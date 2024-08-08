الجيش الروسي يسقط طائرة من طراز "ميغ 29" و80 مسيرة أوكرانية
10:32 GMT 08.08.2024 (تم التحديث: 10:46 GMT 08.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الروسية أسقطت طائرة من طراز "ميغ-29" و80 مسيرة أوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، كما دمرت 12 صاروخا من طراز "هيمارس" و80 طائرة دون طيار، منها 21 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأضافت: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانوي وأوغليدار في جمهورية دونيتسك. وتم صد هجوم مضاد أوكراني".
وبحسب الدفاع، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 105 أفراد عسكريين، ومركبتي قتال للمشاة، و10 مركبات وعدد من المدافع".
وتابع بيان الدفاع: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية أماكن تجميع المركبات الجوية دون طيار وتمركز القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 164 منطقة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.