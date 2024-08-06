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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240806/لقطات-لتدمير-مدفع-هاوتزر-ألماني-الصنع-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو--1091472751.html
لقطات لتدمير مدفع "هاوتزر" ألماني الصنع في مقاطعة خاركوف... فيديو
لقطات لتدمير مدفع "هاوتزر" ألماني الصنع في مقاطعة خاركوف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات لتدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "بي زد إتش 200" ألماني الصنع تابع للقوات الأوكرانية، من قبل عسكريين من... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T12:36+0000
2024-08-06T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر الفيديو أنه تم اكتشاف موقع إطلاق النار المموه وحركة مدفع هاوتزر ألماني الصنع من قبل مجموعة "الغرب " التابعة للقوات الروسية، خلال أنشطة الاستطلاع في منطقة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، إذ كان مدفع الهاوتزر جاهز لإطلاق النار على مواقع الوحدات الروسية.بالإضافة إلى ذلك، عرضت الوزارة لقطات مراقبة موضوعية تم الحصول عليها في وقت الاستهداف، حيث يمكن مشاهدة تدمير الهدف مباشرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بصواريخ خارقة أو بـ"سو-35".. خيارات روسية لتدمير "إف-16" في أوكرانياجندي أوكراني يوجه إشارة استسلام عبر مسيرة روسية وينجو بحياته... فيديو قبل ساعتين
https://sarabic.ae/20240806/مشاهد-لتناثر-مدفع-بوغدان-الأوكراني-على-مسافة-عشرات-الأمتار-بعد-استهدافه-بمسيرة-روسية-فيديو-1091471430.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

لقطات لتدمير مدفع "هاوتزر" ألماني الصنع في مقاطعة خاركوف... فيديو

12:36 GMT 06.08.2024 (تم التحديث: 12:43 GMT 06.08.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationلقطات لتدمير مدفع هاوتزر ألماني الصنع تابع للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
لقطات لتدمير مدفع هاوتزر ألماني الصنع تابع للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات لتدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "بي زد إتش 200" ألماني الصنع تابع للقوات الأوكرانية، من قبل عسكريين من مجموعة "الغرب" (زاباد) الروسية في مقاطعة خاركوف.
ويظهر الفيديو أنه تم اكتشاف موقع إطلاق النار المموه وحركة مدفع هاوتزر ألماني الصنع من قبل مجموعة "الغرب " التابعة للقوات الروسية، خلال أنشطة الاستطلاع في منطقة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، إذ كان مدفع الهاوتزر جاهز لإطلاق النار على مواقع الوحدات الروسية.

وأوضحت الدفاع الروسية: "بعد تحليل البيانات الاستخبارية الواردة، تم اتخاذ قرار بإطلاق نيران تستهدف مدفعا تابعا للقوات الأوكرانية. ونتيجة للضربة التي وجهها مشغل "لانتسيت"، تم تدمير المدفع الألماني الصنع الذاتي الدفع بالكامل".

بالإضافة إلى ذلك، عرضت الوزارة لقطات مراقبة موضوعية تم الحصول عليها في وقت الاستهداف، حيث يمكن مشاهدة تدمير الهدف مباشرة.
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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