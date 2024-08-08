https://sarabic.ae/20240808/الجيش-الروسي-يسقط-مروحية-من-طراز-ميغ-29-و80-مسيرة-أوكرانية-1091537520.html

الجيش الروسي يسقط طائرة من طراز "ميغ 29" و80 مسيرة أوكرانية

الجيش الروسي يسقط طائرة من طراز "ميغ 29" و80 مسيرة أوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الروسية أسقطت طائرة من طراز "ميغ-29" و80 مسيرة أوكرانية. 08.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-08T10:32+0000

2024-08-08T10:32+0000

2024-08-08T10:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، كما دمرت 12 صاروخا من طراز "هيمارس" و80 طائرة دون طيار، منها 21 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة".وبحسب الدفاع، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 105 أفراد عسكريين، ومركبتي قتال للمشاة، و10 مركبات وعدد من المدافع".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240808/إعلام-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ترمي-آخر-احتياطياتها-في-عملية-محكوم-عليها-بالفشل-في-كورسك-1091536413.html

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