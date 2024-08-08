https://sarabic.ae/20240808/رئيس-إدارة-مقاطعة-خاركوف-القوات-الأوكرانية-لا-تمتلك-أي-قوة-عمليا-لاستعادة-مواقعها--1091536297.html
رئيس إدارة مقاطعة خاركوف: القوات الأوكرانية لا تمتلك أي قوة عمليا لاستعادة مواقعها
رئيس إدارة مقاطعة خاركوف: القوات الأوكرانية لا تمتلك أي قوة عمليا لاستعادة مواقعها
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الإدارة الروسية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانجيف، أن القوات الروسية تحتفظ بإنجازاتها في اتجاه كوبيانسك، إذ لا تتوفر للقوات الأوكرانية قوة كافية... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T10:05+0000
2024-08-08T10:05+0000
2024-08-08T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأضاف غانجيف على أثير القناة الأولى الروسية: "كل إنجازاتنا، تلك المناطق التي تم تحريرها سابقًا، أصبحت الآن محتجزة، بحيث لا يملك الجانب الأوكراني أي قوة عملياً لاستعادة هذه المواقع. ويتم أيضًا التحكم في جزء من طريق كوبيانسك – سفاتوفو من قبل رجالنا".وجاء في بيان الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 345 ومركبة مدرعة واحدة ومدفعا ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "د-30".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240808/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1091528351.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
رئيس إدارة مقاطعة خاركوف: القوات الأوكرانية لا تمتلك أي قوة عمليا لاستعادة مواقعها
صرح رئيس الإدارة الروسية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانجيف، أن القوات الروسية تحتفظ بإنجازاتها في اتجاه كوبيانسك، إذ لا تتوفر للقوات الأوكرانية قوة كافية لاستعادة المواقع التي حررها الجيش الروسي.
وأضاف غانجيف على أثير القناة الأولى الروسية: "كل إنجازاتنا، تلك المناطق التي تم تحريرها سابقًا، أصبحت الآن محتجزة، بحيث لا يملك الجانب الأوكراني أي قوة عملياً لاستعادة هذه المواقع. ويتم أيضًا التحكم في جزء من طريق كوبيانسك – سفاتوفو من قبل رجالنا".
وجاء في بيان الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 345 ومركبة مدرعة واحدة ومدفعا ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "د-30".
وتتبع كييف أساليب إرهابية
، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.