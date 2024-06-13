https://sarabic.ae/20240613/الرئيس-المصري-يتوجه-إلى-السعودية-لأداء-فريضة-الحج-1089821267.html
الرئيس المصري يتوجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج
الرئيس المصري يتوجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج
سبوتنيك عربي
يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T13:38+0000
2024-06-13T13:38+0000
2024-06-13T13:38+0000
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وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أنه من المقرر أن يصل السيسي إلى المدينة المنورة، حيث سيؤدي الصلاة في المسجد النبوي الشريف ويزور قبر الرسول (صلى الله عليه وسلم).وأضاف البيان أن الرئيس المصري سينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج.وسيبدأ موعد الحج في العام الهجري الحالي 1445هـ بيوم التروية، الذي يوافق 13 يونيو/ حزيران الجاري، السابع من شهر ذو الحجة.ثم يتوجه الحجيج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، مساء 14 يونيو الجاري، الموافق ليلة الثامن من شهر ذو الحجة، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو الجاري، الذي يوافق 13 ذو الحجة من العام الهجري 1445.
https://sarabic.ae/20240613/السعودية-تطلق-التاكسي-الجوي-ذاتي-القيادة-لأول-مرة-في-الحج-1089804724.html
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مصر, السعودية, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار
مصر, السعودية, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار
الرئيس المصري يتوجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج
يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.
وذكرت
الرئاسة المصرية في بيان أنه من المقرر أن يصل السيسي إلى المدينة المنورة، حيث سيؤدي الصلاة في المسجد النبوي الشريف ويزور قبر الرسول (صلى الله عليه وسلم).
وأضاف البيان أن الرئيس المصري سينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج.
وسيبدأ موعد الحج
في العام الهجري الحالي 1445هـ بيوم التروية، الذي يوافق 13 يونيو/ حزيران الجاري، السابع من شهر ذو الحجة.
ثم يتوجه الحجيج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، مساء 14 يونيو الجاري، الموافق ليلة الثامن من شهر ذو الحجة، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو الجاري، الذي يوافق 13 ذو الحجة من العام الهجري 1445.