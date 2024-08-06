مشاهد لتناثر مدفع "بوغدان" الأوكراني على مسافة عشرات الأمتار بعد استهدافه بمسيرة روسية... فيديو

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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
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183 د
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خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
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مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
29 د
شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
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كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
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مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
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عرب بوينت بودكاست
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240806/مشاهد-لتناثر-مدفع-بوغدان-الأوكراني-على-مسافة-عشرات-الأمتار-بعد-استهدافه-بمسيرة-روسية-فيديو-1091471430.html
مشاهد لتناثر مدفع "بوغدان" الأوكراني على مسافة عشرات الأمتار بعد استهدافه بمسيرة روسية... فيديو
مشاهد لتناثر مدفع "بوغدان" الأوكراني على مسافة عشرات الأمتار بعد استهدافه بمسيرة روسية... فيديو
سبوتنيك عربي
تم نشر لقطات، اليوم الثلاثاء، تظهر انفجارا ضخما لمدفع هاوتزر "بوغدان" تابع للقوات المسلحة الأوكرانية. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T11:55+0000
2024-08-06T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وذكرت صحيفة "روسكايا غازيتا" الروسية أن طائرة استطلاع روسية مسيرة رصدت تحرك مدفع ذاتي الدفع أوكراني بالقرب من قرية ماتروسوفكا في مقاطعة خيرسون الروسية.وبدا أن مقاتلي القوات الأوكرانية أدركوا أنهم كانوا تحت المراقبة. ولذلك، قادوا سيارة "2 إس 22" إلى ملجأ مؤقت بالقرب من السكة الحديدية، لكن هذا لم يساعدهم على الهروب من الهجوم، بحسب الصحيفة.وقد تم عرض لقطات لتدمير هذا النوع من المدفعية الذاتية الدفع عدة مرات، لكن مثل هذه الانفجارات القوية والمدمرة لم تحدث، حيث تناثرت الشظايا المحترقة للمدفع المدمر على مسافة عشرات الأمتار إذ تبلغ حمولة ذخيرة "بوغدان" عشرين طلقة، ولكن هنا يبدو أن الطاقم أخذ على متنه عددًا أكبر من القذائف والشحنات.ووفقا للبيانات الأوكرانية، فإنه تم تصنيع نحو ثلاثين من هذه الأسلحة ذاتية الدفع، بشكل أساسي على هيكل سيارتي "تاترا 815-7" التشيكية و"تاترا 158 فينيكس". وبحسب تقديرات مختلفة، تم تدمير وإتلاف نحو 10 مدافع ذاتية الحركة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240806/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تيموفييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091467003.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مشاهد لتناثر مدفع "بوغدان" الأوكراني على مسافة عشرات الأمتار بعد استهدافه بمسيرة روسية... فيديو

11:55 GMT 06.08.2024
© Photoأدت انفجارات قوية إلى تناثر حطام مدفع أوكراني على مسافة عشرات الأمتار
أدت انفجارات قوية إلى تناثر حطام مدفع أوكراني على مسافة عشرات الأمتار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Photo
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تم نشر لقطات، اليوم الثلاثاء، تظهر انفجارا ضخما لمدفع هاوتزر "بوغدان" تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت صحيفة "روسكايا غازيتا" الروسية أن طائرة استطلاع روسية مسيرة رصدت تحرك مدفع ذاتي الدفع أوكراني بالقرب من قرية ماتروسوفكا في مقاطعة خيرسون الروسية.
وبدا أن مقاتلي القوات الأوكرانية أدركوا أنهم كانوا تحت المراقبة. ولذلك، قادوا سيارة "2 إس 22" إلى ملجأ مؤقت بالقرب من السكة الحديدية، لكن هذا لم يساعدهم على الهروب من الهجوم، بحسب الصحيفة.
وقد تم عرض لقطات لتدمير هذا النوع من المدفعية الذاتية الدفع عدة مرات، لكن مثل هذه الانفجارات القوية والمدمرة لم تحدث، حيث تناثرت الشظايا المحترقة للمدفع المدمر على مسافة عشرات الأمتار إذ تبلغ حمولة ذخيرة "بوغدان" عشرين طلقة، ولكن هنا يبدو أن الطاقم أخذ على متنه عددًا أكبر من القذائف والشحنات.
ووفقا للبيانات الأوكرانية، فإنه تم تصنيع نحو ثلاثين من هذه الأسلحة ذاتية الدفع، بشكل أساسي على هيكل سيارتي "تاترا 815-7" التشيكية و"تاترا 158 فينيكس". وبحسب تقديرات مختلفة، تم تدمير وإتلاف نحو 10 مدافع ذاتية الحركة.
القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تعزز من مواقعها على مختلف المحاور وتحرر بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك
10:18 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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