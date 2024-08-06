https://sarabic.ae/20240806/لقطات-لتدمير-مدفع-هاوتزر-ألماني-الصنع-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو--1091472751.html
لقطات لتدمير مدفع "هاوتزر" ألماني الصنع في مقاطعة خاركوف... فيديو
لقطات لتدمير مدفع "هاوتزر" ألماني الصنع في مقاطعة خاركوف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات لتدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "بي زد إتش 200" ألماني الصنع تابع للقوات الأوكرانية، من قبل عسكريين من... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T12:36+0000
2024-08-06T12:36+0000
2024-08-06T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/06/1091472842_22:0:852:467_1920x0_80_0_0_4a8f70d6ad0a68f020a55a87a51161d1.png
ويظهر الفيديو أنه تم اكتشاف موقع إطلاق النار المموه وحركة مدفع هاوتزر ألماني الصنع من قبل مجموعة "الغرب " التابعة للقوات الروسية، خلال أنشطة الاستطلاع في منطقة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، إذ كان مدفع الهاوتزر جاهز لإطلاق النار على مواقع الوحدات الروسية.بالإضافة إلى ذلك، عرضت الوزارة لقطات مراقبة موضوعية تم الحصول عليها في وقت الاستهداف، حيث يمكن مشاهدة تدمير الهدف مباشرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بصواريخ خارقة أو بـ"سو-35".. خيارات روسية لتدمير "إف-16" في أوكرانياجندي أوكراني يوجه إشارة استسلام عبر مسيرة روسية وينجو بحياته... فيديو قبل ساعتين
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
لقطات لتدمير مدفع "هاوتزر" ألماني الصنع في مقاطعة خاركوف... فيديو
12:36 GMT 06.08.2024 (تم التحديث: 12:43 GMT 06.08.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات لتدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "بي زد إتش 200" ألماني الصنع تابع للقوات الأوكرانية، من قبل عسكريين من مجموعة "الغرب" (زاباد) الروسية في مقاطعة خاركوف.
ويظهر الفيديو أنه تم اكتشاف موقع إطلاق النار المموه وحركة مدفع هاوتزر
ألماني الصنع من قبل مجموعة "الغرب " التابعة للقوات الروسية، خلال أنشطة الاستطلاع في منطقة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، إذ كان مدفع الهاوتزر جاهز لإطلاق النار على مواقع الوحدات الروسية.
وأوضحت الدفاع الروسية: "بعد تحليل البيانات الاستخبارية الواردة، تم اتخاذ قرار بإطلاق نيران تستهدف مدفعا تابعا للقوات الأوكرانية. ونتيجة للضربة التي وجهها مشغل "لانتسيت"، تم تدمير المدفع الألماني الصنع الذاتي الدفع بالكامل".
بالإضافة إلى ذلك، عرضت الوزارة لقطات مراقبة موضوعية تم الحصول عليها في وقت الاستهداف، حيث يمكن مشاهدة تدمير الهدف مباشرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.