https://sarabic.ae/20240624/رئيس-كازاخستان-يعرب-عن-تعازيه-الخالصة-لبوتين-في-ضحايا-الهجمات-الإرهابية-في-داغستان-1090116212.html

رئيس كازاخستان يعرب عن تعازيه الخالصة لبوتين في ضحايا الهجمات الإرهابية في داغستان

رئيس كازاخستان يعرب عن تعازيه الخالصة لبوتين في ضحايا الهجمات الإرهابية في داغستان

سبوتنيك عربي

أعرب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، فجر اليوم الاثنين، عن تعازيه الخالصة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في داغستان،... 24.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-24T03:41+0000

2024-06-24T03:41+0000

2024-06-24T03:46+0000

كازاخستان

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داغستان

أخبار داغستان

فلاديمير بوتين

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان، "أعرب رئيس الدولة قاسم جومارت توكايف عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية التي استهدفت كنيستين أرثوذكسيتين ومعبد يهودي في داغستان، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين رجال الدين ومسؤولي إنفاذ القانون".وأضاف البيان، "عرض رئيس الدولة المساعدة في إجراء أنشطة البحث العملياتي من خلال وكالات إنفاذ القانون."كان رئيس جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف، أعلن فجر اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في الجمهورية إلى أكثر من 15 شرطيا، كما قتل عدد من المدنيين.وأعلنت الخدمة الصحفية لرئيس داغستان، أنه تم إعلان الحداد في الجمهورية أيام 24 و25 و26 يونيو/حزيران الجاري.ووصف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، الأحد، الهجوم الإرهابي في داغستان بأنه استفزاز حقير ومحاولة لإثارة الفتنة بين الأديان.وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "لقد أظهر الإرهابيون مرة أخرى طبيعتهم الخسيسة والجبانة، وفي الوقت نفسه، كما هو الحال دائمًا، اختاروا أشخاصًا عزلًا كضحايا، لقد قتلوا الكاهن العجوز".

https://sarabic.ae/20240624/ميليكوف-سقوط-أكثر-15-شرطيا-وعدد-من-المدنيين-ضحايا-بهجمات-إرهابية-في-داغستان-1090115471.html

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كازاخستان, روسيا, داغستان, أخبار داغستان, فلاديمير بوتين