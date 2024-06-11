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تحت شعار "لأول مرة"... السعودية تكشف عن خدمات غير مسبوقة في موسم الحج

تحت شعار "لأول مرة"... السعودية تكشف عن خدمات غير مسبوقة في موسم الحج

سبوتنيك عربي

من المقرر أن تطبق المملكة العربية السعودية أكثر من 32 تقنية خلال موسم الحج الحالي، منها 17 جديدة "لأول مرة"، فيما يلي أبرزها. 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T12:23+0000

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مكة المكرمة - سبوتنيك. تستثمر المملكة في التقنيات الحديثة، وذلك كله بهدف تحقيق أقصى درجات الراحة للحجاج، بدايةً بما يسمى "الكاونتر المتنقل"، الذي يُستخدم لأول مرة هذا العام، وهو عبارة عن جهاز "تابلت" يمكنه إنهاء إجراءات الحاج في أي موقع دون الحاجة إلى وجوده حول وأمام الكاونترات، وتم استخدامه في مبادرة طريق مكة والمطارات.وفي إجراءٍ هو الأول من نوعه، أعلن البنك المركزي السعودي عن إتاحة استخدام الحجاج لبطاقات الصراف الآلي المُصدَرة من بلادهم؛ لإتمام عملية الدفع أو السحب النقدي أثناء وجودهم في المملكة في حال كانت الشبكة العالمية المرتبطة بالبطاقة مقبولة لدى المتاجر أو أجهزة الصرف الآلي في المملكة.الإسفلت المطاطي والطرق المبردةحمايةً لأقدام الحجاج، تطبق المملكة لأول مرة "الإسفلت المطاطي" و"الطرق المبردة" حيث جرى خلط المطاط مع الخلطة الأسفلتية في طريق المشاة الرئيسي، مما يوفر مزيدا من الراحة والمرونة أثناء السير أو الركض باستخدام مـواد ذات مرونة عالية.وبحسب وزارة النقل السعودية، تم تطبيـق العديـد مـن المقاطع التجريبيـة بالرصـف المرن في مركز أبحاث الطـرق التـابع للهيئـة العامـة للطـرق، لا سيما أن التجارب أظهرت أن صلابة الأسطح الأسفلتية والأرصفة العادية تسبب ردود فعل قوية على كواحل وأقدام الحجاج، خاصة كبار السن الذين يشكلون 53% من إجمالي الحجاج، وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية خلال موسم الحج، حيث تركزت 38% من الإصابات في منطقة القدم والكاحل.كما تم استخدام تقنية الطلاء الأبيض في المنطقة المجاورة لمسجد نمرة لتخفيف درجة الحرارة، حيث تعمل التقنية الحديثة التي عملت عليها الهيئة العامة للطرق في تحقيق الراحة التامة للحجاج علميًا من خلال زيادة مستوى التبريد للمناخ من حولهم، حيث يسهم الطلاء الأبيض في خفض درجة حرارة السطح بنحو 20 درجة مئوية، باستخدام عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.ومن التقنيات الجديدة، التي تسخدم لأول مرة في حج هذا العام النظارة التفتيشية، التي تيسر عملية تفتيش المركبات وسحب بياناتها خلال ثوان معدودة، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت ويرفع مستوى الرقابة.خدمات نقل ومراقبةودشّنت الهيئة العامة للنقل للمرة الأولى في موسم الحج لهذا العام، مركز التحكم والمراقبة المتنقل الذي يعمل من خلال مستشعرات موزعة على جميع الطرق الرئيسية للمتابعة اللحظية لحركة مركبات النقل العام داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقياس الكثافة المرورية لهذه المركبات عبر المسارات المخصصة لتنقل الحجاج، وبالتالي توزيع القوى العاملة والمراقبين الميدانيين وفقًا لذلك الاحتياج، إضافة إلى إجراء الفحص الفوري للمركبات عبر كاميرات المركز المحيطية 360 درجة.إلى ذلك، كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودى صالح الجاسر عن استخدام "التاكسي الطائر" لأول مرة، حيث ستكون مهمة التاكسي الطائر نقل الحجاج من المطارات إلى الفنادق، قاطعا مسافة قدرها 250 كيلومتراً في الساعة تقريبا، وسيكون من نوع "ليليوم" الذي يتميز برحابة المساحة، وهو من أوائل نماذج المركبات الجوية العمودية الإقلاع والهبوط.ومن التجارب الرائدة التي تُقدم للحجاج لأول مرة، استخدام الـ"السكوتر الكهربائي" من أجل تسهيل تنقّلهم، عبر وسيلة نقل خفيفة وآمنة بالتعاون مع الجهات المعنية.وحددت السلطات السعودية 3 مسارات مخصصة لـ"السكوتر الكهربائي" ، وهي: مسار مزدلفة - منى، ومسار طريق المشاة لمنشأة الجمرات - غربي، ومسار طريق المشاة دخول لمنشأة الجمرات - شرقي.ويبلغ طول المسار الواحد نحو 1.2 كيلومتر وعرضه 25 متراً، كما تبلغ سرعة الاسكوتر نحو 15 كيلو مترا في الساعة ويتميز بسهولة الاستخدام واختصار الوقت.كما دشنت الهيئة، سيارة الرصد الآلي للمرة الأولى في موسم الحج لهذا العام، بهدف متابعة جميع وسائل النقل المستخدمة لنقل الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وقياس معدلات امتثال هذه الوسائل للأنظمة والاشتراطات ومعايير الكفاءة والجودة.وتعمل السيارة باستخدام كاميرات المراقبة المتحركة، على تحديد نوع المركبة المستخدمة وبياناتها بدقة ويشمل ذلك حافلات نقل الحجاج، وسيارات الأجرة والشاحنات خلال موسم الحج، وذلك لضمان تقديم خدمات النقل للحجاج بشكل آمن وموثوق.كما ولأول مرة في الحج، تستخدم المملكة نظاما ذكيا لرصد تساقط الصخور على عقبة الهدا، لرفع مستوى السلامة على الطريق، والحفاظ على سلامة الحجاج، فقد أوضحت "هيئة الطرق"، أن عقبة الهدا بمحافظة الطائف شهدت تطبيق تجربة نظام رصد تساقط الصخور على الطريق، من خلال 6 كاميرات معززة بالذكاء الاصطناعي ترصد اللحظات الأولى للتساقط الصخري من المناطق الجبلية المحيطة بالطريق، وإرسال إشارات مباشرة لإغلاق الطريق، بحيث يمكن إغلاق بوابة دخول العقبة بعد 60 ثانية من رصد أي تحرك للصخور، مؤكدة أن النظام الجديد يمكن ربطه مع الجهات ذات العلاقة لإحاطتها فور رصد تساقط الصخور.

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