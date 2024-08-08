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الجيش الروسي يسقط طائرة من طراز "ميغ 29" و80 مسيرة أوكرانية
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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sarabic.ae/20240808/رئيس-إدارة-مقاطعة-خاركوف-القوات-الأوكرانية-لا-تمتلك-أي-قوة-عمليا-لاستعادة-مواقعها--1091536297.html
رئيس إدارة مقاطعة خاركوف: القوات الأوكرانية لا تمتلك أي قوة عمليا لاستعادة مواقعها
رئيس إدارة مقاطعة خاركوف: القوات الأوكرانية لا تمتلك أي قوة عمليا لاستعادة مواقعها
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الإدارة الروسية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانجيف، أن القوات الروسية تحتفظ بإنجازاتها في اتجاه كوبيانسك، إذ لا تتوفر للقوات الأوكرانية قوة كافية... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T10:05+0000
2024-08-08T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأضاف غانجيف على أثير القناة الأولى الروسية: "كل إنجازاتنا، تلك المناطق التي تم تحريرها سابقًا، أصبحت الآن محتجزة، بحيث لا يملك الجانب الأوكراني أي قوة عملياً لاستعادة هذه المواقع. ويتم أيضًا التحكم في جزء من طريق كوبيانسك – سفاتوفو من قبل رجالنا".وجاء في بيان الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 345 ومركبة مدرعة واحدة ومدفعا ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "د-30".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240808/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1091528351.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

رئيس إدارة مقاطعة خاركوف: القوات الأوكرانية لا تمتلك أي قوة عمليا لاستعادة مواقعها

10:05 GMT 08.08.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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صرح رئيس الإدارة الروسية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانجيف، أن القوات الروسية تحتفظ بإنجازاتها في اتجاه كوبيانسك، إذ لا تتوفر للقوات الأوكرانية قوة كافية لاستعادة المواقع التي حررها الجيش الروسي.
وأضاف غانجيف على أثير القناة الأولى الروسية: "كل إنجازاتنا، تلك المناطق التي تم تحريرها سابقًا، أصبحت الآن محتجزة، بحيث لا يملك الجانب الأوكراني أي قوة عملياً لاستعادة هذه المواقع. ويتم أيضًا التحكم في جزء من طريق كوبيانسك – سفاتوفو من قبل رجالنا".
وجاء في بيان الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 345 ومركبة مدرعة واحدة ومدفعا ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "د-30".
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
08:38 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
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