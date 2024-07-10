https://sarabic.ae/20240710/الأمن-الفيدرالي-الروسي-محاولة-اغتيال-ثلاثة-ضباط-عسكريين-رفيعي-المستوى-في-موسكو-1090650017.html
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة لاغتيال 3 ضباط عسكريين رفيعي المستوى في موسكو
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة لاغتيال 3 ضباط عسكريين رفيعي المستوى في موسكو
سبوتنيك عربي
أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن ضباط الجهاز أحبطوا محاولة قامت بها الخدمات الخاصة الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي ضد 3 أفراد عسكريين روس رفيعي المستوى، في... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T07:16+0000
2024-07-10T07:16+0000
2024-07-10T07:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في البيان: "قمع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولات الأجهزة الخاصة الأوكرانية لارتكاب أعمال إرهابية... ضد 3 عسكريين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الروسية، في موسكو".وأشار الجهاز إلى أنه كان من المفترض أن يتم تفجير القنابل، بعد أن يُبلغ السُعاة عن تسليم الطرود.وتم فتح قضية جنائية ضد المدعى عليه بتهمة تنفيذ محاولة إرهاب والاتجار غير المشروع بالمتفجرات والأجهزة المتفجرة، والتحقيق مستمر.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، محاولات من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي على حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" في مقاطعة مورمانسك.وجاء في بيان الجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولات الأجهزة الخاصة الأوكرانية، لارتكاب أعمال إرهابية ضد حاملة الطائرات الثقيلة الأميرال كوزنيتسوف في مدينة مورمانسك".
https://sarabic.ae/20240710/الأمن-الفيدرالي-يحبط-محاولة-كييف-لتنفيذ-هجوم-إرهابي-على-حاملة-الطائرات-الأميرال-كوزنيتسوف-1090649699.html
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روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة لاغتيال 3 ضباط عسكريين رفيعي المستوى في موسكو
07:16 GMT 10.07.2024 (تم التحديث: 07:38 GMT 10.07.2024)
أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن ضباط الجهاز أحبطوا محاولة قامت بها الخدمات الخاصة الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي ضد 3 أفراد عسكريين روس رفيعي المستوى، في موسكو.
وجاء في البيان: "قمع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولات الأجهزة الخاصة الأوكرانية لارتكاب أعمال إرهابية... ضد 3 عسكريين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الروسية، في موسكو".
وأوضح الجهاز أنه اعتقل رجلاً روسيًا يبلغ من العمر 30 عامًا تم تجنيده من قبل المخابرات العسكرية الأوكرانية. ومن خلال خدمات البريد السريع، قام بتنظيم تسليم 3 قنابل قوية الانفجار مخبأة على شكل هدايا إلى العناوين السكنية لرؤساء إدارات وزارة الدفاع.
وأشار الجهاز إلى أنه كان من المفترض أن يتم تفجير القنابل، بعد أن يُبلغ السُعاة عن تسليم الطرود.
واعترف المعتقل بأنه تم تجنيده، في مايو/ أيار الماضي. ووفقا له، وافق على تنفيذ تعليمات القيمين مقابل المال.
وتم فتح قضية جنائية ضد المدعى عليه بتهمة تنفيذ محاولة إرهاب والاتجار غير المشروع بالمتفجرات والأجهزة المتفجرة، والتحقيق مستمر.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، محاولات من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي على حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" في مقاطعة مورمانسك.
وجاء في بيان الجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولات الأجهزة الخاصة الأوكرانية، لارتكاب أعمال إرهابية ضد حاملة الطائرات الثقيلة الأميرال كوزنيتسوف في مدينة مورمانسك".