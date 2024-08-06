https://sarabic.ae/20240806/مشاهد-لتناثر-مدفع-بوغدان-الأوكراني-على-مسافة-عشرات-الأمتار-بعد-استهدافه-بمسيرة-روسية-فيديو-1091471430.html

مشاهد لتناثر مدفع "بوغدان" الأوكراني على مسافة عشرات الأمتار بعد استهدافه بمسيرة روسية... فيديو

مشاهد لتناثر مدفع "بوغدان" الأوكراني على مسافة عشرات الأمتار بعد استهدافه بمسيرة روسية... فيديو

سبوتنيك عربي

تم نشر لقطات، اليوم الثلاثاء، تظهر انفجارا ضخما لمدفع هاوتزر "بوغدان" تابع للقوات المسلحة الأوكرانية. 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T11:55+0000

2024-08-06T11:55+0000

2024-08-06T11:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وذكرت صحيفة "روسكايا غازيتا" الروسية أن طائرة استطلاع روسية مسيرة رصدت تحرك مدفع ذاتي الدفع أوكراني بالقرب من قرية ماتروسوفكا في مقاطعة خيرسون الروسية.وبدا أن مقاتلي القوات الأوكرانية أدركوا أنهم كانوا تحت المراقبة. ولذلك، قادوا سيارة "2 إس 22" إلى ملجأ مؤقت بالقرب من السكة الحديدية، لكن هذا لم يساعدهم على الهروب من الهجوم، بحسب الصحيفة.وقد تم عرض لقطات لتدمير هذا النوع من المدفعية الذاتية الدفع عدة مرات، لكن مثل هذه الانفجارات القوية والمدمرة لم تحدث، حيث تناثرت الشظايا المحترقة للمدفع المدمر على مسافة عشرات الأمتار إذ تبلغ حمولة ذخيرة "بوغدان" عشرين طلقة، ولكن هنا يبدو أن الطاقم أخذ على متنه عددًا أكبر من القذائف والشحنات.ووفقا للبيانات الأوكرانية، فإنه تم تصنيع نحو ثلاثين من هذه الأسلحة ذاتية الدفع، بشكل أساسي على هيكل سيارتي "تاترا 815-7" التشيكية و"تاترا 158 فينيكس". وبحسب تقديرات مختلفة، تم تدمير وإتلاف نحو 10 مدافع ذاتية الحركة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240806/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تيموفييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091467003.html

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