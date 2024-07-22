https://sarabic.ae/20240722/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يضبط-قناة-لتوريد-المتفجرات-إلى-البلاد-من-ألمانيا-وإيطاليا-1091004483.html
الأمن الفيدرالي الروسي يضبط قناة لتوريد المتفجرات من ألمانيا وإيطاليا... فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يضبط قناة لتوريد المتفجرات من ألمانيا وإيطاليا... فيديو
سبوتنيك عربي
أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قناة لتوريد المتفجرات والصواعق الكهربائية إلى روسيا من ألمانيا وإيطاليا، كانت تستخدم بهدف تنفذ هجمات إرهابية. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T06:58+0000
2024-07-22T06:58+0000
2024-07-22T07:51+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118372_0:256:2728:1791_1920x0_80_0_0_8ffa78b56d2b8d792b6ce21614d7cc0b.jpg
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في سان بطرسبورغ قناة إيصال متفجرات وصواعق كهربائية إلى روسيا بغرض ارتكاب سلسلة من الأعمال الإرهابية. وقد تم نقل وسائل الإرهاب في عدة مواد بريدية (طرود) على مراحل من إيطاليا وألمانيا، وتم إخفاؤها في تجاويف قطع غيار السيارات".وأضاف الأمن الفيدرالي: "بعد اكتشاف وسائل إرهابية في سان بطرسبورغ، فتحت هيئات التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي قضية جنائية على أساس جريمة بموجب المادة 226.1 (تهريب المتفجرات)".وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أنه تم بالفعل اكتشاف مخطط مماثل لنقل المتفجرات من أوروبا إلى روسيا في أبريل 2023 في شبه جزيرة القرم.وتم التعرف حينها على أولئك الذين كانوا يعدون للعمل الإرهابي واحتجازهم، بينما أشرف على أنشطتهم نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، رومان ماشوفيتس، المطلوب في روسيا.
https://sarabic.ae/20240711/الأمن-الفيدرالي-يحبط-هجوما-إرهابيا-على-كنيسة-أرثوذكسية-في-مدينة-مايكوب-الروسية-1090699296.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118372_0:1:2728:2047_1920x0_80_0_0_38b78db6794c124c114c7e3fef20bf59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الأمن الفيدرالي الروسي يضبط قناة لتوريد المتفجرات من ألمانيا وإيطاليا... فيديو
06:58 GMT 22.07.2024 (تم التحديث: 07:51 GMT 22.07.2024)
أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قناة لتوريد المتفجرات والصواعق الكهربائية إلى روسيا من ألمانيا وإيطاليا، كانت تستخدم بهدف تنفذ هجمات إرهابية.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في سان بطرسبورغ قناة إيصال متفجرات وصواعق كهربائية إلى روسيا بغرض ارتكاب سلسلة من الأعمال الإرهابية. وقد تم نقل وسائل الإرهاب في عدة مواد بريدية (طرود) على مراحل من إيطاليا وألمانيا، وتم إخفاؤها في تجاويف قطع غيار السيارات".
ومن أجل التعرف على المنظمين والمتواطئين في أعمال التخريب والأعمال الإرهابية الوشيكة، تم تقديم طلبات إلى السلطات الأمنية من أجهزة المخابرات الأوروبية المختصة. وحتى الآن، ظلت هذه الطلبات دون رد.
وأضاف الأمن الفيدرالي: "بعد اكتشاف وسائل إرهابية في سان بطرسبورغ، فتحت هيئات التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي قضية جنائية على أساس جريمة بموجب المادة 226.1 (تهريب المتفجرات)".
وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أنه تم بالفعل اكتشاف مخطط مماثل لنقل المتفجرات من أوروبا إلى روسيا في أبريل 2023 في شبه جزيرة القرم.
وتم التعرف حينها على أولئك الذين كانوا يعدون للعمل الإرهابي واحتجازهم، بينما أشرف على أنشطتهم نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، رومان ماشوفيتس، المطلوب في روسيا.