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السعودية تطلق "التاكسي الجوي" ذاتي القيادة لأول مرة في الحج
السعودية تطلق "التاكسي الجوي" ذاتي القيادة لأول مرة في الحج
سبوتنيك عربي
أعلن وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، صالح الجاسر، أمس الأربعاء، إطلاق تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة لأول مرة في المشاعر... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T06:58+0000
2024-06-13T06:58+0000
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وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن التجربة تضمنت إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي، وذلك في حضور عدد من المسؤولين السعوديين في القطاعات ذات الصلة. وتقدم هذه التجربة أول تاكسي جوي في العالم مرخص من سلطة طيران مدني، واستعرض المسؤولين السعوديون استعراض الخدمات التي يمكن أن يوفرها التاكسي الجوي في نقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ، ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع.وفي وقت سابق، دشنت الهيئة العامة السعودية للنقل للمرة الأولى في موسم الحج لهذا العام، مركز التحكم والمراقبة المتنقل الذي يعمل من خلال مستشعرات موزعة على جميع الطرق الرئيسية للمتابعة اللحظية لحركة مركبات النقل العام داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقياس الكثافة المرورية لهذه المركبات عبر المسارات المخصصة لتنقل الحجاج، وبالتالي توزيع القوى العاملة والمراقبين الميدانيين وفقًا لذلك الاحتياج، إضافة إلى إجراء الفحص الفوري للمركبات عبر كاميرات المركز المحيطية 360 درجة.كذلك من التجارب الرائدة التي تُقدم للحجاج لأول مرة، استخدام الـ"السكوتر الكهربائي" من أجل تسهيل تنقّلهم، عبر وسيلة نقل خفيفة وآمنة بالتعاون مع الجهات المعنية، وحددت السلطات السعودية 3 مسارات مخصصة لـ"السكوتر الكهربائي" ، وهي: مسار مزدلفة - منى، ومسار طريق المشاة لمنشأة الجمرات - غربي، ومسار طريق المشاة دخول لمنشأة الجمرات - شرقي.ويبلغ طول المسار الواحد نحو 1.2 كيلومتر وعرضه 25 متراً، كما تبلغ سرعة الاسكوتر نحو 15 كيلو مترا في الساعة ويتميز بسهولة الاستخدام واختصار الوقت.كما دشنت الهيئة، سيارة الرصد الآلي للمرة الأولى في موسم الحج لهذا العام، بهدف متابعة جميع وسائل النقل المستخدمة لنقل الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وقياس معدلات امتثال هذه الوسائل للأنظمة والاشتراطات ومعايير الكفاءة والجودة.وتعمل السيارة باستخدام كاميرات المراقبة المتحركة، على تحديد نوع المركبة المستخدمة وبياناتها بدقة ويشمل ذلك حافلات نقل الحجاج، وسيارات الأجرة والشاحنات خلال موسم الحج، وذلك لضمان تقديم خدمات النقل للحجاج بشكل آمن وموثوق.كما ولأول مرة في الحج، تستخدم المملكة نظاما ذكيا لرصد تساقط الصخور على عقبة الهدا، لرفع مستوى السلامة على الطريق، والحفاظ على سلامة الحجاج، فقد أوضحت "هيئة الطرق"، أن عقبة الهدا بمحافظة الطائف شهدت تطبيق تجربة نظام رصد تساقط الصخور على الطريق، من خلال 6 كاميرات معززة بالذكاء الاصطناعي ترصد اللحظات الأولى للتساقط الصخري من المناطق الجبلية المحيطة بالطريق، وإرسال إشارات مباشرة لإغلاق الطريق، بحيث يمكن إغلاق بوابة دخول العقبة بعد 60 ثانية من رصد أي تحرك للصخور، مؤكدة أن النظام الجديد يمكن ربطه مع الجهات ذات العلاقة لإحاطتها فور رصد تساقط الصخور.
https://sarabic.ae/20240611/رئيس-واس-لـسبوتنيك-الوجود-الإعلامي-في-موسم-الحج-هذا-العام-فرصة-لنقل-الحقائق-1089751055.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, الأخبار

السعودية تطلق "التاكسي الجوي" ذاتي القيادة لأول مرة في الحج

06:58 GMT 13.06.2024
© AP Photo / uber technologiesالتاكسي الطائر
التاكسي الطائر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / uber technologies
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أعلن وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، صالح الجاسر، أمس الأربعاء، إطلاق تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة لأول مرة في المشاعر المقدسة.
وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن التجربة تضمنت إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي، وذلك في حضور عدد من المسؤولين السعوديين في القطاعات ذات الصلة.
وتقدم هذه التجربة أول تاكسي جوي في العالم مرخص من سلطة طيران مدني، واستعرض المسؤولين السعوديون استعراض الخدمات التي يمكن أن يوفرها التاكسي الجوي في نقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ، ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع.
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11 يونيو, 13:09 GMT
وفي وقت سابق، دشنت الهيئة العامة السعودية للنقل للمرة الأولى في موسم الحج لهذا العام، مركز التحكم والمراقبة المتنقل الذي يعمل من خلال مستشعرات موزعة على جميع الطرق الرئيسية للمتابعة اللحظية لحركة مركبات النقل العام داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقياس الكثافة المرورية لهذه المركبات عبر المسارات المخصصة لتنقل الحجاج، وبالتالي توزيع القوى العاملة والمراقبين الميدانيين وفقًا لذلك الاحتياج، إضافة إلى إجراء الفحص الفوري للمركبات عبر كاميرات المركز المحيطية 360 درجة.
كذلك من التجارب الرائدة التي تُقدم للحجاج لأول مرة، استخدام الـ"السكوتر الكهربائي" من أجل تسهيل تنقّلهم، عبر وسيلة نقل خفيفة وآمنة بالتعاون مع الجهات المعنية، وحددت السلطات السعودية 3 مسارات مخصصة لـ"السكوتر الكهربائي" ، وهي: مسار مزدلفة - منى، ومسار طريق المشاة لمنشأة الجمرات - غربي، ومسار طريق المشاة دخول لمنشأة الجمرات - شرقي.
ويبلغ طول المسار الواحد نحو 1.2 كيلومتر وعرضه 25 متراً، كما تبلغ سرعة الاسكوتر نحو 15 كيلو مترا في الساعة ويتميز بسهولة الاستخدام واختصار الوقت.
المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج في مكة المكرمة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
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9 يونيو, 08:02 GMT
كما دشنت الهيئة، سيارة الرصد الآلي للمرة الأولى في موسم الحج لهذا العام، بهدف متابعة جميع وسائل النقل المستخدمة لنقل الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وقياس معدلات امتثال هذه الوسائل للأنظمة والاشتراطات ومعايير الكفاءة والجودة.
وتعمل السيارة باستخدام كاميرات المراقبة المتحركة، على تحديد نوع المركبة المستخدمة وبياناتها بدقة ويشمل ذلك حافلات نقل الحجاج، وسيارات الأجرة والشاحنات خلال موسم الحج، وذلك لضمان تقديم خدمات النقل للحجاج بشكل آمن وموثوق.
كما ولأول مرة في الحج، تستخدم المملكة نظاما ذكيا لرصد تساقط الصخور على عقبة الهدا، لرفع مستوى السلامة على الطريق، والحفاظ على سلامة الحجاج، فقد أوضحت "هيئة الطرق"، أن عقبة الهدا بمحافظة الطائف شهدت تطبيق تجربة نظام رصد تساقط الصخور على الطريق، من خلال 6 كاميرات معززة بالذكاء الاصطناعي ترصد اللحظات الأولى للتساقط الصخري من المناطق الجبلية المحيطة بالطريق، وإرسال إشارات مباشرة لإغلاق الطريق، بحيث يمكن إغلاق بوابة دخول العقبة بعد 60 ثانية من رصد أي تحرك للصخور، مؤكدة أن النظام الجديد يمكن ربطه مع الجهات ذات العلاقة لإحاطتها فور رصد تساقط الصخور.
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