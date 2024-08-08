https://sarabic.ae/20240808/إعلام-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ترمي-آخر-احتياطياتها-في-عملية-محكوم-عليها-بالفشل-في-كورسك-1091536413.html

إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية ترمي آخر احتياطياتها في عملية محكوم عليها بالفشل في كورسك

إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية ترمي آخر احتياطياتها في عملية محكوم عليها بالفشل في كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية، بأن هجوم القوات المسلحة الروسية على كورسك، "المحكوم عليها بالفشل" ستقضي على آخر الاحتياطيات. 08.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-08T10:11+0000

2024-08-08T10:11+0000

2024-08-08T10:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة: "ربما بهجوم متعجرف ومحفوف بالمخاطر، يغيّر الأوكرانيون مسار الأعمال العدائية على إحدى الجبهات. أو ربما يلقون بآخر احتياطاتهم في طلعة حدودية محكوم عليها بالفشل".وأضافت صحيفة "فوربس": "نأمل أن يكون لدى أوكرانيا فهم واضح لأهداف هذه العملية".تصاعد الوضع في مقاطعة كورسك، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت قوات أوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.وقالت الدفاع الروسية: "في المجموع، منذ بدء الأعمال العدائية في اتجاه كورسك، بلغت خسائر العدو 660 عسكريا و82 مركبة مدرعة".

https://sarabic.ae/20240808/الدفاع-الروسية-القوات-الروسية-أوقفت-ودمرت-الوحدات-الأوكرانية-التي-حاولت-الدخول-في-كورسك-1091533494.html

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