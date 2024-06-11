https://sarabic.ae/20240611/رئيس-واس-لـسبوتنيك-الوجود-الإعلامي-في-موسم-الحج-هذا-العام-فرصة-لنقل-الحقائق-1089751055.html

رئيس "واس" لـ"سبوتنيك": الوجود الإعلامي في موسم الحج هذا العام فرصة لنقل الحقائق

رئيس "واس" لـ"سبوتنيك": الوجود الإعلامي في موسم الحج هذا العام فرصة لنقل الحقائق

سبوتنيك عربي

أكد رئيس وكالة الأنباء السعودية "واس" الدكتور فهد بن حسن آل عقران، أن وكالات الأنباء لها دور كبير في نقل الحقائق للمسلمين في كل دول العالم، نحن لا نريد نقل أي... 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T13:09+0000

2024-06-11T13:09+0000

2024-06-11T13:09+0000

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وقال في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن التعاون الذي تقوم به وكالة الأنباء السعودية والوكالات العالمية الأخرى يهدف إلى نقل مشاعر حجاج بيت الله الحرام ومشاعرهم ومتطلباتهم إلى بلدانهم، لذا كان هذا التعاون بين الوكالات في الدول العربية والإسلامية وأيضا الوكالات الأجنبية الأخرى مثل وكالة "سبوتنيك" الروسية وغيرها من أجل إيصال الصوت للمسلمين هناك.وردا على التغيرات التي قد تطرأ على وكالات الأنباء نتيجة التغييرات العالمية، يقول ٱل عقران: "الإعلام هو الإعلام وأن الإعلامي إن لم يقم بنقل معلومة صحيحة فإن يتحايل وينقل معلومة خاطئة لأنه لا يمتلك المعلومة الصحيحة التي يقوم بتصديرها إلى الجمهور".وأشار رئيس "واس" إلى أن هذا الجمع الكبير من وكالات الأنباء والقنوات ووسائل الإعلام الأخرى، يعد فرصة لنقل الحقائق والمساهمة والمشاركة بحرية كاملة، ونقولها لكل صحفي وإعلامي، ساهم وشارك وأكتب ما تريد ولك مطلق الحرية.وتابع: "أعتقد أن جميع من أتى إلى هنا له هدف واحد وهو تغطية الفريضة وأن نقول للعالم أن لدينا نموذج ناجح في ظل وجود هذا العدد الكبير من الإعلاميين الذي قد يصعب تواجده في العديد من المناسبات الدولية".وردا على سؤال حول تأثير الإعلام الجديد على مستقبل عمل الوكالات، أجاب رئيس وكالة الأنباء السعودية: "أعتقد أن الإعلام الجديد أعطى وكالات الأنباء فرصة عظيمة للتطوير والتحديث وتجاوز مرحلة الاقتصار على الخبر والصورة فقط في التغطية كما كان في السابق والوكالات اليوم تستخدم مختلف الوسائل والأدوات الحديثة والتفاعلية في التغطية الصحفية لمختلف الفعاليات والأحداث ومنها الفيديو وتقنية الجرافيك".

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