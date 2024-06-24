https://sarabic.ae/20240624/الكرملين-الهجوم-الصاروخي-على-القرم-همجي-وندرك-من-يقف-خلفه-1090124189.html

الكرملين: الهجوم الصاروخي على القرم همجي وندرك من يقف خلفه

الكرملين: الهجوم الصاروخي على القرم همجي وندرك من يقف خلفه

سبوتنيك عربي

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الإثنين، الهجوم الصاروخي الأوكراني على القرم بالهمجي، مؤكدا على أن موسكو على دراية من يقف وراء هذا العمل الإجرامي. 24.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-24T09:24+0000

2024-06-24T09:24+0000

2024-06-24T09:49+0000

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يتفق مع الرأي القائل، إن الهجوم الصاروخي على شبه جزيرة القرم والهجوم الإرهابي في داغستان هما حدثان من سلسلة واحدة: "في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أقول أي شيء عن ذلك. هناك هيئات تحقيق ستقوم بعملها، وبعد ذلك سيكون من الممكن استخلاص بعض الاستنتاجات، سواء كانت هذه سلسلة واحدة (من الأحداث) أم لا. ونحن نرى هجوماً صاروخياً بربرياً تماماً، في شبه جزيرة القرم".وفي وقت سابق، أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 151 شخصًا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى. وكتب رازفوجاييف في قناته على "تلغرام": "بحسب المعلومات حتى الساعة 21.00، توفي 4 أشخاص، بينهم طفلان، وطلب 151 شخصًا المساعدة الطبية، وتم نقل 82 إلى المستشفى".وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن 144 شخصًا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقل 82 منهم إلى المستشفى (55 شخصًا بالغًا و27 طفلاً)، ومات 4 أشخاص.

https://sarabic.ae/20240624/تطبيق-حالة-الطوارئ-في-سيفاستوبول-بعد-الهجوم-الإرهابي-الذي-نفذته-القوات-الأوكرانية-1090118446.html

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