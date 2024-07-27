https://sarabic.ae/20240727/الدفاع-الروسية-استسلام-17-جنديا-أوكرانيا-في-مقاطعة-خيرسون-فيديو-1091171622.html
الدفاع الروسية: استسلام 17 جنديا أوكرانيا في مقاطعة خيرسون... فيديو
الدفاع الروسية: استسلام 17 جنديا أوكرانيا في مقاطعة خيرسون... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استسلام 17 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية طوعا في مقاطعة خيرسون خلال الـ 24 ساعة الماضية. 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T12:06+0000
2024-07-27T12:06+0000
2024-07-27T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مقاطعة خيرسون، على الجزر الواقعة في دلتا نهر الدنيبر، استسلم 17 جنديًا من اللواء البحري المنفصل الخامس والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية طوعًا".ويظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، أحد الجنود الأوكرانيين وهو يتحدث عن نقص الإمدادات ومياه الشرب.وذكر البيان : "لاحظ السجناء سوء التخطيط للعمليات القتالية من قبل قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، ونقص الإمدادات ومياه الشرب، ويتذكر أحدهم قائلاً: "لقد شربوا الماء من المستنقع".وتابع البيان: "بعد أن رفضت القيادة تنفيذ عملية الإخلاء، قرر الأفراد العسكريون في القوات المسلحة الأوكرانية الاستسلام كوحدة كاملة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: استسلام 17 جنديا أوكرانيا في مقاطعة خيرسون... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استسلام 17 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية طوعا في مقاطعة خيرسون خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مقاطعة خيرسون، على الجزر الواقعة في دلتا نهر الدنيبر، استسلم 17 جنديًا من اللواء البحري المنفصل الخامس والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية طوعًا".
ويظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، أحد الجنود الأوكرانيين وهو يتحدث عن نقص الإمدادات ومياه الشرب.
وذكر البيان : "لاحظ السجناء سوء التخطيط للعمليات القتالية من قبل قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، ونقص الإمدادات ومياه الشرب، ويتذكر أحدهم قائلاً: "لقد شربوا الماء من المستنقع".
وتابع البيان: "بعد أن رفضت القيادة تنفيذ عملية الإخلاء، قرر الأفراد العسكريون في القوات المسلحة الأوكرانية الاستسلام كوحدة كاملة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.