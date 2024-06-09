https://sarabic.ae/20240609/قيادة-أمن-الحج-تحذر-لا-تهاون-مع-المخالفين-للشروط-والضوابط-1089660160.html

قيادة أمن الحج تحذر: لا تهاون مع المخالفين للشروط والضوابط

قيادة أمن الحج تحذر: لا تهاون مع المخالفين للشروط والضوابط

سبوتنيك عربي

أعلنت قيادة أمن الحج في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية عن خططها الأمنية لموسم حج هذا العام، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفين للشروط والضوابط. 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T08:02+0000

2024-06-09T08:02+0000

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مكة المكرمة - سبوتنيك. وقال الفريق محمد عبد الله البسامي، مدير الأمن العام في السعودية رئيس اللجنة الأمنية للحج في مؤتمر، يوم السبت، إن "هناك خطط أمنية تم وضعها بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المشاركة لتسهيل حركة الحجاج وهى أكثر انسيابية".وأضاف أن "جميع تلك الخطط تم وضعها وفق دراسات مبنية على السابقة وتهدف إلى منع أي خرق أمني خلال موسم الحج وتوفير الأمن والأجواء المناسبة لضيوف الرحمن".واستعرض البسامي بالأرقام ما أسفر عنه تنفيذ تلك الخطط هذا العام، مشيرا إلى أن "التطبيق أسفر عن ضبط (140) حملة وهمية توهم المواطنين بالحج داخل المملكة، فضلا عن ضبط ناقلي حجاج غير رسميين بنحو (64) ناقل حجاج غير رسمي، إعادة ما يقارب (97664) عجلة لا تحمل تصاريح دخول إلى مكة المكرمة -كما تمكنت القوات الأمنية من إعادة ما يقارب (171587) مقيما لا يحملون تصاريح الحج".وفي سياق الحديث، أكد البسامي أن "القوات الأمنية فرضت نحو (10) آلاف عقوبة وتم ضبط ما يقارب (4032) شخصا تنطبق عليهم العقوبات و أبرزها عقوبات تتعلق ب (6) آلاف من مخالفي تصاريح الدخول إلى مكة".ووجهت الأجهزة الأمنية تحذيرات إلى حاملي تأشيرات دخول مكة والتي تنتهي قبل مراسم الحج بمغادرة مكة فورا، ويكمل البسامي بأنه قد تم ضبط (153939) شخصا لا يحملون تأشيرات تخولهم البقاء داخل مكة أثناء موسم الحج، داعيا الحجاج إلى الالتزام بالشروط والضوابط التي وضعتها الأجهزة الأمنية من أجل تسهيل حركتهم بانسيابية ودون حدوث أي معوقات.كما تحدث اللواء محمد بن مقبول العمري قائد قوات الطوارئ الخاصة قائلا: "تم اعتماد خطط تنظيمية مساندة للخطط الأمنية بمشاركة القطاعات والجهات الخدمية لتنظيم تنقلات الحجاج وتم نشر العديد من الفرق الخاصة بالطوارئ في مختلف المناطق بمكة المكرمة والمدينة المنورة وفي عدد من المحاور وفرض عدة أطواق أمنية واعتماد وحدات التدخل السريع وفرق الدفاع المدني وقوات التنظيم الاجتماعي".بدوره، قال قائد الدفاع المدني بالحج، اللواء حمود بن سليمان الفرج: "اعتمدت فرق الدفاع عددا من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسهيل حركة الحجاج وتحقيق شروط السلامة في مخيمات الحجاج، كما أن هناك تنسيق من جانب الجهات المختصة بالحج مع جميع بعثات الحج من جميع الدول من أجل توفير شروط السلامة لضيوف الرحمن".أما اللواء صالح بن سعد المربع، قائد قوات الجوازات بالحج فيقول: "تم وضع خطة متكاملة لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن لضمان انسيابية الأعمال وجودة الخدمات المقدمة للحجاج واستقبالهم من كافة المنافذ، وأن أساليب حديثة تم اعتمادها في هذا الشأن، كما تم تجهيز كافة المنافذ بالتقنيات والذكاء الصناعي؛ لتسهيل عملية تحديث بيانات الحجاج وإصدار تأشيرة الحج، و لأول مرة هذا العام يتم اعتماد (الكاونتر المتنقل)علاوة على التقنيات الحديثة، لافتا إلى أن عدد الحجاج القادمين من الخارج بلغ مليونا و352 ألف حاج دخلوا المملكة عبر جميع المنافذ".في السياق ذاته، قال اللواء طيار عبد العزيز بن محمد الدريجان، قائد عام طيران الأمن، إن "سلاح الطيران له دور في تأمين أجواء الحج وتأمين المناسك وإسناد هيئة الهلال الأحمر، وقد تم تنفيذ (220) طلعة جوية استطلاعية بمعدل (351) ساعة طيران ومن المتوقع أن يتم تنفيذ أكثر من (440) طلعة جوية استطلاعية تتجاوز (550) ساعة طيران من أجل تأمين الطرق والمنافذ ومنع حدوث أي خروقات".يذكر أن الأجهزة الأمنية القائمة على تأمين موسم الحج تتبع إجراءات دقيقة لكشف المخالفين والمتحايلين على القوانين باستخدام أعلى التقنيات التي يصعب تجاوزها، حيث تجري تلك الإجراءات في سهولة ويسر مع الترحيب بضيوف الرحمن الملتزمين بالضوابط.علاوة على ذلك، فقد تم تعميم التحذيرات قبل بداية الموسم بأسابيع، حيث أكدت الجهات الأمنية بأنها لن تتساهل مع أي من تلك المخالفات من أجل إنجاح موسم الحج بسلاسة ودون حدوث أي خلل أو خروقات أمنية.

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