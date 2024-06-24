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https://sarabic.ae/20240624/رئيس-كازاخستان-يعرب-عن-تعازيه-الخالصة-لبوتين-في-ضحايا-الهجمات-الإرهابية-في-داغستان-1090116212.html
رئيس كازاخستان يعرب عن تعازيه الخالصة لبوتين في ضحايا الهجمات الإرهابية في داغستان
رئيس كازاخستان يعرب عن تعازيه الخالصة لبوتين في ضحايا الهجمات الإرهابية في داغستان
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، فجر اليوم الاثنين، عن تعازيه الخالصة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في داغستان،... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T03:41+0000
2024-06-24T03:46+0000
كازاخستان
روسيا
داغستان
أخبار داغستان
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان، "أعرب رئيس الدولة قاسم جومارت توكايف عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية التي استهدفت كنيستين أرثوذكسيتين ومعبد يهودي في داغستان، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين رجال الدين ومسؤولي إنفاذ القانون".وأضاف البيان، "عرض رئيس الدولة المساعدة في إجراء أنشطة البحث العملياتي من خلال وكالات إنفاذ القانون."كان رئيس جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف، أعلن فجر اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في الجمهورية إلى أكثر من 15 شرطيا، كما قتل عدد من المدنيين.وأعلنت الخدمة الصحفية لرئيس داغستان، أنه تم إعلان الحداد في الجمهورية أيام 24 و25 و26 يونيو/حزيران الجاري.ووصف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، الأحد، الهجوم الإرهابي في داغستان بأنه استفزاز حقير ومحاولة لإثارة الفتنة بين الأديان.وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "لقد أظهر الإرهابيون مرة أخرى طبيعتهم الخسيسة والجبانة، وفي الوقت نفسه، كما هو الحال دائمًا، اختاروا أشخاصًا عزلًا كضحايا، لقد قتلوا الكاهن العجوز".
https://sarabic.ae/20240624/ميليكوف-سقوط-أكثر-15-شرطيا-وعدد-من-المدنيين-ضحايا-بهجمات-إرهابية-في-داغستان-1090115471.html
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كازاخستان, روسيا, داغستان, أخبار داغستان, فلاديمير بوتين
كازاخستان, روسيا, داغستان, أخبار داغستان, فلاديمير بوتين

رئيس كازاخستان يعرب عن تعازيه الخالصة لبوتين في ضحايا الهجمات الإرهابية في داغستان

03:41 GMT 24.06.2024 (تم التحديث: 03:46 GMT 24.06.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
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أعرب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، فجر اليوم الاثنين، عن تعازيه الخالصة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في داغستان، وعرض المساعدة من خلال وكالات إنفاذ القانون، بحسب ما ذكره بيان المكتب الصحفي للرئيس.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان، "أعرب رئيس الدولة قاسم جومارت توكايف عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية التي استهدفت كنيستين أرثوذكسيتين ومعبد يهودي في داغستان، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين رجال الدين ومسؤولي إنفاذ القانون".
وأضاف البيان، "عرض رئيس الدولة المساعدة في إجراء أنشطة البحث العملياتي من خلال وكالات إنفاذ القانون."
وبحسب المكتب الصحفي، أكد توكاييف أن كازاخستان تدين بشدة هذا العمل اللاإنساني وتدعو إلى تطوير التعاون المتعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون وغيرها من المنظمات الدولية الرسمية.
كان رئيس جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف، أعلن فجر اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في الجمهورية إلى أكثر من 15 شرطيا، كما قتل عدد من المدنيين.
وأعلنت الخدمة الصحفية لرئيس داغستان، أنه تم إعلان الحداد في الجمهورية أيام 24 و25 و26 يونيو/حزيران الجاري.
رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
ميليكوف: سقوط أكثر 15 شرطيا وعدد من المدنيين ضحايا بهجمات إرهابية في داغستان
00:30 GMT
ووصف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، الأحد، الهجوم الإرهابي في داغستان بأنه استفزاز حقير ومحاولة لإثارة الفتنة بين الأديان.
وكتب قديروف في قناته على "تلغرام": "لقد أظهر الإرهابيون مرة أخرى طبيعتهم الخسيسة والجبانة، وفي الوقت نفسه، كما هو الحال دائمًا، اختاروا أشخاصًا عزلًا كضحايا، لقد قتلوا الكاهن العجوز".
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