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الجيش الروسي يسقط طائرة من طراز "ميغ 29" و80 مسيرة أوكرانية
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240808/الجيش-الروسي-يسقط-مروحية-من-طراز-ميغ-29-و80-مسيرة-أوكرانية-1091537520.html
الجيش الروسي يسقط طائرة من طراز "ميغ 29" و80 مسيرة أوكرانية
الجيش الروسي يسقط طائرة من طراز "ميغ 29" و80 مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الروسية أسقطت طائرة من طراز "ميغ-29" و80 مسيرة أوكرانية. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T10:32+0000
2024-08-08T10:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، كما دمرت 12 صاروخا من طراز "هيمارس" و80 طائرة دون طيار، منها 21 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة".وبحسب الدفاع، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 105 أفراد عسكريين، ومركبتي قتال للمشاة، و10 مركبات وعدد من المدافع".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240808/إعلام-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ترمي-آخر-احتياطياتها-في-عملية-محكوم-عليها-بالفشل-في-كورسك-1091536413.html
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روسيا

الجيش الروسي يسقط طائرة من طراز "ميغ 29" و80 مسيرة أوكرانية

10:32 GMT 08.08.2024 (تم التحديث: 10:46 GMT 08.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الدفاعات الروسية أسقطت طائرة من طراز "ميغ-29" و80 مسيرة أوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، كما دمرت 12 صاروخا من طراز "هيمارس" و80 طائرة دون طيار، منها 21 خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأضافت: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانوي وأوغليدار في جمهورية دونيتسك. وتم صد هجوم مضاد أوكراني".

وبحسب الدفاع، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 105 أفراد عسكريين، ومركبتي قتال للمشاة، و10 مركبات وعدد من المدافع".

وتابع بيان الدفاع: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية أماكن تجميع المركبات الجوية دون طيار وتمركز القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 164 منطقة".

مهندسون عسكريون تابعون لقوات مجموعة تسنتر (المركز) يقومون بإزالة الألغام في أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية ترمي آخر احتياطياتها في عملية محكوم عليها بالفشل في كورسك
10:11 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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