطون بشكل مباشر في تمويل وتوفير الأموال لمرتكبي العمل الإرهابي الذي وقع في 22 مارس 2024، في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي" في موسكو".
وتم التأكيد أنهم كانوا يعتزمون مغادرة روسيا مباشرة بعد الهجوم الإرهابي.
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/آذار الماضي، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
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