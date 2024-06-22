https://sarabic.ae/20240622/بسبب-وفيات-الحجاج-رئيس-الوزراء-المصري-يكلف-بسحب-رخص-16-شركة-سياحة-وإحالة-مسؤوليها-للنيابة-1090070833.html

بسبب وفيات الحجاج... رئيس الوزراء المصري يكلف بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها للنيابة

بسبب وفيات الحجاج... رئيس الوزراء المصري يكلف بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها للنيابة

سبوتنيك عربي

كلف رئيس الوزراء المصري المكلف، مصطفى مدبولي، اليوم السبت، بسحب ترخيص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسؤوليها للنيابة العامة. 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T12:59+0000

2024-06-22T12:59+0000

2024-06-22T12:59+0000

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وأكد مدبولي، خلال اجتماع خلية أزمة الحجاج التي كلف بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الالتزام بتقديم الدعم لأسر الضحايا من الحجاج خلال هذا الحدث المحزن.وأضاف أن "اجتماع خلية الأزمة يهدف متابعة أوضاع الحجاج المصريين وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين"، مؤكدا التنسيق مع السلطات السعودية لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفين وتقديم التسهيلات اللازمة ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكراره.ونوه مدبولي إلى أن إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج، مضيفا أنه يجري مُتابعة أوضاع البعثة الرسمية على مدار اليوم من المسؤولين المعنيين، كما تم متابعة وحصر أعداد الحجاج غير النظاميين لعدم وجود أي بيانات مُسجلة عنهم سواء في الوزارات المعنية، أو القنصلية، أو لدى البعثة الطبية.وأكد رئيس الوزراء المكلف أن "الأمور في البعثة الرسمية شديدة الانضباط، وهناك منظومة متابعة متكاملة على أعلى مستوي من كافة أجهزة الدولة المعنية، حيث تم رصد 31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية للحج نتيجة أمراض مُزمنة".وأعلنت الرئاسة المصرية، الخميس الماضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل "خلية أزمة"، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، في المملكة العربية السعودية.وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أفادت، في تقرير لها، بوفاة أكثر من ألف شخص أثناء أداء مناسك الحج، بينهم أكثر من 600 مصري أغلبيتهم لا يحملون تصاريح للحج، إثر ارتفاع درجات الحرارة، بينما لم تعلن السلطات السعودية أو المصرية بعد عن عدد الوفيات بين الحجاج، أو تعلقان على الأرقام الواردة في تقرير وكالة الأنباء الفرنسية.

https://sarabic.ae/20240613/الرئيس-المصري-يتوجه-إلى-السعودية-لأداء-فريضة-الحج-1089821267.html

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