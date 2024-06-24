https://sarabic.ae/20240624/الرئيس-المصري-يوقع-قانونا-بشأن-تنظيم-منح-المستثمرين-امتياز-إدارة-المنشآت-الصحية-1090132090.html
الرئيس المصري يوقع قانونا بشأن تنظيم منح المستثمرين امتياز إدارة المنشآت الصحية
الرئيس المصري يوقع قانونا بشأن تنظيم منح المستثمرين امتياز إدارة المنشآت الصحية
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قانونا بشأن تنظيم منح المستثمرين المصريين أو الأجانب امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T11:28+0000
2024-06-24T11:28+0000
2024-06-24T11:28+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
الرئيس عبدالفتاح السيسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077230176_0:0:1706:960_1920x0_80_0_0_995ec7a6696b2cc1a698654db8158b9e.jpg
ونقلت صحيفة "صدى البلد" عن المادة الثانية في القانون الذي تم توقيعه، تفيد بأنه "يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1858 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز".وتابع القانون أن ذلك يكون "مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا".يشار إلى أن أحكام هذا القانون تسري على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.يأتي ذلك بعدما كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، في وقت سابق، عن شراكات مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات في القاهرة.وأوضحت الصحة المصرية أن الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات العامة، أو إنشاء منشآت صحية جديدة مع الالتزام بخدماتها الصحية تجاه المواطنين خاصة محدودي الدخل.يشار إلى أن عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي في مصر يبلغ 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
https://sarabic.ae/20240624/الحكومة-المصرية-تحسم-الجدل-حول-زيادة-فترة-تخفيف-أحمال-الكهرباء-1090117775.html
https://sarabic.ae/20240622/بسبب-وفيات-الحجاج-رئيس-الوزراء-المصري-يكلف-بسحب-رخص-16-شركة-سياحة-وإحالة-مسؤوليها-للنيابة-1090070833.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077230176_0:0:1706:1280_1920x0_80_0_0_62679313acca542836adca7c8c9617ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري يوقع قانونا بشأن تنظيم منح المستثمرين امتياز إدارة المنشآت الصحية
وقّع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قانونا بشأن تنظيم منح المستثمرين المصريين أو الأجانب امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ونقلت صحيفة
"صدى البلد" عن المادة الثانية في القانون الذي تم توقيعه، تفيد بأنه "يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1858 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز".
وتابع القانون أن ذلك يكون "مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا".
يشار إلى أن أحكام هذا القانون تسري على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
يأتي ذلك بعدما كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، في وقت سابق، عن شراكات مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات في القاهرة.
وأوضحت الصحة المصرية أن الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات العامة، أو إنشاء منشآت صحية جديدة مع الالتزام بخدماتها الصحية تجاه المواطنين خاصة محدودي الدخل.
يشار إلى أن عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي في مصر يبلغ 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.