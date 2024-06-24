https://sarabic.ae/20240624/تعليقا-على-هجومي-سيفاستوبول-وداغستان-خبير-الغرب-لا-يريد-السلام-وهذا-جزء-من-الحرب-المفتوحة--1090132253.html

تعليقا على هجومي "سيفاستوبول" و"داغستان"... خبير: الغرب لا يريد السلام وهذا جزء من الحرب المفتوحة

تعليقا على هجومي "سيفاستوبول" و"داغستان"... خبير: الغرب لا يريد السلام وهذا جزء من الحرب المفتوحة

سبوتنيك عربي

أكد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور علي شكر، اليوم الاثنين، أن هناك نوعا من الحرب غير المعلنة بين روسيا والغرب، واعتبر أن الغرب لا يريد... 24.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-24T11:39+0000

2024-06-24T11:39+0000

2024-06-24T11:47+0000

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رأى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور علي شكر، أن "هناك نوعا من الحرب المفتوحة وغير المعلنة على مستوى مواجهة الغرب للدور الروسي في العالم"، مذكّرًا "بمحاولات الغرب زعزعة استقرار الداخل الروسي بعد حملات التأييد الهائلة لحكم الرئيس فلاديمير بوتين".وفي حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، قال الدكتور شكر: "ما يريده الغرب ليس سلاما بل الاستمرار في الهيمنة والسيطرة ورفض التعددية القطبية وتوازن القوى التي لطالما دعا إليها الرئيس بوتين".ولفت إلى أن "الأمريكيين يريدون الاستمرار في سياسة التفرد بالحكم وطرد الشركاء الدوليين واستخدام القوة العسكرية"، مضيفًا أن "واشنطن تحاول نسف أي محاولة لإحلال السلام حول العالم".وتوقّع ألا يقتصر الرد الروسي على التصريحات الدبلوماسية في ما يتعلق بالهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مدينة "سيفاستوبول" وجمهورية "داغستان" الروسيتين.واعتبر الدكتور شكر أن "الرد الروسي سيستهدف مواقع أوكرانية وقد يشمل أماكن أخرى حول العالم، نسبة للتغيرات التي حصلت على مستوى العلاقات بين الدول". وشدد على أن "الدور الروسي سيصبح أوسع وأشمل على مستوى العالم، نتيجة تغير معالم المواجهة مع القوى الغربية"، مشيرًا إلى أن "رد موسكو سيحكم المرحلة المقبلة من المواجهة".وأكد أن "ما حدث، أمس الأحد، يعبر عن المشهد المرتبط بالحرب المفتوحة بين الإدارة الامريكية وروسيا الاتحادية على مستوى القارة الأوروبية والعالم".الرئيس المصري يوقع قانونا بشأن تنظيم منح المستثمرين امتياز إدارة المنشآت الصحيةنتنياهو يتلقى رسالة تحذير من لجنة التحقيق الحكومية الإسرائيلية بشأن قضية "الغواصات"

https://sarabic.ae/20240624/خبير-واشنطن-مسؤولة-عن-هجومي-سيفاستوبول-وداغستان-وروسيا-ستجعل-من-النازيين-عبرة---1090131895.html

https://sarabic.ae/20240624/تطبيق-حالة-الطوارئ-في-سيفاستوبول-بعد-الهجوم-الإرهابي-الذي-نفذته-القوات-الأوكرانية-1090118446.html

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